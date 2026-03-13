РУС
Решение США об ослаблении санкций против РФ является неправильным, - Мерц

Мрец прокомментировал ослабление санкций против российской нефти

Канцлер Германии Фридрих Мерц, комментируя решение США об отмене нефтяных санкций против России, назвал его неправильным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Что известно?

"Мы считаем, что это неправильно. Сейчас существует проблема с ценами, но не с предложением. И в этом отношении я хотел бы знать, какие еще факторы побудили правительство США принять это решение", — отметил он.

Что предшествовало?

Германия (1854) россия (22491) США (7280) Фридрих Мерц (379)
+5
браво, пане Мерц!
13.03.2026 13:02 Ответить
+4
Це не рішення Трампа. Це рішення штабу по управлінню Трампом у Москві.
13.03.2026 13:02 Ответить
+3
"Ми вважаємо, що це неправильно. Наразі існує проблема з цінами, але не з пропозицією. І в цьому відношенні я хотів би знати, які ще фактори спонукали уряд США ухвалити це рішення"

ціни взагалі не відреагували. Тому, вдвічі цікавіше, чим керується краснов, що вже відкрито компрометує себе.

Вже закінчується уява, що чекати від трампа-краснова далі. Санкцій на Україну через удари по російським нпз? Передача ппо параші, для захисту від українських ракет?
13.03.2026 13:21 Ответить
браво, пане Мерц!
13.03.2026 13:02 Ответить
Браво за то шо досі жує соплі з Таурусам ?
13.03.2026 13:32 Ответить
А він тобі щось винен?Тим більше після заяв про 3тищі фламінго?
13.03.2026 14:21 Ответить
Це не рішення Трампа. Це рішення штабу по управлінню Трампом у Москві.
13.03.2026 13:02 Ответить
Річ у тому що завдяки Мерцу Німеччини тепер пофіг які будуть ціни на нафту
13.03.2026 13:09 Ответить
КРАСНОВУ чхати. Краснов відробляє те нащо його обирали - для ВЕЛІЧІЯ рузкіх
13.03.2026 13:11 Ответить
Ну так тауруси дай, бугалтер. І одразу виправимо неправильне рішення.
13.03.2026 13:11 Ответить
які ще фактори? наприклад відоси з номерів масковських готелів з рудим чмом і конкурсантками
13.03.2026 13:16 Ответить
"Ми вважаємо, що це неправильно. Наразі існує проблема з цінами, але не з пропозицією. І в цьому відношенні я хотів би знати, які ще фактори спонукали уряд США ухвалити це рішення"

ціни взагалі не відреагували. Тому, вдвічі цікавіше, чим керується краснов, що вже відкрито компрометує себе.

Вже закінчується уява, що чекати від трампа-краснова далі. Санкцій на Україну через удари по російським нпз? Передача ппо параші, для захисту від українських ракет?
13.03.2026 13:21 Ответить
Наприклад, почне вимагати повернути надане бідоном озброєння. А якщо відмовимося, то розпочне спільну з ****** сво з примусу України до миру через роззброєння.
13.03.2026 13:45 Ответить
Это нехорошо. Конец сообщения, всем спасибо за внимание.
13.03.2026 13:46 Ответить
 
 