Решение США об ослаблении санкций против РФ является неправильным, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц, комментируя решение США об отмене нефтяных санкций против России, назвал его неправильным.

Что известно?

"Мы считаем, что это неправильно. Сейчас существует проблема с ценами, но не с предложением. И в этом отношении я хотел бы знать, какие еще факторы побудили правительство США принять это решение", — отметил он.

Что предшествовало?