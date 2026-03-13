1 226 11
Решение США об ослаблении санкций против РФ является неправильным, - Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц, комментируя решение США об отмене нефтяных санкций против России, назвал его неправильным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Что известно?
"Мы считаем, что это неправильно. Сейчас существует проблема с ценами, но не с предложением. И в этом отношении я хотел бы знать, какие еще факторы побудили правительство США принять это решение", — отметил он.
Что предшествовало?
- Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что администрация Белого дома рассматривает возможность отмены санкций в отношении российской нефти, чтобы устранить дефицит в мире из-за военной операции против Ирана.
- Президент США Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты временно отменяют некоторые санкции, связанные с нефтью, чтобы обеспечить стабилизацию цен на энергоносители.
- Впоследствии в Белом доме заявили, что
санкции США против российской нефти продолжают действовать, и об их отмене пока не объявлено, но Индии временно разрешили покупать нефть из РФ.
- Министр энергетики США Райт заявил, что
Штаты не намерены отменять санкционные меры в отношении российской нефти.
-
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что временное ослабление санкций не обеспечит России значительных доходов.
- В Великобритании заявили, что не будут ослаблять санкции против РФ.
ціни взагалі не відреагували. Тому, вдвічі цікавіше, чим керується краснов, що вже відкрито компрометує себе.
Вже закінчується уява, що чекати від трампа-краснова далі. Санкцій на Україну через удари по російським нпз? Передача ппо параші, для захисту від українських ракет?