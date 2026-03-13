РУС
1 292 16

РФ не получит значительной выгоды от ослабления санкций США, - Бессент

Бессент: Россия не выиграет от временного ослабления санкций

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что временное ослабление санкций не принесет России значительных доходов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Бессента в Х.

"Чтобы расширить глобальное влияние на поставки, Министерство финансов США предоставляет временное разрешение странам покупать российскую нефть, которая сейчас застряла в море", - написал Бессент.

По его словам, такой шаг администрации США направлен на поддержание стабильности мировых энергетических рынков и предотвращение скачка цен на фоне американо-израильской операции против иранского режима.

"Эта точечная, краткосрочная мера касается только нефти, которая уже находится в пути, и не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству, которое получает большую часть энергетических доходов из налогов, взимаемых в местах добычи", - заверил глава финансового ведомства США.

Он добавил, что повышение цен на нефть будет краткосрочным и принесет огромную пользу Соединенным Штатам и их экономике в долгосрочной перспективе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нефть России остается под санкциями. Политика Штатов неизменна, - министр энергетики США Райт

Что предшествовало?

нефть (466) россия (22491) Скотт Бессент (88)
+11
Це подяка Україні за допомогу в захисті їхніх баз від іранських обстрілів. Навіщо нам вороги, коли в нас є такі союзники.
13.03.2026 06:39 Ответить
+7
Та вони вже отримують значну вигоду через ваш іранський факап і ціни на нафту вище 100 дол.
13.03.2026 06:29 Ответить
+5
Колись був такий анекдот: ".....я не хочу срати, я не хочу срати, я не хочу срати....прпрпрпррр......я не всрався, я не всрався, я не всрався, я не всрався....".
13.03.2026 06:40 Ответить
І одну страшну недугу заміняємо на другу.
13.03.2026 06:30 Ответить
тобто, репутація самих сша вже якось до дупи?...
13.03.2026 06:42 Ответить
Саме так
Зараз всі думки про вигоди піда-расії.
Поки вони незначні, але трамп працює, щоб були значні.
13.03.2026 07:09 Ответить
Висер чергового "дуже компетентного" трампіста. Значить кацапи дуже значну вигоду отримують.
13.03.2026 06:43 Ответить
Исходя из официальной истории, все империи, считавшие себя очень богатыми, сильными и умными заканчивали плохо. По неофициальной, цивилизации исчезали, потому что не могли справиться с управлением могуществом, которого достигли. Это к тому, никто не знает когда начнет рушиться империя, но когда рушиться, некоторые знают, но не говорят другим.
13.03.2026 06:54 Ответить
Хаотичні дії трампа продовжуються. Ніхто ж не знав що Іран буде чинити спротив.
І що буде не вистачати нафти.
А так - все йде по плану.
13.03.2026 07:13 Ответить
А ту незначну - відправить на вбивство українців! Дякуємо. Глибоко вдячні. Нашій вдячності немає меж.
13.03.2026 07:16 Ответить
Ну,то й не послаблюйте)Слабо?
13.03.2026 07:42 Ответить
Не к ночи вспомнился ныне покойный херсонский СтремоВусов после прилёта АТКМС по Антоновскому мосту:"Ето ну никак не повлияет на сутувацию на фронте"...Пробачте шо кацапською мовою...
13.03.2026 07:49 Ответить
@ (у перекладі):
"Школа ***** навчила: всі слова та обіцянки Тромба треба трактувати з точністю до навпаки:
- обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години? - вона продовжується досі;
- обіцяв завалити Україну зброєю? - максимально обмежив її в отриманні засобів оборони;
- обіцяв помирити всю планету? - розв'язав близькосхідну війну;
- обіцяв знизити ціни на нафту? - вони злетіли до $ 100 за бочку.
Тромб пише на Truth Social:
«Сполучені Штати є найбільшим у світі виробником нафти, і це незаперечно, тому коли ціни на нафту зростають, ми заробляємо величезні гроші».
Не опускайте завісу!
Шоу триває!"
13.03.2026 08:06 Ответить
Поцілунок в дупу плєшивого зарахований.
13.03.2026 08:09 Ответить
Звичайно,яка там вигода...
На півсотні шахедів більше щодоби на Україну прилітатиме...а може і по сотні...дрібниця....
13.03.2026 08:14 Ответить
Зрозуміло, що ослаблення санкцій, це лише тимчасовий короткостроковий захід. Потім узагалі усі знімуть, і теж тимчасово.) Але зазвичай тимчасове часто стає постійним. Красиво і тонко.Як кажуть, і вовки ситі і вівці цілі.
13.03.2026 08:17 Ответить
 
 