РФ не получит значительной выгоды от ослабления санкций США, - Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что временное ослабление санкций не принесет России значительных доходов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Бессента в Х.
"Чтобы расширить глобальное влияние на поставки, Министерство финансов США предоставляет временное разрешение странам покупать российскую нефть, которая сейчас застряла в море", - написал Бессент.
По его словам, такой шаг администрации США направлен на поддержание стабильности мировых энергетических рынков и предотвращение скачка цен на фоне американо-израильской операции против иранского режима.
"Эта точечная, краткосрочная мера касается только нефти, которая уже находится в пути, и не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству, которое получает большую часть энергетических доходов из налогов, взимаемых в местах добычи", - заверил глава финансового ведомства США.
Он добавил, что повышение цен на нефть будет краткосрочным и принесет огромную пользу Соединенным Штатам и их экономике в долгосрочной перспективе.
Что предшествовало?
- Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что администрация Белого дома рассматривает возможность отмены санкций в отношении российской нефти, чтобы устранить дефицит в мире из-за военной операции против Ирана.
- Президент США Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты временно отменяют некоторые санкции, связанные с нефтью, чтобы обеспечить стабилизацию цен на энергоносители.
- Впоследствии в Белом доме заявили, что
санкции США против российской нефти продолжают действовать, и об их отмене пока не объявлено, но Индии временно разрешили покупать нефть из РФ.
Зараз всі думки про вигоди піда-расії.
Поки вони незначні, але трамп працює, щоб були значні.
І що буде не вистачати нафти.
А так - все йде по плану.
"Школа ***** навчила: всі слова та обіцянки Тромба треба трактувати з точністю до навпаки:
- обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години? - вона продовжується досі;
- обіцяв завалити Україну зброєю? - максимально обмежив її в отриманні засобів оборони;
- обіцяв помирити всю планету? - розв'язав близькосхідну війну;
- обіцяв знизити ціни на нафту? - вони злетіли до $ 100 за бочку.
Тромб пише на Truth Social:
«Сполучені Штати є найбільшим у світі виробником нафти, і це незаперечно, тому коли ціни на нафту зростають, ми заробляємо величезні гроші».
Не опускайте завісу!
Шоу триває!"
На півсотні шахедів більше щодоби на Україну прилітатиме...а може і по сотні...дрібниця....