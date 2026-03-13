РФ не получит значительной выгоды от ослабления санкций США, - Бессент

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что временное ослабление санкций не принесет России значительных доходов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Бессента в Х.

"Чтобы расширить глобальное влияние на поставки, Министерство финансов США предоставляет временное разрешение странам покупать российскую нефть, которая сейчас застряла в море", - написал Бессент.

По его словам, такой шаг администрации США направлен на поддержание стабильности мировых энергетических рынков и предотвращение скачка цен на фоне американо-израильской операции против иранского режима.

"Эта точечная, краткосрочная мера касается только нефти, которая уже находится в пути, и не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству, которое получает большую часть энергетических доходов из налогов, взимаемых в местах добычи", - заверил глава финансового ведомства США.

Он добавил, что повышение цен на нефть будет краткосрочным и принесет огромную пользу Соединенным Штатам и их экономике в долгосрочной перспективе.

Что предшествовало?