РФ не отримає значної вигоди від послаблення санкцій США, - Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що тимчасові послаблення санкцій не забезпечать Росії значних доходів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Бессента у Х.

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"Щоб розширити глобальний вплив на постачання, Міністерство фінансів США надає тимчасовий дозвіл країнам купувати російську нафту, яка зараз застрягла в морі", - написав Бессент.

За його словами, такий крок адміністрації США має на меті підтримати стабільність світових енергетичних ринків та запобігти стрибку цін на тлі американо-ізраїльської операції проти Іранського режиму.

"Цей точковий, короткостроковий захід стосується лише нафти, яка вже перебуває в дорозі, і не принесе значної фінансової вигоди російському уряду, який отримує більшу частину енергетичних доходів з податків, що стягуються в місцях видобутку", - запевнив глава фінансового відомства США.

Він додав, що підвищення цін на нафту буде короткостроковим і матиме величезну користь для Сполучених Штатів та їхньої економіки в довготривалій перспективі.

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