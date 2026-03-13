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Новини Санкції проти Росії Експорт нафти РФ
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РФ не отримає значної вигоди від послаблення санкцій США, - Бессент

Бессент: Росія не виграє від тимчасового послаблення санкцій

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що тимчасові послаблення санкцій не забезпечать Росії значних доходів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Бессента у Х.

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"Щоб розширити глобальний вплив на постачання, Міністерство фінансів США надає тимчасовий дозвіл країнам купувати російську нафту, яка зараз застрягла в морі", - написав Бессент.

За його словами, такий крок адміністрації США має на меті підтримати стабільність світових енергетичних ринків та запобігти стрибку цін на тлі американо-ізраїльської операції проти Іранського режиму.

"Цей точковий, короткостроковий захід стосується лише нафти, яка вже перебуває в дорозі, і не принесе значної фінансової вигоди російському уряду, який отримує більшу частину енергетичних доходів з податків, що стягуються в місцях видобутку", - запевнив глава фінансового відомства США.

Він додав, що підвищення цін на нафту буде короткостроковим і матиме величезну користь для Сполучених Штатів та їхньої економіки в довготривалій перспективі.

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нафта (6625) росія (70484) Бессент Скот (111)
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Топ коментарі
+15
Це подяка Україні за допомогу в захисті їхніх баз від іранських обстрілів. Навіщо нам вороги, коли в нас є такі союзники.
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13.03.2026 06:39 Відповісти
+11
Та вони вже отримують значну вигоду через ваш іранський факап і ціни на нафту вище 100 дол.
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13.03.2026 06:29 Відповісти
+8
Висер чергового "дуже компетентного" трампіста. Значить кацапи дуже значну вигоду отримують.
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13.03.2026 06:43 Відповісти

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