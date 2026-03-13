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Новини Санкції проти Росії
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Рішення США про послаблення санкцій проти РФ є неправильним, - Мерц

Мрец прокоментував послаблення санкції проти російської нафти

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, коментуючи рішення США щодо скасування нафтових санкцій проти Росії, назвав його неправильним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

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Що відомо?

"Ми вважаємо, що це неправильно. Наразі існує проблема з цінами, але не з пропозицією. І в цьому відношенні я хотів би знати, які ще фактори спонукали уряд США ухвалити це рішення", - зазначив він.

Що передувало?

Автор: 

Німеччина (8085) росія (70484) США (26787) Мерц Фрідріх (458)
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Топ коментарі
+9
браво, пане Мерц!
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13.03.2026 13:02 Відповісти
+5
Це не рішення Трампа. Це рішення штабу по управлінню Трампом у Москві.
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13.03.2026 13:02 Відповісти
+3
"Ми вважаємо, що це неправильно. Наразі існує проблема з цінами, але не з пропозицією. І в цьому відношенні я хотів би знати, які ще фактори спонукали уряд США ухвалити це рішення"

ціни взагалі не відреагували. Тому, вдвічі цікавіше, чим керується краснов, що вже відкрито компрометує себе.

Вже закінчується уява, що чекати від трампа-краснова далі. Санкцій на Україну через удари по російським нпз? Передача ппо параші, для захисту від українських ракет?
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13.03.2026 13:21 Відповісти

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