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Рішення США про послаблення санкцій проти РФ є неправильним, - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, коментуючи рішення США щодо скасування нафтових санкцій проти Росії, назвав його неправильним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Що відомо?
"Ми вважаємо, що це неправильно. Наразі існує проблема з цінами, але не з пропозицією. І в цьому відношенні я хотів би знати, які ще фактори спонукали уряд США ухвалити це рішення", - зазначив він.
Що передувало?
- Глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що адміністрація Білого дому розглядає можливість скасування санкцій щодо російської нафти, аби усунути нестачу у світі через військову операцію проти Ірану.
- Президент США Дональд Трамп заявляв, що Сполучені Штати тимчасово скасовують деякі санкції, пов’язані з нафтою, щоб забезпечити стабілізацію цін на енергоносії.
- Згодом у Білому домі заявили, що
санкції США проти російської нафти продовжують діяти, і про їхнє скасування поки що не оголошено, але Індії тимчасово дозволили купувати нафту з РФ.
- Міністр енергетики США Райт заявив, що
Штати не мають наміру скасовувати санкційні заходи щодо російської нафти.
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Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що тимчасові послаблення санкцій не забезпечать Росії значних доходів.
- У Великій Британії заявили, що не послаблюватимуть санкції проти РФ.
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ціни взагалі не відреагували. Тому, вдвічі цікавіше, чим керується краснов, що вже відкрито компрометує себе.
Вже закінчується уява, що чекати від трампа-краснова далі. Санкцій на Україну через удари по російським нпз? Передача ппо параші, для захисту від українських ракет?