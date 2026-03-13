Рішення США про послаблення санкцій проти РФ є неправильним, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, коментуючи рішення США щодо скасування нафтових санкцій проти Росії, назвав його неправильним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

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Що відомо?

"Ми вважаємо, що це неправильно. Наразі існує проблема з цінами, але не з пропозицією. І в цьому відношенні я хотів би знати, які ще фактори спонукали уряд США ухвалити це рішення", - зазначив він.

Що передувало?