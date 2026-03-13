Велика Британія не послаблюватиме санкції проти РФ, як це зробили США, - міністр енергетики Шенкс

Велика Британія не наслідуватиме приклад США у послабленні санкцій щодо російської нафти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, про це заявив міністр енергетики Майкл Шенкс.

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Подробиці

"Ми абсолютно не можемо допустити, щоб Путін сидів у Кремлі та розглядав це як можливість інвестувати у військову машину", - наголосив він.

Шенкс не критикував адміністрацію США за такий крок, але назвав його неприйнятним.

Міністр припустив, що РФ використовує цю енергетичну кризу як можливість покращити стан своєї економіки.

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Що передувало?

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