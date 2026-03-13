Велика Британія не послаблюватиме санкції проти РФ, як це зробили США, - міністр енергетики Шенкс
Велика Британія не наслідуватиме приклад США у послабленні санкцій щодо російської нафти.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, про це заявив міністр енергетики Майкл Шенкс.
Подробиці
"Ми абсолютно не можемо допустити, щоб Путін сидів у Кремлі та розглядав це як можливість інвестувати у військову машину", - наголосив він.
Шенкс не критикував адміністрацію США за такий крок, але назвав його неприйнятним.
Міністр припустив, що РФ використовує цю енергетичну кризу як можливість покращити стан своєї економіки.
Що передувало?
- Глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що адміністрація Білого дому розглядає можливість скасування санкцій щодо російської нафти, аби усунути нестачу у світі через військову операцію проти Ірану.
- Президент США Дональд Трамп заявляв, що Сполучені Штати тимчасово скасовують деякі санкції, пов’язані з нафтою, щоб забезпечити стабілізацію цін на енергоносії.
- Згодом у Білому домі заявили, що
санкції США проти російської нафти продовжують діяти, і про їхнє скасування поки що не оголошено, але Індії тимчасово дозволили купувати нафту з РФ.
- Міністр енергетики США Райт заявив, що
Штати не мають наміру скасовувати санкційні заходи щодо російської нафти.
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Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що тимчасові послаблення санкцій не забезпечать Росії значних доходів.
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