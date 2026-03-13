Великобритания не будет ослаблять санкции против РФ, как это сделали США, - министр энергетики Шенкс
Великобритания не последует примеру США в ослаблении санкций в отношении российской нефти.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, об этом заявил министр энергетики Майкл Шенкс.
Подробности
"Мы абсолютно не можем допустить, чтобы Путин сидел в Кремле и рассматривал это как возможность инвестировать в военную машину", — подчеркнул он.
Шенкс не критиковал администрацию США за такой шаг, но назвал его неприемлемым.
Министр предположил, что РФ использует этот энергетический кризис как возможность улучшить состояние своей экономики.
Что предшествовало?
- Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что администрация Белого дома рассматривает возможность отмены санкций в отношении российской нефти, чтобы устранить дефицит в мире из-за военной операции против Ирана.
- Президент США Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты временно отменяют некоторые санкции, связанные с нефтью, чтобы обеспечить стабилизацию цен на энергоносители.
- Впоследствии в Белом доме заявили, что
санкции США против российской нефти продолжают действовать, и об их отмене пока не объявлено, но Индии временно разрешили покупать нефть из РФ.
- Министр энергетики США Райт заявил, что
Штаты не намерены отменять санкционные меры в отношении российской нефти.
-
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что временное ослабление санкций не принесет России значительных доходов.
