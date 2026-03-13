РУС
Великобритания не будет ослаблять санкции против РФ, как это сделали США, - министр энергетики Шенкс

Великобритания не планирует ослаблять санкции против РФ

Великобритания не последует примеру США в ослаблении санкций в отношении российской нефти.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, об этом заявил министр энергетики Майкл Шенкс.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Мы абсолютно не можем допустить, чтобы Путин сидел в Кремле и рассматривал это как возможность инвестировать в военную машину", — подчеркнул он.

Шенкс не критиковал администрацию США за такой шаг, но назвал его неприемлемым.

Министр предположил, что РФ использует этот энергетический кризис как возможность улучшить состояние своей экономики.

Что предшествовало?

