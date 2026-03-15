В США ожидают завершения войны с Ираном в течение нескольких недель

Вашингтон прогнозирует скорый финал конфликта с Тегераном

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что война с Ираном может завершиться в ближайшее время.

По словам чиновника, нынешний конфликт имеет ограниченные временные рамки, а его завершение может произойти уже в ближайшие недели. В Вашингтоне считают, что дальнейшее развитие событий в значительной степени будет зависеть от позиции Тегерана и его готовности к политическим договоренностям.

Райт прогнозирует скорое завершение конфликта

Министр энергетики США убежден, что текущая фаза противостояния не затянется надолго. Он отметил, что конфликт приближается к финальной стадии.

"Я думаю, что этот конфликт, несомненно, закончится в течение ближайших нескольких недель. Возможно, даже раньше, но конфликт закончится в течение ближайших нескольких недель", - заявил Крис Райт.

В то же время он подчеркнул, что Иран, по оценкам американской стороны, стремится заключить определенное соглашение. Однако, по словам министра, предложенные Тегераном условия не являются приемлемыми для США.

В США заявляют об ослаблении военного потенциала Ирана

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы продолжают наносить удары по целям, связанным с иранским режимом. Он подчеркнул, что операция направлена на снижение военных возможностей Тегерана и изменение ситуации на Ближнем Востоке.

В свою очередь глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что военный потенциал Ирана уже существенно ослаблен. По его словам, это стало результатом длительной кампании ударов, которую проводили Соединенные Штаты совместно с Израилем.

В Вашингтоне считают, что дальнейшее давление может заставить иранское руководство пойти на переговоры и изменить свою позицию по урегулированию конфликта.

Як той - так зразу - 2 - 3 тижні
15.03.2026 18:28 Ответить
"Тегеран за три дні". Трамп епічно обісрався
15.03.2026 18:35 Ответить
В Конгессе США
15.03.2026 18:43 Ответить
Тільки є нюанс:
США нам надають розвіддані й продають зброю
Ізраіль закулісно щось також надає (наче радари, старі Петріоти)
Іран надає шахеди расеі
15.03.2026 19:06 Ответить
Та і співпрацюють з рашкою не менше.
США купляє уран і рідкоземи. Ізраїль продав рашці технології ланцету ( може ще щось, бо бібі туди їздить). Іран співпрацює в сфері озброєнь. А наші "аграрії" продають в Іран кукурудзу.
15.03.2026 19:14 Ответить
Може завершитися а може і не завершитися.
15.03.2026 18:30 Ответить
Подальший розвиток подій значною мірою залежатиме не від позиції Тегерана, а від пози, у яку американці поставлять Трампа )
15.03.2026 18:35 Ответить
До проміжних виборів в листопаді, навряд
15.03.2026 18:36 Ответить
Фактичний старт виборчої кампанії починається з праймеріз (офіційний старт): березень 2026. Активна кампанія: весна-осінь 2026.
З огляду на зростаючу непопулярність війни Трампа будуть бити ногами всі кому не ліньки)
15.03.2026 18:59 Ответить
Все до того іде
15.03.2026 19:42 Ответить
кому, як не міністру енергетики краще за всіх це знати... а міністра агрополітики не питали?...
15.03.2026 18:35 Ответить
Їхній міністр енергетики, то не наш міністр енергетики
15.03.2026 18:38 Ответить
Там министр энергетики это человек с влиянием не на много ниже Рубио. Это не только нефть, но ещё и нац. безопасность и ядерка.
15.03.2026 19:24 Ответить
Сдохнет аятолласын - все равно капитуляции(на которую рассчитывает Трамп) не будет. Уничтоженный флот и ВВС, да десятки тысяч погибших. ничто для режима религиозных фанатиков.
15.03.2026 18:36 Ответить
а потім ще рік "вигрібати" теракти на своїх теріторіях.
15.03.2026 18:37 Ответить
пейсаті готовлять наземні операції,10млн проти 93 в ірані,так що ти там казав що все скінчиться далекобійними обстрілами???
15.03.2026 18:42 Ответить
Не первенців можно і помножити на нуль, Танунаh дозволяє, навіть в рабство їх продати не на 7 років а назавжди
15.03.2026 18:47 Ответить
Скоріше не один рік
15.03.2026 18:52 Ответить
ніхто вже навіть і не згадує ті кляті файли епштайна...
15.03.2026 18:38 Ответить
Так для того ж це все і робилося !
15.03.2026 18:44 Ответить
До адмінів Цензора-В Києві пройшов марш до дня Добровольця.Який ви чомусь проігнорували-( https://www.youtube.com/shorts/tNidtnaKJg0 )
15.03.2026 18:40 Ответить
А якщо ні, то ні - сказав трампонутий
15.03.2026 18:49 Ответить
Значить "уран на 10 атомних бомб" заберуть за кілька тижнів? Це ж наче заради цього весь двіжняк затіяно 🤔
15.03.2026 18:50 Ответить
Іран за три дні!?
15.03.2026 18:50 Ответить
"побачимо що буде за кілька тижнів" - дональд арестович трамп
15.03.2026 18:50 Ответить
Конец идиотской авантюры. Пожилые недоумки поиграли в войну.
15.03.2026 18:53 Ответить
Це тільки початок.
15.03.2026 19:16 Ответить
BBC
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран готовий обговорювати з іншими країнами питання безпечного проходу суден через Ормузьку протоку.

Не називаючи конкретних держав, Арагчі зазначив, що до Ірану вже «звернулися кілька країн», зацікавлених у забезпеченні безпечного проходу через Ормузьку протоку.

Він також заявив, що ядерні об'єкти Ірану «зараз знаходяться під завалами» і «на даний момент немає ні програми, ні планів щодо їх відновлення».

Аббас Арагчі заявив, що Тегеран «ніколи не просив про припинення вогню і навіть не просив про переговори». «Ми не бачимо причин вести переговори з американцями, тому що ми спілкувалися з ними в той момент, коли вони вирішили атакувати нас», - сказав Арагчі в інтерв'ю CBS. «Це війна - особистий вибір Трампа та Сполучених Штатів, і ми будемо продовжувати захищатися», - додав він.
15.03.2026 18:57 Ответить
Пройшло ось таке дивне повідомлення:

@ (в перекладі):
"Термінова новина: Австралія може стати першою західною країною, яка назавжди заборонить своєму уряду співпрацювати з Трампом, бо він божевільний."
15.03.2026 19:01 Ответить
Коли міністр енергетики США вирішить, що Іран капітулював. Вони там всі притрампбабахнуті.
15.03.2026 19:06 Ответить
США , обробивши портки, вирішило припинити своє СВО ПРОТИ іРАНУ.КОТРИЙ ОТРИМУЄ ВІЙСКОВУ ДОПОМОГУ ВІД КИТАЮ І 3,14ДЕРАЦІЇ
15.03.2026 19:06 Ответить
Щоб завершити протягом кількох тижнів то потрібно сильніше бомбити і знищувати більше іранських кацапів!
15.03.2026 19:25 Ответить
Що знову? В нашому театральному цирк абсурду що знову зміна репертуару? А актори-клоуни, що знову забули звірити своі сценарії? Бо тут на манеж вийшов новий міністр енергетики Кріс Райт і з таким серйозним обличчям заявив, що війну з Іраном вони вже планують згорнути за ,,кілька тижнів''. Агов !!! Почекайте, а як же наш ,,великий і могутній'' Доня, який ще вчора нам тут обіцяв, що розбереться з усім уим світовим злом за два-три дні? Це що ж виходить -за ніч переможна магія здулася чи в Білому домі годинники йдуть за різними часовими поясами? Якщо три дні раптом розтягуються на кілька тижнів, то з такою математикою вони тут нам і ціни на бензин обіцяють знизити ,,вже завтра'', а ми побачимо мабуть це десь у наступному житті??? А цей цирк із підписанням папірців? Доня ж нас запевняв, що Тегеран буквально п'яти збиває, бігаючи за ним із ручкою, щоб хоч щось підписати, а він такий гордий - ще не хоче. А тут Райт виходить і каже, мовляв, треба зачекати, поки Іран ,,буде готовий''. То вони бігають чи вони морозяться? Схоже, ці хлопці живуть у зовсім різних Іранах: у Доні він виходить ручний і вже на колінах, а в Райта - цілком собі таки самостійний і неквапливий і войовничий. Таке враження, що один розповідає нам казку на ніч, а інший забув, на якій сторінці вони зупинилися. Це навіть не паралельні всесвіти, це якийсь тотальний збій у матриці, де правду замінили на зручні галюцинації, а нам пропонують знову просто поплескати в долоні......
15.03.2026 19:43 Ответить
Я щось, десь чула про оці тижні.
15.03.2026 20:03 Ответить
Всі обставини з іраном наближаються до "нью-афганістана",а це мінімум до кінця каденції Трампа
15.03.2026 20:12 Ответить
Очкують вони насправді , без наземної операції нічого не вдасться, але це страшно тому можна себе відразу оголосити переможцями)
15.03.2026 20:15 Ответить
Якщо сказав 2-3 тижні - так і буде. До того ж є така реальна можливість через 2-3 тижні драпати з Ірану.
15.03.2026 20:29 Ответить
Україні вигідно ,щоб закінчилася,але рудий покидьок просто покидьок,котрий нічого не планує ,а просто пан або всрав(
