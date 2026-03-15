В США ожидают завершения войны с Ираном в течение нескольких недель
Министр энергетики США Крис Райт заявил, что война с Ираном может завершиться в ближайшее время.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью Райта американскому телеканалу ABC News.
По словам чиновника, нынешний конфликт имеет ограниченные временные рамки, а его завершение может произойти уже в ближайшие недели. В Вашингтоне считают, что дальнейшее развитие событий в значительной степени будет зависеть от позиции Тегерана и его готовности к политическим договоренностям.
Райт прогнозирует скорое завершение конфликта
Министр энергетики США убежден, что текущая фаза противостояния не затянется надолго. Он отметил, что конфликт приближается к финальной стадии.
"Я думаю, что этот конфликт, несомненно, закончится в течение ближайших нескольких недель. Возможно, даже раньше, но конфликт закончится в течение ближайших нескольких недель", - заявил Крис Райт.
В то же время он подчеркнул, что Иран, по оценкам американской стороны, стремится заключить определенное соглашение. Однако, по словам министра, предложенные Тегераном условия не являются приемлемыми для США.
В США заявляют об ослаблении военного потенциала Ирана
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы продолжают наносить удары по целям, связанным с иранским режимом. Он подчеркнул, что операция направлена на снижение военных возможностей Тегерана и изменение ситуации на Ближнем Востоке.
В свою очередь глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что военный потенциал Ирана уже существенно ослаблен. По его словам, это стало результатом длительной кампании ударов, которую проводили Соединенные Штаты совместно с Израилем.
В Вашингтоне считают, что дальнейшее давление может заставить иранское руководство пойти на переговоры и изменить свою позицию по урегулированию конфликта.
- Ранее Трамп заявил, что пока не намерен заключать соглашение с Ираном о прекращении войны, несмотря на то, что Тегеран, по его словам, заинтересован в такой договоренности. Глава Белого дома отметил, что Иран должен полностью отказаться от ядерных амбиций.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
США нам надають розвіддані й продають зброю
Ізраіль закулісно щось також надає (наче радари, старі Петріоти)
Іран надає шахеди расеі
США купляє уран і рідкоземи. Ізраїль продав рашці технології ланцету ( може ще щось, бо бібі туди їздить). Іран співпрацює в сфері озброєнь. А наші "аграрії" продають в Іран кукурудзу.
З огляду на зростаючу непопулярність війни Трампа будуть бити ногами всі кому не ліньки)
А якщо ні, то ні - сказав трампонутий
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран готовий обговорювати з іншими країнами питання безпечного проходу суден через Ормузьку протоку.
Не називаючи конкретних держав, Арагчі зазначив, що до Ірану вже «звернулися кілька країн», зацікавлених у забезпеченні безпечного проходу через Ормузьку протоку.
Він також заявив, що ядерні об'єкти Ірану «зараз знаходяться під завалами» і «на даний момент немає ні програми, ні планів щодо їх відновлення».
Аббас Арагчі заявив, що Тегеран «ніколи не просив про припинення вогню і навіть не просив про переговори». «Ми не бачимо причин вести переговори з американцями, тому що ми спілкувалися з ними в той момент, коли вони вирішили атакувати нас», - сказав Арагчі в інтерв'ю CBS. «Це війна - особистий вибір Трампа та Сполучених Штатів, і ми будемо продовжувати захищатися», - додав він.
@ (в перекладі):
"Термінова новина: Австралія може стати першою західною країною, яка назавжди заборонить своєму уряду співпрацювати з Трампом, бо він божевільний."
притрампбабахнуті.