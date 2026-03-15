В США ожидают завершения войны с Ираном в течение нескольких недель

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что война с Ираном может завершиться в ближайшее время.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью Райта американскому телеканалу ABC News.

По словам чиновника, нынешний конфликт имеет ограниченные временные рамки, а его завершение может произойти уже в ближайшие недели. В Вашингтоне считают, что дальнейшее развитие событий в значительной степени будет зависеть от позиции Тегерана и его готовности к политическим договоренностям.

Читайте также: Американцы проявляют интерес к украинским дронам: Мы получали запросы во всех военных учреждениях, - Зеленский

Райт прогнозирует скорое завершение конфликта

Министр энергетики США убежден, что текущая фаза противостояния не затянется надолго. Он отметил, что конфликт приближается к финальной стадии.

"Я думаю, что этот конфликт, несомненно, закончится в течение ближайших нескольких недель. Возможно, даже раньше, но конфликт закончится в течение ближайших нескольких недель", - заявил Крис Райт.

В то же время он подчеркнул, что Иран, по оценкам американской стороны, стремится заключить определенное соглашение. Однако, по словам министра, предложенные Тегераном условия не являются приемлемыми для США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский - последний человек, от которого нам нужна помощь, - Трамп

В США заявляют об ослаблении военного потенциала Ирана

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы продолжают наносить удары по целям, связанным с иранским режимом. Он подчеркнул, что операция направлена на снижение военных возможностей Тегерана и изменение ситуации на Ближнем Востоке.

В свою очередь глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что военный потенциал Ирана уже существенно ослаблен. По его словам, это стало результатом длительной кампании ударов, которую проводили Соединенные Штаты совместно с Израилем.

В Вашингтоне считают, что дальнейшее давление может заставить иранское руководство пойти на переговоры и изменить свою позицию по урегулированию конфликта.

Ранее Трамп заявил, что пока не намерен заключать соглашение с Ираном о прекращении войны, несмотря на то, что Тегеран, по его словам, заинтересован в такой договоренности. Глава Белого дома отметил, что Иран должен полностью отказаться от ядерных амбиций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский хочет встретиться с Трампом: есть некоторые вопросы, которые стоят на месте