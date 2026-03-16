Трамп попередив НАТО про "дуже погане" майбутнє через Ормузьку протоку
Президент США Дональд Трамп заявив, що НАТО може чекати "дуже погане" майбутнє, якщо союзники не допоможуть розблокувати Ормузьку протоку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у неділю в інтерв’ю Financial Times.
"Цілком доречно, щоб люди, які отримують вигоду з протоки, допомогли переконатися, що там не станеться нічого поганого", – сказав він, додавши, що "якщо не буде ніякої відповіді або якщо це буде негативна відповідь, я думаю, це буде дуже погано для майбутнього НАТО", - сказав Трамп.
Про підтримку України та загрози з боку Ірану у затоці
Очільник Білого дому також згадав про підтримку США Україні у війні проти Росії.
"Ми не зобов'язані були допомагати їм з Україною… Тепер подивимось, чи допоможуть вони нам. Бо я давно казав, що ми будемо поруч з ними, але вони не будуть поруч з нами", - зазначив Трамп
На уточнення, якою має бути допомога, президент США сказав – "яка потребуватиметься", зокрема щодо тральщиків для розмінування. Він також заявив, що союзники могли б допомогти в усуненні загроз з боку іранського узбережжя. За його словами, йому потрібні "люди, які знешкодять деяких зловмисників на березі", маючи на увазі збройні сили Ірану, які використовують безпілотники та морські міни в Перській затоці.
Трамп незадоволений допомогою від Великої Британії
Президент повторив своє невдоволення прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером через його небажання підтримати американо-Ізраїльські удари по Ірану.
"Велику Британію можна вважати союзником номер один… Коли я попросив їх приїхати, вони не захотіли. І як тільки ми практично знищили небезпечний потенціал Ірану, вони сказали: о, добре, ми надішлемо два кораблі. І я сказав: нам були потрібні ці кораблі до того, як ми переможемо, а не після того, як переможемо. Я давно казав, що НАТО – це вулиця з одностороннім рухом", - додав Трамп.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль