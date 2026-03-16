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Трамп попередив НАТО про "дуже погане" майбутнє через Ормузьку протоку

Дональд Трамп закликав союзників НАТО допомогти в Ормузькій протоці

Президент США Дональд Трамп заявив, що НАТО може чекати "дуже погане" майбутнє, якщо союзники не допоможуть розблокувати Ормузьку протоку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у неділю в інтерв’ю Financial Times.

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"Цілком доречно, щоб люди, які отримують вигоду з протоки, допомогли переконатися, що там не станеться нічого поганого", – сказав він, додавши, що "якщо не буде ніякої відповіді або якщо це буде негативна відповідь, я думаю, це буде дуже погано для майбутнього НАТО", - сказав Трамп.

Про підтримку України та загрози з боку Ірану у затоці

Очільник Білого дому також згадав про підтримку США Україні у війні проти Росії.

"Ми не зобов'язані були допомагати їм з Україною… Тепер подивимось, чи допоможуть вони нам. Бо я давно казав, що ми будемо поруч з ними, але вони не будуть поруч з нами", - зазначив Трамп

На уточнення, якою має бути допомога, президент США сказав – "яка потребуватиметься", зокрема щодо тральщиків для розмінування. Він також заявив,  що союзники могли б допомогти в усуненні загроз з боку іранського узбережжя. За його словами, йому потрібні "люди, які знешкодять деяких зловмисників на березі", маючи на увазі збройні сили Ірану, які використовують безпілотники та морські міни в Перській затоці.

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Трамп незадоволений допомогою від Великої Британії

Президент повторив своє невдоволення прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером через його небажання підтримати американо-Ізраїльські удари по Ірану.

"Велику Британію можна вважати союзником номер один… Коли я попросив їх приїхати, вони не захотіли. І як тільки ми практично знищили небезпечний потенціал Ірану, вони сказали: о, добре, ми надішлемо два кораблі. І я сказав: нам були потрібні ці кораблі до того, як ми переможемо, а не після того, як переможемо. Я давно казав, що НАТО – це вулиця з одностороннім рухом", - додав Трамп.

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Автор: 

НАТО (7254) Близький Схід (353) Трамп Дональд (9001) Ормузька протока (216)
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Топ коментарі
+54
Шантажист обісрався
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16.03.2026 06:37 Відповісти
+52
Спочатку воно вводить тарифи проти європейських союзників, публічно ображає та принижує, а потім кличе на допомогу. Еталонний дегенерат..
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16.03.2026 07:06 Відповісти
+50
😂Ормузька протока відкрита, просто іранці стріляють по кораблях, - голова Пентагону Хегсет.
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16.03.2026 06:39 Відповісти

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