Нидерланды пока не планируют участвовать в миссии по Ормузскому проливу, - премьер Йеттен
Нидерланды пока не планируют направлять свои корабли для защиты судоходства в Ормузском проливе, который блокирует Иран.
Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NOS.
Ответ Нидерландов на призыв Трампа
По словам Йеттена, на данный момент Нидерланды не будут играть никакой роли в обеспечении безопасности Ормузского пролива.
"Мы должны быть честными. Учитывая текущее количество атак, происходящих там, будет очень трудно начать там миссию в краткосрочной перспективе", — заявил премьер страны.
Политик добавил, что правительство внимательно рассматривает все возможные запросы от партнеров. Однако подчеркнул, что пока рано говорить, смогут ли Нидерланды внести свой вклад.
В то же время министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен заявил, что не исключает возможного участия страны в миссии, однако подчеркнул, что такое решение требует тщательного анализа.
Что предшествовало
- Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что "многие страны" направят военные корабли для защиты судоходства в Ормузском проливе, который частично заблокирован из-за угрозы ударов со стороны Ирана.
- Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".
- Правительство Германии отклонило требования президента США Дональда Трампа об участии в операции по разблокированию Ормузского пролива.
нагадаю, у нас є корвет "Мазепа" та тральщики.
але ж вони, сподіваюсь, не укомплектовані і екіпажі не навчені.
так що, звиняйте, дядьку Трамп
ЗЄля стане першим і... єдиним хто надасть допомогу рудому.
ото буде сміху !
Німеччина послала, НЛ послали. ВБ технічно зіскочили (тіпа ніяк не доремонтують, а переробляти профсоюзи не дають).
Одні браві французи грізно вскочили, вихопили шаблю, поїхали і десь по дорозі загубилися...