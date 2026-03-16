Закрытие Ираном Ормузского пролива
Нидерланды пока не планируют участвовать в миссии по Ормузскому проливу, - премьер Йеттен

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен

Нидерланды пока не планируют направлять свои корабли для защиты судоходства в Ормузском проливе, который блокирует Иран.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NOS.

Ответ Нидерландов на призыв Трампа 

По словам Йеттена, на данный момент Нидерланды не будут играть никакой роли в обеспечении безопасности Ормузского пролива.

"Мы должны быть честными. Учитывая текущее количество атак, происходящих там, будет очень трудно начать там миссию в краткосрочной перспективе", — заявил премьер страны.

Политик добавил, что правительство внимательно рассматривает все возможные запросы от партнеров. Однако подчеркнул, что пока рано говорить, смогут ли Нидерланды внести свой вклад.

В то же время министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен заявил, что не исключает возможного участия страны в миссии, однако подчеркнул, что такое решение требует тщательного анализа.

Что предшествовало

  • Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что "многие страны" направят военные корабли для защиты судоходства в Ормузском проливе, который частично заблокирован из-за угрозы ударов со стороны Ирана.
  • Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".
  • Правительство Германии отклонило требования президента США Дональда Трампа об участии в операции по разблокированию Ормузского пролива.

А от зеля, самий перший приєднався, хоча його трамп і посилав за корабльом
16.03.2026 16:45 Ответить
шо піаніст послав кораблі ?
16.03.2026 16:46 Ответить
може.
нагадаю, у нас є корвет "Мазепа" та тральщики.
але ж вони, сподіваюсь, не укомплектовані і екіпажі не навчені.
так що, звиняйте, дядьку Трамп

.
16.03.2026 16:58 Ответить
Ага, послав Трампону декілька кораблів плану.
16.03.2026 17:19 Ответить
ЗЄля останній в кого трамп проситиме про допомогу, але список "перших" - Британія, Німеччина, Нідерланди... стрімко скорочується їх відмовами брати участь в авантюрі в Заливі.

ЗЄля стане першим і... єдиним хто надасть допомогу рудому.
ото буде сміху !

.
16.03.2026 16:55 Ответить
Хто ще, кроме потужного, орбанутого та інших підлабузників, трампонутого не посилав на....
16.03.2026 16:48 Ответить
😂Ормузька протока відкрита, просто іранці стріляють по кораблях, - голова Пентагону Хегсет.
16.03.2026 16:49 Ответить
""багато країн" направлять військові кораблі"
Німеччина послала, НЛ послали. ВБ технічно зіскочили (тіпа ніяк не доремонтують, а переробляти профсоюзи не дають).
Одні браві французи грізно вскочили, вихопили шаблю, поїхали і десь по дорозі загубилися...
16.03.2026 17:21 Ответить
* послали, але не кораблі а Трампа.
16.03.2026 17:23 Ответить
 
 