Нидерланды пока не планируют участвовать в миссии по Ормузскому проливу, - премьер Йеттен

Нидерланды пока не планируют направлять свои корабли для защиты судоходства в Ормузском проливе, который блокирует Иран.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NOS.

Ответ Нидерландов на призыв Трампа

По словам Йеттена, на данный момент Нидерланды не будут играть никакой роли в обеспечении безопасности Ормузского пролива.

"Мы должны быть честными. Учитывая текущее количество атак, происходящих там, будет очень трудно начать там миссию в краткосрочной перспективе", — заявил премьер страны.

Политик добавил, что правительство внимательно рассматривает все возможные запросы от партнеров. Однако подчеркнул, что пока рано говорить, смогут ли Нидерланды внести свой вклад.

В то же время министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен заявил, что не исключает возможного участия страны в миссии, однако подчеркнул, что такое решение требует тщательного анализа.

Читайте также: Последствия блокирования Ормузского пролива: китайские НПЗ сокращают производство на 10%

Что предшествовало

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что "многие страны" направят военные корабли для защиты судоходства в Ормузском проливе, который частично заблокирован из-за угрозы ударов со стороны Ирана.

Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".

Правительство Германии отклонило требования президента США Дональда Трампа об участии в операции по разблокированию Ормузского пролива.

Читайте также: Германия отказала Трампу в защите Ормузского пролива: Это не война НАТО