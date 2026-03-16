Нідерланди наразі не планують брати участь в місії щодо Ормузької протоки, - прем’єр Єттен

Нідерланди наразі не планують направляти свої кораблі для захисту судноплавства в Ормузькій протоці, яку блокує Іран.

Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на NOS.

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Відповідь Нідерландів на заклик Трампа

За словами Єттена, наразі Нідерланди не відіграватимуть жодної ролі в забезпеченні безпеки Ормузької протоки.

"Ми маємо бути чесними. З огляду на поточну кількість атак, що відбуваються там, буде дуже важко розпочати там місію в короткостроковій перспективі", - заявив прем'єр країни.

Політик додав, що уряд уважно розглядає всі можливі запити від партнерів. Однак підкреслив, що наразі зарано говорити чи зможуть Нідерланди зробити свій внесок.

Водночас міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен заявив, що не виключає можливої участі країни у місії, однак наголосив, що таке рішення потребує ретельного аналізу.

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Що передувало

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що "багато країн" направлять військові кораблі для захисту судноплавства в Ормузькій протоці, яку частково заблоковано через загрозу ударів з боку Ірану.

Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Велика Британія та інші держави".

В уряді Німеччини відхили вимоги президента США Дональда Трампа про участь в операції із розблокування Ормузької протоки.

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