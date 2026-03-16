Німеччина відмовила Трампу у захисті Ормузької протоки: Це не війна НАТО

В уряді Німеччини відхили вимоги президента США Дональда Трампа про участь в операції із розблокування Ормузької протоки.

Про це заявив речник уряду Німеччини Штефан Корнеліус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на n-tv.

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Подробиці

"Ця війна не має нічого спільного з НАТО. Це не війна НАТО", - сказав він.

За словами речника, НАТО є союзом для захисту своєї території і що не має мандата на розгортання НАТО в цьому конфлікті.

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Що передувало?

Раніше Трамп заявив, що НАТО може чекати "дуже погане" майбутнє, якщо союзники не допоможуть розблокувати Ормузьку протоку.

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