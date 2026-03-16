Німеччина відмовила Трампу у захисті Ормузької протоки: Це не війна НАТО
В уряді Німеччини відхили вимоги президента США Дональда Трампа про участь в операції із розблокування Ормузької протоки.
Про це заявив речник уряду Німеччини Штефан Корнеліус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на n-tv.
Подробиці
"Ця війна не має нічого спільного з НАТО. Це не війна НАТО", - сказав він.
За словами речника, НАТО є союзом для захисту своєї території і що не має мандата на розгортання НАТО в цьому конфлікті.
Що передувало?
- Раніше Трамп заявив, що НАТО може чекати "дуже погане" майбутнє, якщо союзники не допоможуть розблокувати Ормузьку протоку.
Топ коментарі
+39 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар16.03.2026 14:18 Відповісти Посилання
+34 Яр Холодний
показати весь коментар16.03.2026 14:21 Відповісти Посилання
+28 Ярослав Кийко
показати весь коментар16.03.2026 14:20 Відповісти Посилання
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