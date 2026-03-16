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Новини Закриття Іраном Ормузької протоки
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Німеччина відмовила Трампу у захисті Ормузької протоки: Це не війна НАТО

Німеччина відхилила заклик Трампа захищати Ормузьку протоку

В уряді Німеччини відхили вимоги президента США Дональда Трампа про участь в операції із розблокування Ормузької протоки.

Про це заявив речник уряду Німеччини Штефан Корнеліус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на n-tv.

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Подробиці

"Ця війна не має нічого спільного з НАТО. Це не війна НАТО", - сказав він.

За словами речника, НАТО є союзом для захисту своєї території і що не має мандата на розгортання НАТО в цьому конфлікті.

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Що передувало?

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Автор: 

Німеччина (8094) Іран (3535) НАТО (7254)
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Топ коментарі
+39
Що трампло соснув німецької сосиски.
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16.03.2026 14:18 Відповісти
+34
Молодці, німці! "Сам насрав - сам і розгрібай!!!"...
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16.03.2026 14:21 Відповісти
+28
А ще варто було додати, що якби зараз президентом був Трамп, то ця війна б не почалася
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16.03.2026 14:20 Відповісти

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