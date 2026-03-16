Фінляндія не планує розміщувати ядерну зброю, - Орпо
Прем’єр-міністр Фінляндія Петтері Орпо заявив, що країна не планує розміщувати ядерну зброю, і подібних планів у НАТО немає.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресконференцію Орпо.
"Фінляндія не прагне розміщення на своїй території ядерної зброї і жодних подібних планів НАТО не має", - сказав Орпо.
Проте він зазначив, що зацікавився ініціативою президента Франції Емманюеля Макрона щодо розширення французької ядерної парасольки на всі держави Європи.
"Ми хотіли б дізнатися більше, оскільки існує потреба зміцнити європейське стримування", - зазначив премʼєр-міністр.
Що передувало?
На початку березня стало відомо, що Фінляндія планує скасувати законодавчу заборону на ядерну зброю, введену в 1987 році, дозволивши її розміщення на своїй території під час війни. Це відповідає стратегії ядерного стримування НАТО.
Згодом речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що РФ відреагує, якщо член НАТО Фінляндія розмістить ядерну зброю на своїй території, бо такий крок буцімто зробить цю скандинавську країну "більш вразливою".
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