США, Китай і Росія обговорюють скорочення ядерної зброї, - Трамп

Президент США Дональд Трамп повідомив, що США, Китай і Росія обговорюють скорочення ядерних арсеналів та денуклеаризацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Трамп під час спілкування з журналістами в Білому домі.

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"Одна з тем, про які я говорю з Китаєм, це денуклеаризація зброї, і ми хотіли б побачити, чи можемо ми це зупинити. Я говорю про ядерну зброю. Я говорив з Китаєм про це. Я говорив з Росією про це.

І я думаю, що це те, що ми хотіли б зробити, і вони хотіли б зробити, і я думаю, що Росія хотіла б зробити", - сказав американський лідер.

Трамп додав, що хоч Москва і заявила про те, що не доєднається до СНО, все ж слова можуть розходитись з реальністю.

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"Вони кажуть, що не приєднаються до Нового СНО або до наступного Нового СНО. Ну, це те, що вони вам сказали, але, знаєте, те, що вони вам кажуть, відрізняється від того, що вони вам кажуть за зачиненими дверима", - підсумував Трамп.