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Новини Трамп про ядерну зброю Розповсюдження ядерної зброї
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США, Китай і Росія обговорюють скорочення ядерної зброї, - Трамп

Ядерне роззброєння: США, Китай і Росія ведуть переговори

Президент США Дональд Трамп повідомив, що США, Китай і Росія обговорюють скорочення ядерних арсеналів та денуклеаризацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Трамп під час спілкування з журналістами в Білому домі.

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"Одна з тем, про які я говорю з Китаєм, це денуклеаризація зброї, і ми хотіли б побачити, чи можемо ми це зупинити. Я говорю про ядерну зброю. Я говорив з Китаєм про це. Я говорив з Росією про це.

І я думаю, що це те, що ми хотіли б зробити, і вони хотіли б зробити, і я думаю, що Росія хотіла б зробити", - сказав американський лідер.

Трамп додав,  що  хоч Москва і заявила про те, що не доєднається до СНО, все ж слова можуть розходитись з реальністю.

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"Вони кажуть, що не приєднаються до Нового СНО або до наступного Нового СНО. Ну, це те, що вони вам сказали, але, знаєте, те, що вони вам кажуть, відрізняється від того, що вони вам кажуть за зачиненими дверима", - підсумував Трамп.

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Китай (5290) США (26829) ядерна зброя (1298) Трамп Дональд (9006)
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Топ коментарі
+10
Господи яке тупорилий їблан. росія цього хоче,Китай цього хоче щоб ти подовше був у керма США і зробив з нього посміховисько та країну третього світу
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12.12.2025 09:42 Відповісти
+8
Кончена руда потвора
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12.12.2025 09:40 Відповісти
+8
Куди лізе США? Як тільки сів за стіл з кацапами - відразу програв. Кацапи обдурять, набрешуть, як це робили все своє життя.
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12.12.2025 09:42 Відповісти

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