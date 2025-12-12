США, Китай и Россия обсуждают сокращение ядерного оружия, - Трамп
Президент США Дональд Трамп сообщил, что США, Китай и Россия обсуждают сокращение ядерных арсеналов и денуклеаризацию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.
"Одна из тем, о которых я говорю с Китаем, это денуклеаризация оружия, и мы хотели бы посмотреть, можем ли мы это остановить. Я говорю о ядерном оружии. Я говорил с Китаем об этом. Я говорил с Россией об этом.
И я думаю, что это то, что мы хотели бы сделать, и они хотели бы сделать, и я думаю, что Россия хотела бы сделать", - сказал американский лидер.
Трамп добавил, что хотя Москва и заявила о том, что не присоединится к СНВ, все же слова могут расходиться с реальностью.
"Они говорят, что не присоединятся к Новому СНВ или к следующему Новому СНВ. Ну, это то, что они вам сказали, но, знаете, то, что они вам говорят, отличается от того, что они вам говорят за закрытыми дверями", - подытожил Трамп.
Сотнями мільярдів означає, що вкрадено як мінімум 200 мільярдів.
Де ви берете ці знання, коли пишете свої правдиві дописи - бо якось не віриться, що така людина як ви буде брехати на рівному місці, як зелені покидьки.
От тільки це буде скорочення ЯЗ США, бо у роісі нема чого скорочувати.
Старе хз у якому стані, а нове не літає.
Це все від Трампа - ІБД - Імітація Бурної Діяльності - не більше - бобік здох ві ідеях... а спереду ще два роки президенства
все що не вбиває - робить сильнішим
після тебе Америка буде вклонятися Європі - але то вже будуть інші умови