США, Китай и Россия обсуждают сокращение ядерного оружия, - Трамп

Ядерное разоружение: США, Китай и Россия ведут переговоры

Президент США Дональд Трамп сообщил, что США, Китай и Россия обсуждают сокращение ядерных арсеналов и денуклеаризацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

"Одна из тем, о которых я говорю с Китаем, это денуклеаризация оружия, и мы хотели бы посмотреть, можем ли мы это остановить. Я говорю о ядерном оружии. Я говорил с Китаем об этом. Я говорил с Россией об этом.

И я думаю, что это то, что мы хотели бы сделать, и они хотели бы сделать, и я думаю, что Россия хотела бы сделать", - сказал американский лидер.

Трамп добавил, что хотя Москва и заявила о том, что не присоединится к СНВ, все же слова могут расходиться с реальностью.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США имеют значительное ядерное преимущество и "могли бы взорвать мир 150 раз", - Трамп

"Они говорят, что не присоединятся к Новому СНВ или к следующему Новому СНВ. Ну, это то, что они вам сказали, но, знаете, то, что они вам говорят, отличается от того, что они вам говорят за закрытыми дверями", - подытожил Трамп.

Китай (3283) США (28606) ядерное оружие (1436) Трамп Дональд (7245)
+6
Кончена руда потвора
12.12.2025 09:40 Ответить
+6
Господи яке тупорилий їблан. росія цього хоче,Китай цього хоче щоб ти подовше був у керма США і зробив з нього посміховисько та країну третього світу
12.12.2025 09:42 Ответить
+5
Татишо...

От тільки це буде скорочення ЯЗ США, бо у роісі нема чого скорочувати.
Старе хз у якому стані, а нове не літає.
12.12.2025 09:40 Ответить
Руда потвора мається на увазі Трамп? А як себе почуває Зелена потвора, яка привела Україну до такого стану, до краю прірви? Не весь час Трамп був президентом США, а був чотири роки Байден і що зробила Зелена потвора? Крала їх допомогу на ЗСУ сотнями мільярдів доларів США, принижувала Байдена, запитуючи чому ми не в НАТО?
12.12.2025 09:44 Ответить
Ета другоє, свідки 73% ще не закінчились
12.12.2025 10:01 Ответить
"Крала їх допомогу на ЗСУ сотнями мільярдів доларів США"

Сотнями мільярдів означає, що вкрадено як мінімум 200 мільярдів.
Де ви берете ці знання, коли пишете свої правдиві дописи - бо якось не віриться, що така людина як ви буде брехати на рівному місці, як зелені покидьки.
12.12.2025 11:24 Ответить
Щойно китайці зкиздять в амерів всі потрібні їм технології, скорочення закінчиться. Діду звісно заплатять
12.12.2025 09:54 Ответить
новий анекдот - "США скоротять ЯЗ - тільки не в своєму колгоспі"
Це все від Трампа - ІБД - Імітація Бурної Діяльності - не більше - бобік здох ві ідеях... а спереду ще два роки президенства
12.12.2025 10:59 Ответить
Куди лізе США? Як тільки сів за стіл з кацапами - відразу програв. Кацапи обдурять, набрешуть, як це робили все своє життя.
12.12.2025 09:42 Ответить
ЛОХ....Китай тільки нарощує її останні роки - це по всім новинам. А РФ може говорити про скорочення бо в неї НЕМА РАКЕТ НОСІЇВ - всі сармати вибухають при старті
12.12.2025 09:43 Ответить
Іскандер-М, кинджал, Х-101 з Х-22 можуть споряджатися ядерними боєголовками.
12.12.2025 10:43 Ответить
А США ці носії як можуть турбувати в цьому контексті?
12.12.2025 11:26 Ответить
Трамп: ...."ми хотіли б зробити, і вони хотіли б зробити, і я думаю, що Росія хотіла б зробити", а особисто я до усрачки хочу Нобелівську премію. То дайте і буде мені щастя!
12.12.2025 09:45 Ответить
Одне добре, у Трампа далі обговорення і балаканини майже ніколи не діло не йде.
12.12.2025 09:58 Ответить
то нехай орбан запропонує їм втрьох підписати будапештський меморандум 2.0, а він буде гарантом ))
12.12.2025 10:22 Ответить
Ну,цей точно лох)))
12.12.2025 10:22 Ответить
народження нового альянсу - давай рудий не зупиняйся
все що не вбиває - робить сильнішим
після тебе Америка буде вклонятися Європі - але то вже будуть інші умови
12.12.2025 10:28 Ответить
Я так розумію сша вже можна списувати! Це руде створіння знищить й віддасть в руки ворога країну без війни. Оце так обрали американці чорта!
12.12.2025 10:29 Ответить
 
 