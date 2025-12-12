США, Китай и Россия обсуждают сокращение ядерного оружия, - Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил, что США, Китай и Россия обсуждают сокращение ядерных арсеналов и денуклеаризацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

"Одна из тем, о которых я говорю с Китаем, это денуклеаризация оружия, и мы хотели бы посмотреть, можем ли мы это остановить. Я говорю о ядерном оружии. Я говорил с Китаем об этом. Я говорил с Россией об этом.

И я думаю, что это то, что мы хотели бы сделать, и они хотели бы сделать, и я думаю, что Россия хотела бы сделать", - сказал американский лидер.

Трамп добавил, что хотя Москва и заявила о том, что не присоединится к СНВ, все же слова могут расходиться с реальностью.

"Они говорят, что не присоединятся к Новому СНВ или к следующему Новому СНВ. Ну, это то, что они вам сказали, но, знаете, то, что они вам говорят, отличается от того, что они вам говорят за закрытыми дверями", - подытожил Трамп.