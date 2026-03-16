Германия отказала Трампу в защите Ормузского пролива: Это не война НАТО

Правительство Германии отклонило требования президента США Дональда Трампа об участии в операции по разблокированию Ормузского пролива.

Об этом заявил пресс-секретарь правительства Германии Штефан Корнелиус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на n-tv.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Эта война не имеет ничего общего с НАТО. Это не война НАТО", — сказал он.

По словам пресс-секретаря, НАТО является союзом для защиты своей территории и не имеет мандата на развертывание сил в этом конфликте.

Читайте также: Последствия блокирования Ормузского пролива: китайские НПЗ сокращают производство на 10%

Что предшествовало?

Ранее Трамп заявил, что НАТО может ждать "очень плохое" будущее, если союзники не помогут разблокировать Ормузский пролив.

Читайте: Финляндия не планирует размещать ядерное оружие, — Орпо