Война на Ближнем Востоке не должна стать подарком для Путина, - Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на фоне войны в Иране заявил о важности поддержки Украины.
Он заявил, что сегодня встретился с премьером Канады Карни и вскоре встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Вскоре встречусь с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку чрезвычайно важно, чтобы мы и в дальнейшем сосредоточивались на поддержке Украины. Мы не можем позволить, чтобы война в Персидском заливе стала неожиданным подарком для Путина", — отметил Стармер.
Премьер-министр Великобритании также обещает "оставаться непоколебимым" перед давлением со стороны Дональда Трампа и других политиков, призывающих присоединиться к военным действиям против Ирана.
Стармер заверил, что Великобритания работает с европейскими союзниками над "жизнеспособным коллективным планом" по повторному открытию Ормузского пролива.
Он отметил, что действия США "значительно ослабили военный потенциал режима в Иране", однако остается вопрос "что будет дальше".
"Когда боевые действия прекратятся, нам понадобится какая-то договоренность, достигнутая путем переговоров, чтобы сдержать угрозу со стороны Ирана, ограничить его способность возобновлять ядерную программу, создавать баллистические ракеты и вооружать своих прокси, а также ограничить угрозу, которую он может представлять для мирового судоходства", — добавил он.
Трампон (як щоумен) "заповняє довгі паузи" , поки з Японії йде десантний тральник з 5-7 тисячами marine seals . Очевидна ціль -- Kharg Island . Коли він відійде під контроль США -- аятулам буде вже не до обстрілів сусідніх держав затоки , бо вони таким чином втрачають до 90% трафіку іранської нафти . Там можно буде оголосити сувіренітет іранського шаха Реза Піхлєві й вже він виступить з заявою , що влада в Ірані переходить до природного й династійного лідера іранського народу . А аятули є самозванцями й самопризначенцями ...