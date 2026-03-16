Война на Ближнем Востоке не должна стать подарком для Путина, - Стармер

Стармер призвал поддерживать Украину на фоне войны в Иране

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на фоне войны в Иране заявил о важности поддержки Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph.

Он заявил, что сегодня встретился с премьером Канады Карни и вскоре встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Вскоре встречусь с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку чрезвычайно важно, чтобы мы и в дальнейшем сосредоточивались на поддержке Украины. Мы не можем позволить, чтобы война в Персидском заливе стала неожиданным подарком для Путина", — отметил Стармер.

Читайте также: Трамп не знает, действительно ли РФ помогает Ирану спутниковыми данными: Мы также помогаем Украине

Премьер-министр Великобритании также обещает "оставаться непоколебимым" перед давлением со стороны Дональда Трампа и других политиков, призывающих присоединиться к военным действиям против Ирана.

Стармер заверил, что Великобритания работает с европейскими союзниками над "жизнеспособным коллективным планом" по повторному открытию Ормузского пролива.

Он отметил, что действия США "значительно ослабили военный потенциал режима в Иране", однако остается вопрос "что будет дальше".

"Когда боевые действия прекратятся, нам понадобится какая-то договоренность, достигнутая путем переговоров, чтобы сдержать угрозу со стороны Ирана, ограничить его способность возобновлять ядерную программу, создавать баллистические ракеты и вооружать своих прокси, а также ограничить угрозу, которую он может представлять для мирового судоходства", — добавил он.

Читайте: Стармер провел беседу с Трампом после его заявления, что помощь Великобритании уже "не нужна": обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Топ комментарии
Ну то для цього треба допомогти розблокувати протоку. А не ******* і ***** не робити.
16.03.2026 13:53 Ответить
Пізно згадав - вже стала !
16.03.2026 13:57 Ответить
Це не подарунок, а шизофренія старого ідіота на прізвище Трамп.
16.03.2026 13:52 Ответить
Ну то для цього треба допомогти розблокувати протоку. А не ******* і ***** не робити.
16.03.2026 13:53 Ответить
А що тут незрозуміле ?
Трампон (як щоумен) "заповняє довгі паузи" , поки з Японії йде десантний тральник з 5-7 тисячами marine seals . Очевидна ціль -- Kharg Island . Коли він відійде під контроль США -- аятулам буде вже не до обстрілів сусідніх держав затоки , бо вони таким чином втрачають до 90% трафіку іранської нафти . Там можно буде оголосити сувіренітет іранського шаха Реза Піхлєві й вже він виступить з заявою , що влада в Ірані переходить до природного й династійного лідера іранського народу . А аятули є самозванцями й самопризначенцями ...
16.03.2026 14:17 Ответить
А якщо вони його не захоплять , а отримають там 3,14здюлєй і відійдуть - що буде тоді ?
16.03.2026 14:34 Ответить
Пехлеві в Ірані ніхто.
16.03.2026 14:40 Ответить
пустопорожня тріскостня балакнина...
16.03.2026 13:56 Ответить
Пізно згадав - вже стала !
16.03.2026 13:57 Ответить
Вони не говорять, не можна нападати на інші країни, вони з ранку до ночі думають тільки про свого Путіна.
16.03.2026 14:15 Ответить
Але ж мета Стармера (і стармерів) і результат подорожчання нафти - це одне й те ж.
16.03.2026 14:18 Ответить
іранські чалмоносці ,будуть надавати країнам, котрі не брали участі в злочинах "трамбона" проти Ірану ,непогану знижку на нафту,якої мають дююююююже багато і котру Китай вже скуповує досить багато...
16.03.2026 14:38 Ответить
Так це подарунок від Трампа Путіну)
16.03.2026 14:31 Ответить
 
 