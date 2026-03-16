Война на Ближнем Востоке не должна стать подарком для Путина, - Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на фоне войны в Иране заявил о важности поддержки Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph.

Он заявил, что сегодня встретился с премьером Канады Карни и вскоре встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Вскоре встречусь с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку чрезвычайно важно, чтобы мы и в дальнейшем сосредоточивались на поддержке Украины. Мы не можем позволить, чтобы война в Персидском заливе стала неожиданным подарком для Путина", — отметил Стармер.

Премьер-министр Великобритании также обещает "оставаться непоколебимым" перед давлением со стороны Дональда Трампа и других политиков, призывающих присоединиться к военным действиям против Ирана.

Стармер заверил, что Великобритания работает с европейскими союзниками над "жизнеспособным коллективным планом" по повторному открытию Ормузского пролива.

Он отметил, что действия США "значительно ослабили военный потенциал режима в Иране", однако остается вопрос "что будет дальше".

"Когда боевые действия прекратятся, нам понадобится какая-то договоренность, достигнутая путем переговоров, чтобы сдержать угрозу со стороны Ирана, ограничить его способность возобновлять ядерную программу, создавать баллистические ракеты и вооружать своих прокси, а также ограничить угрозу, которую он может представлять для мирового судоходства", — добавил он.

