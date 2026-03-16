Новости Сотрудничество РФ и Ирана
2 724 27

Трамп не знает, действительно ли РФ помогает Ирану спутниковыми данными: Мы также помогаем Украине

Трамп не знает, действительно ли РФ помогает Ирану: что известно?

Президент США Дональд Трамп не знает, действительно ли Россия передает Ирану данные со спутников для нанесения ударов по США и Израилю.

Об этом он заявил в интервью Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Я не знаю, так это или нет. Но можно также утверждать, что мы в определенной степени помогли Украине. Трудно сказать: "Вы нацеливаетесь на нас, но мы помогаем Украине", - прокомментировал лидер США вопрос журналиста.

Трамп также сказал, что предыдущая администрация президента США предоставила Украине 350 млрд долларов помощи. 

"Поэтому трудно сказать: "Боже, что вы делаете?", когда мы сами делали то же самое", - добавил он.

Что предшествовало?

Топ комментарии
+20
Старий довбойоб - поясни це своїм виборцям. Як можна порівнювати допомогу Україні у відбитті нападу і допомогу росії у вбивстві твоїх громадян.
16.03.2026 12:30 Ответить
+17
Трамп он идиот, клинический дурак, поэтому он ничего и не знает, но это ещё полбеды а беда в том что его окружение это жулики, аферисты, кретины и подхалимы и это уже история опасная.
16.03.2026 12:31 Ответить
+9
тобто, Трамп не проти , щоб рашка допомагала Ірану. Боже, що ви робите ,ми таке саме робимо ,
16.03.2026 12:21 Ответить
трампонутий
16.03.2026 12:19 Ответить
Та хай допомагає - свій хлопець в доску
16.03.2026 12:20 Ответить
а що )(уйлоТрамп взагалі знає? 🧐👀
16.03.2026 12:20 Ответить
рижий смердючий пес
16.03.2026 13:18 Ответить
16.03.2026 12:21 Ответить
Слухав, гугл-мапс зовется, рядом відкриваешь через впн яндекс.карти и лупишь туди де замальованю пальцем
16.03.2026 12:21 Ответить
16.03.2026 12:30 Ответить
Колись правління рудого покидька закінчиться,і якщо доживе будемо ми спостерігати судові процеси проти нього аж до його скону.
16.03.2026 12:31 Ответить
Та може воно скоріше закабздониться! Дай Боже..
16.03.2026 13:34 Ответить
16.03.2026 12:31 Ответить
там цю команду багато років підбирали у Кремлі.
16.03.2026 12:55 Ответить
ВІН ДЕБІЛ МОСКОВСЬКИЙ. Годі вже його постити
16.03.2026 12:33 Ответить
Типу я гандон кончений і він гандон кончений, ми це обидва знаємо що ми потвори, тому і нічого дивного .... я не здивований.
16.03.2026 12:37 Ответить
Їбанько...
16.03.2026 12:37 Ответить
"Краснов" ніколи не здасть свого покровителя...

Лише вчора: "МЗС Ірану визнали, що росія і Китай надають економічну і військову допомогу."

Моджтабу Хаменеї таємно доправили до Москви, де він лікується в резиденції путіна - https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-mir/modzhtabu-hamenei-taemno-dopravili-do-moskvi-de-vin-likuetsya-v-rezidentsii-putina-aj-jariba.htm AJ Jarida
16.03.2026 12:41 Ответить
Що воно плете, 350 млрд $.Бреше і не посміхнеться.100 чи 150 надали,а решту Трамп зі своєю адміністрацією та сім'єю розділили.Поченсному?Почесному!
16.03.2026 12:44 Ответить
кретин.
16.03.2026 12:46 Ответить
Дивно як Трамп легко визнає очевидне і не істерить
16.03.2026 12:49 Ответить
«Човни-камікадзе - це фейк. Якби вони існували, ми б знищували їх так само, як й інші іранські судна.
Насправді, деякі люди кажуть: «Де човни? Чому ніхто не бачив човни?»
Знаєте чому? Тому що це згенеровано штучним інтелектом. Це підробка»
- президент країни з першою армією міра. (с)
16.03.2026 12:50 Ответить
Прямо по Гоголю ("Майська ніч"): - От, не чую!... Ну, їй-богу, не чую!..."
16.03.2026 12:50 Ответить
Щоб ти ще й не знав який сьогодні день!
16.03.2026 12:52 Ответить
І шо, в цьому немає ніякої різниці?
Ми з "другом Валадіміром" граємося в солдатики. А що такого? Нам, імператорам, можна все.
16.03.2026 12:55 Ответить
Дійсно
- КакаяРазніца скільки американських військових буде вбито завдяки данним кацапської розвідки, - Дональд Трамп.

4 декабря 2019
Бывший заместитель директора разведки США Сьюзен Гордон сказала, что один из самых распространенных ответов президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на совместных брифингах - это сомнения в той информации, которую ему предоставляют, сообщает https://edition.cnn.com/2019/12/03/politics/susan-gordon-trump-intel-briefings/index.html CNN.
Гордон сказала, что у Трампа было два типичных ответа на брифинги: Во-первых - "я не думаю, что это правда". Другой - "я не уверен, что верю в это".
Ранее экс-замглавы ФБР заявил, что Трамп поверил Путину, а не разведке, относительно возможностей баллистических ракет Северной Кореи.
3 июля 2020,
https://nv.ua/journalist_author/author2000705.html Бывший советник президента США по нацбезопасности https://nv.ua/opinion/bolton-kniga-kak-putin-nastroil-trampa-protiv-ukrainy-novosti-ukrainy-50096470.html Джон Болтон заявил, что на себе испытывал гнев Дональда Трампа, когда докладывал ему разведывательную информацию о действиях России.
16.03.2026 13:11 Ответить
давай доні:

- "якби я був на місці пуйла, я б робив так само"

- "якби не Байден і 350 млрд, путін би не давав розвід дані. Але він каже, що не дає, і ще він каже що я геній"

- "якби я був президентом, цієї війни...мля, не той листок..."

- "4.5 бакси за галон пального замість 3 баксів? Всі питання до світу, чому не розблоковують протоку"
16.03.2026 13:22 Ответить
Мразотний підар.
16.03.2026 13:41 Ответить
Цей нарцис-маразматик порівнює Україну з Іраном?
Не просто так кажуть: Скажи мені хто твій друг, і я скажу хто ти...
16.03.2026 13:42 Ответить
краснов не устает выгораживать паPашку. Даже если на штаты полетит ядерка, он найдёт этому оправдание.
16.03.2026 13:42 Ответить
 
 