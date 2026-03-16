Трамп не знает, действительно ли РФ помогает Ирану спутниковыми данными: Мы также помогаем Украине
Президент США Дональд Трамп не знает, действительно ли Россия передает Ирану данные со спутников для нанесения ударов по США и Израилю.
Об этом он заявил в интервью Financial Times, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Я не знаю, так это или нет. Но можно также утверждать, что мы в определенной степени помогли Украине. Трудно сказать: "Вы нацеливаетесь на нас, но мы помогаем Украине", - прокомментировал лидер США вопрос журналиста.
Трамп также сказал, что предыдущая администрация президента США предоставила Украине 350 млрд долларов помощи.
"Поэтому трудно сказать: "Боже, что вы делаете?", когда мы сами делали то же самое", - добавил он.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее The Washington Post сообщила, что Россия предоставляет Ирану информацию о целях для ударов по американским силам на Ближнем Востоке.
- В Белом доме впоследствии заявили, что Соединенные Штаты не обращают внимания на то, что Россия может предоставлять Ирану разведывательные данные.
- Впоследствии Трамп заявил, что Путин, возможно, немного помогает Ирану.
- Глава МИД Ирана Арагчи заявил, что Россия и Китай оказывают Тегерану военную помощь.
Лише вчора: "МЗС Ірану визнали, що росія і Китай надають економічну і військову допомогу."
Моджтабу Хаменеї таємно доправили до Москви, де він лікується в резиденції путіна - https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-mir/modzhtabu-hamenei-taemno-dopravili-do-moskvi-de-vin-likuetsya-v-rezidentsii-putina-aj-jariba.htm AJ Jarida
4 декабря 2019
Бывший заместитель директора разведки США Сьюзен Гордон сказала, что один из самых распространенных ответов президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на совместных брифингах - это сомнения в той информации, которую ему предоставляют, сообщает https://edition.cnn.com/2019/12/03/politics/susan-gordon-trump-intel-briefings/index.html CNN.
Гордон сказала, что у Трампа было два типичных ответа на брифинги: Во-первых - "я не думаю, что это правда". Другой - "я не уверен, что верю в это".
Ранее экс-замглавы ФБР заявил, что Трамп поверил Путину, а не разведке, относительно возможностей баллистических ракет Северной Кореи.
3 июля 2020,
https://nv.ua/journalist_author/author2000705.html Бывший советник президента США по нацбезопасности https://nv.ua/opinion/bolton-kniga-kak-putin-nastroil-trampa-protiv-ukrainy-novosti-ukrainy-50096470.html Джон Болтон заявил, что на себе испытывал гнев Дональда Трампа, когда докладывал ему разведывательную информацию о действиях России.
