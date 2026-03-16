Трамп не знает, действительно ли РФ помогает Ирану спутниковыми данными: Мы также помогаем Украине

Президент США Дональд Трамп не знает, действительно ли Россия передает Ирану данные со спутников для нанесения ударов по США и Израилю.

Об этом он заявил в интервью Financial Times, передает Цензор.НЕТ.



"Я не знаю, так это или нет. Но можно также утверждать, что мы в определенной степени помогли Украине. Трудно сказать: "Вы нацеливаетесь на нас, но мы помогаем Украине", - прокомментировал лидер США вопрос журналиста.

Трамп также сказал, что предыдущая администрация президента США предоставила Украине 350 млрд долларов помощи.

"Поэтому трудно сказать: "Боже, что вы делаете?", когда мы сами делали то же самое", - добавил он.



