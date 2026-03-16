Трамп может отложить встречу с Си Цзиньпином, если Пекин не поможет в Ормузском проливе

Трамп может отложить встречу с Си Цзиньпином: в чем причина?

Президент США Дональд Трамп предположил, что может отложить встречу с лидером Китая Си Цзиньпином, если Пекин не поможет с разблокированием Ормузского пролива.

Об этом он заявил в интервью Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что Китай тоже должен помочь, ведь 90% нефти Китай получает именно через этот пролив", - сказал Трамп.

"Мы хотели бы знать об этом заранее. Это (за две недели до саммита. - Ред.) - долгий срок… Мы можем отложить встречу", - сказал лидер США.

Читайте также: Трамп угрожает Ирану "беспрецедентными" последствиями из-за возможного минирования Ормузского пролива

Подробнее об Ормузском проливе

  • Ормузский пролив соединяет Оманский залив с Персидским заливом и служит стратегическим торговым маршрутом, в частности, для перевозки нефти - через него ежедневно проходит примерно 20% мирового суточного потребления нефти.
  • После начала ударов США и Израиля Иран пригрозил, что закроет пролив, и предупредил, что уничтожит любое судно, которое попытается пройти через него.

Читайте также: Трамп 31 марта - 2 апреля будет находиться в Китае с визитом, - Reuters

Ооо блазень. Обісралосся то обісралося. А Ізраїль чому не допомагає? Чи расєя? Зі всіма переправся сам навоювався а тепер всі допомагайте.
16.03.2026 09:15
16.03.2026 09:15 Ответить
А Нетаньяху дивлюса тихенько сидить, а цей дегенерат розпинається
16.03.2026 09:16
16.03.2026 09:16 Ответить
Це що, повне визнання, що обісрався?
16.03.2026 09:15
16.03.2026 09:15 Ответить
Ооо блазень. Обісралосся то обісралося. А Ізраїль чому не допомагає? Чи расєя? Зі всіма переправся сам навоювався а тепер всі допомагайте.
16.03.2026 09:15 Ответить
Cі, якщо не допоможеш, то введу тарифи 145%!
16.03.2026 09:31 Ответить
Найкрасивіші найкращі мита. 😅😅
16.03.2026 09:33 Ответить
""Я вважаю, що Китай теж повинен допомогти..." а я вважаю, що Сі пошле його за рускім корабльом після його ультиматумів.
16.03.2026 09:37 Ответить
Пекін може почекати Тромба тисячу років
16.03.2026 09:47 Ответить
Золоті слова. Це сама головна стратегія Китаю - "поклавши голову на м'які лапи - Дракон дочекається коли мавпи знесиляться від бійки..."
Ще один провал радників Трампа, після провалу блокування протоки.
16.03.2026 10:02 Ответить
Це що, повне визнання, що обісрався?
16.03.2026 09:15 Ответить
А Нетаньяху дивлюса тихенько сидить, а цей дегенерат розпинається
16.03.2026 09:16 Ответить
Коли пахне жареним - Бі- бі відморозився, не при ділах.. Навіщо йому нафта?
16.03.2026 09:28 Ответить
Нафтра потрібна і Ізраїлю. Ал коли стоїть питання між життям та смерттю то вибирають життя з більшими цінами на бензин. Але ж це стосується тільки Ізраїлю, іншим то нічого не загрожувало.
16.03.2026 10:35 Ответить
Ізраїль без американського флоту нежілец, а боєзапас американського флоту не рєзінова попа.
16.03.2026 10:05 Ответить
Їбанько.. 😡
16.03.2026 09:17 Ответить
Все правильно зробив, бо з ху....лом таке не пройде, бо агент не може диктувати своєму куратору.
16.03.2026 09:17 Ответить
Так Трамп та Гегсет казали, що вже "перемогли", про яку допомогу мова? Навіщо вона "переможцям"?
16.03.2026 09:17 Ответить
Це вже істерика.
16.03.2026 09:18 Ответить
"Сумною дупою радісно не пукнеш".
16.03.2026 09:21 Ответить
Китай вже допомагає Ірану тільки дурний педофіл цього не хоче бачити .
16.03.2026 09:19 Ответить
ти ж вже переміг ,звіздун
16.03.2026 09:22 Ответить
Пересічні американчики за подорожчання пального його в дупу запхнуть. Ось і підгорає.
16.03.2026 09:27 Ответить
Це ті що вибрали це ібанько двічі?
16.03.2026 09:49 Ответить
Так Іран же китайські баржі не чіпає
16.03.2026 09:22 Ответить
повісити на всі баржі китайські прапори
16.03.2026 09:24 Ответить
Все іде по плану. План був такий.
16.03.2026 09:24 Ответить
допомогти пуйлу
16.03.2026 09:25 Ответить
Все йде на 15 з 10.
16.03.2026 09:28 Ответить
Ось так завжди буває, коли воюєш за ісраєль.
16.03.2026 09:26 Ответить
А до чого тут "ісраель"? У Трампа, з Іраном, свої "тьорки"...
16.03.2026 09:38 Ответить
В смислі "до чого"??? А заради кого тампон вписався? Хто його втягнув у цю війну?
16.03.2026 10:17 Ответить
Яким чином "ісраель" його "втягував"? Назви конкретні факти, а не пустопорожні "рассуждения"...
16.03.2026 10:20 Ответить
Та будь ласка:

https://www.nytimes.com/2026/03/02/us/politics/trump-war-iran-israel.html
16.03.2026 10:25 Ответить
Ну, і?... Судячи з усього, Нетаньягу схилявся до "дипломатичного шляху", але Трамп наполіг на воєнному... А Ізраїлю не залишалося нічого іншого, як погодиться - бо він залежний від США, у фінансово-економічному та військовому плані... Так само, як і "бульбеника" кацапи "паставили перед фактом", взимку 2022 року...
16.03.2026 10:35 Ответить
НУ ШО ДОННІ ЯК ВОНО?))))

А як плавав на всіх союзників цілий рік! А як відмовлявся допомагати Европі із війною в Україні

Клоун
16.03.2026 09:27 Ответить
Тобто зустріч тільки на вигідних США умовах. Але так не буде. Нащо взагалі Китаю тоді ця зустріч. Так тільки заради формальності. Бо Трапм судяи зі всього вже забебав увесь світ, от всі тепер будуть робити що вважають за потрібне.

Ну то і доведется ізраілю разом з шостим флотом тримати ормузьку протоку. І ізраілю висилати "своїх хлопчиків" на наземну операцію якщо вона буде. Бо дурних точно не буде війсками підтримувати наземну операцію.
16.03.2026 09:27 Ответить
І яким чином "свої хлопчики" доїдуть на проведення наземної операції? Через Ормузьку протоку, щоб іранці їх там знищили?
16.03.2026 09:40 Ответить
Для цього вони минулого року активно тренували воздушно-десантні операції. Ну а далі організація плацдарму і добрий ранок новий day D але не з Омаха біч, а Аббас біч.
16.03.2026 10:12 Ответить
Людина звичайно хвора на голову, але до нього, як ні до кого іншого відноситься вираз - "він вважає, що він пуп Землі"
16.03.2026 09:28 Ответить
Отой, що нижче спини.
16.03.2026 09:36 Ответить
З Пекіну почувся гомерічний сміх...
16.03.2026 09:28 Ответить
Ну геній (ще один гєній-гєостратєг). Так і планував звісно. Чекаємо: "весь світ команда", "чого тільки сша мають це робити", "тарифи тим хто не розблокує".
16.03.2026 09:31 Ответить
У мене вже попкорн закінчився.
16.03.2026 09:41 Ответить
Накоїв ху*ні, тепер Китай повинен розгрібати це лайно?
16.03.2026 09:32 Ответить
А може все простіше, просто Китай послав трампанутого, ось він і вигадує різні причини
16.03.2026 09:32 Ответить
А, у відповідь, Сі заявить Трампу: "Ти нас питався, коли війну починав? НІ... От і вирішуй свої проблеми САМ...".
Трамп, по суті, у міжнародній політиці, діє по лекалах Кремля - спочатку "створює проблему", а потім запрошує всіх причетних, до її обговорення та вирішення...
16.03.2026 09:34 Ответить
На жаль у цьому випадку причетним виявився весь світ!
Навіть Україна тепер у стані війни з Іраном.
Трамп, майбутній шнобеліївський лауреат, допоміг нам з миром.
16.03.2026 09:44 Ответить
Ми, у "війні з Іраном", ще з літа 2022 року - коли вони послали своїх інструкторів, та "шахеди", для участі в російсько-українській війні...
16.03.2026 10:05 Ответить
походу Китаю трамп это такой же подгон как и пуйлу зеля
16.03.2026 09:35 Ответить
Так он не закрыт для китайских кораблей, шо он несет
16.03.2026 09:37 Ответить
Минам как-то пофигу, какой корабль на них наткнется. А мин там дофига, и каждый день становится больше.
16.03.2026 09:42 Ответить
Немає там ніяких мін, але ні хто не хоче ризикувати.
І без мін скільки танкерів вже згоріло?
16.03.2026 09:47 Ответить
"бажано знати заздалегідь!"
трампчмо, а ти заздалегідь когось попередив коли заварював цю кашу? чи може виносив питання на радбез, чи хоч коаліцію сформував?
вже тисячі років війни ведуться так - спочатку формуєш коаліцію, чи збираєш васалів, потім нападаєш на ворога.
а не спочатку руйнуєш коаліцію, нападаєш на васалів, а потім обпікаєш перед ворогом..
16.03.2026 09:39 Ответить
С такими раскладами Мир переориентируется на Китай и американцам приедтся долго и нудно подкармливать всех бывших союзников разными плюшками, чтобы откатить ущерб международной политике, нанесенный Трампом. Радует только, что таких любителей простых решений сложных проблем в США намного меньше 73%.
16.03.2026 09:41 Ответить
Ну формально Китаю теж не вигідне блокування протоки.
16.03.2026 09:48 Ответить
Серун рижий. Так всім погрожувало що аж обісралося. Тепер ідіть мийте його, каже
16.03.2026 09:49 Ответить
@ (у перекладі + https://x.com/i/status/2033410622793162874 відосик):
"Щось не витягує нарцис війну, не подужав баригозавр "Іран за три дні". Тільки вчора "переміг", а вже сьогодні потребує допомоги."
16.03.2026 09:50 Ответить
Я считаю, что Китай тоже должен помочь, Источник: https://censor.net/ru/n3605410
Не понял рыжему тампону, что нужна помощь? Так он же вроде везде победил. Они же с бибиком уже Палестину отстроили и Иран победили. Вон даже Британии рассказал, что помощь не нужна.
16.03.2026 09:53 Ответить
Сначала рассказал, а потом перерассказал.
16.03.2026 09:59 Ответить
Ну що сказати,Натаньяху-- ВЕЛИКИЙ МОЛОДЕЦЬ!!! Він досяг своєї мети,взув рижого ідіота по самі нікуди!! Затягнув цього ПРИДУРКА в конфлікт,а по великому рахунку-ВІЙНУ і якби ця авантюра не закінчилась,Ізраель в виграші цілковитому,Іран послабиться на багато років,що і було потрібно євреям!! А на фоні цього всього,настануть темні дні як для України так і для ЄС,бо те ЧМО недаремно вже висуває ультиматуми НАТО і тут все більше напрошується висновок,що рудий працює на рашку,бо і рашка суттево поліпшить свою казну!!! І на думку приходять знову слова матері цього виродка,що його не можно допускати до влади,ВСЕ РОЗТРОЩИТЬ!!! А ще на додачу і інтерв*ю племінниці цього виродка,де вона розгромила його вщент!!
16.03.2026 09:56 Ответить
Євреї завжди роблять те що вигідно для Ізраїлю. Українці те що вигідно всім у світі, крім самої України.
16.03.2026 10:04 Ответить
нетаньяху мутить манси з #уйлом і трампом з дуууже далеким прицілом - другий єрусалим у Дніпрі. Подивіться на карту - ізраїль виглядає якоюсь блощицею серед арабських країн, якоюсь скапкою у сраці, і оцей прищ зудить і щось увесь час вимагає. А десь там, на чорноземах, з ріками та морями, лежить земля обітованна. І живуть там якісь смішні недолугі українчики, які чомусь іноді згадують, що вони народ, нація. Ну, треба їх трохи у стійло, щоби не брикались. Звісно, чужими руками - кацапськими ордами. Для цього своїми ковальчуками, медведчуками та іншими пейсатими насрати у голову #уйлу про половців і істінно русскіє зємлі, і вуа-ля - Київ за три дні. Такиим же чином обсісти ідіота трампа кушнерами-віткофами та іншими і втягнути його в Опмузьку протоку, затягнувши нафтовий зашморг усьому світові. І що? Вже рудий ідіот дорікає членам нато, що ті не допомагають йому вилізти з цієї халепи. А хто ж це усе зробив? Не здається, що "...стирчить хитрий писок єврея" (с) І.Франко.
16.03.2026 10:23 Ответить
це чмо ще до осені наробить купу біди,простіше рижу паклю пристрелити,так само як його куратора куйла!
16.03.2026 10:15 Ответить
Як дитина. А, як подумаєшь які ресурси і влада в руках цієї "дитини", - то оторопи беруть.
16.03.2026 10:26 Ответить
Я так думаю,товаришу Сі глибоко фіолетово,чи приїде трамп на зустріч.
І америка вже не та,і президент не той...
16.03.2026 10:27 Ответить
 
 