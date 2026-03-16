Трамп может отложить встречу с Си Цзиньпином, если Пекин не поможет в Ормузском проливе
Президент США Дональд Трамп предположил, что может отложить встречу с лидером Китая Си Цзиньпином, если Пекин не поможет с разблокированием Ормузского пролива.
Об этом он заявил в интервью Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Я считаю, что Китай тоже должен помочь, ведь 90% нефти Китай получает именно через этот пролив", - сказал Трамп.
"Мы хотели бы знать об этом заранее. Это (за две недели до саммита. - Ред.) - долгий срок… Мы можем отложить встречу", - сказал лидер США.
Подробнее об Ормузском проливе
- Ормузский пролив соединяет Оманский залив с Персидским заливом и служит стратегическим торговым маршрутом, в частности, для перевозки нефти - через него ежедневно проходит примерно 20% мирового суточного потребления нефти.
- После начала ударов США и Израиля Иран пригрозил, что закроет пролив, и предупредил, что уничтожит любое судно, которое попытается пройти через него.
Serhiy Talatynnik
16.03.2026 09:15
polini orop
16.03.2026 09:16
q4ma
16.03.2026 09:15
Ще один провал радників Трампа, після провалу блокування протоки.
https://www.nytimes.com/2026/03/02/us/politics/trump-war-iran-israel.html
А як плавав на всіх союзників цілий рік! А як відмовлявся допомагати Европі із війною в Україні
Клоун
Ну то і доведется ізраілю разом з шостим флотом тримати ормузьку протоку. І ізраілю висилати "своїх хлопчиків" на наземну операцію якщо вона буде. Бо дурних точно не буде війсками підтримувати наземну операцію.
Трамп, по суті, у міжнародній політиці, діє по лекалах Кремля - спочатку "створює проблему", а потім запрошує всіх причетних, до її обговорення та вирішення...
Навіть Україна тепер у стані війни з Іраном.
Трамп, майбутній шнобеліївський лауреат, допоміг нам з миром.
І без мін скільки танкерів вже згоріло?
трампчмо, а ти заздалегідь когось попередив коли заварював цю кашу? чи може виносив питання на радбез, чи хоч коаліцію сформував?
вже тисячі років війни ведуться так - спочатку формуєш коаліцію, чи збираєш васалів, потім нападаєш на ворога.
а не спочатку руйнуєш коаліцію, нападаєш на васалів, а потім обпікаєш перед ворогом..
"Щось не витягує нарцис війну, не подужав баригозавр "Іран за три дні". Тільки вчора "переміг", а вже сьогодні потребує допомоги."
Не понял рыжему тампону, что нужна помощь? Так он же вроде везде победил. Они же с бибиком уже Палестину отстроили и Иран победили. Вон даже Британии рассказал, что помощь не нужна.
І америка вже не та,і президент не той...