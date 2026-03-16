Трамп может отложить встречу с Си Цзиньпином, если Пекин не поможет в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп предположил, что может отложить встречу с лидером Китая Си Цзиньпином, если Пекин не поможет с разблокированием Ормузского пролива.

Об этом он заявил в интервью Financial Times.

"Я считаю, что Китай тоже должен помочь, ведь 90% нефти Китай получает именно через этот пролив", - сказал Трамп.

"Мы хотели бы знать об этом заранее. Это (за две недели до саммита. - Ред.) - долгий срок… Мы можем отложить встречу", - сказал лидер США.

Подробнее об Ормузском проливе

Ормузский пролив соединяет Оманский залив с Персидским заливом и служит стратегическим торговым маршрутом, в частности, для перевозки нефти - через него ежедневно проходит примерно 20% мирового суточного потребления нефти.

После начала ударов США и Израиля Иран пригрозил, что закроет пролив, и предупредил, что уничтожит любое судно, которое попытается пройти через него.

