Новости Встреча Трампа и Си
1 151 18

Трамп 31 марта-1 апреля будет находиться в Китае с визитом, - Reuters

Reuters: Трамп посетит Китай в конце марта

Президент США Дональд Трамп 31 марта-1 апреля будет в Китае с официальным визитом.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Отмечается, что переговоры Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином будут сосредоточены на продлении торгового перемирия, которое позволяло обеим странам не повышать пошлины на торговлю.

Пекин пока не подтвердил визит в комментарии Reuters.

Телефонный разговор лидеров

Напомним, что 4 февраля китайский лидер Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Китай (1090) Си Цзиньпин (198) Трамп Дональд (4610)
Топ комментарии
+6
Здасть Тайвань
показать весь комментарий
21.02.2026 03:54 Ответить
+5
ну правильно - на День Дурня кучкуються.
показать весь комментарий
21.02.2026 01:09 Ответить
+1
ну звісно ж трамп там буде виглядати Санта Клаусом. Хоча більше схожий на Дєда Мароза.
показать весь комментарий
21.02.2026 01:59 Ответить
Хоче підписату чергову угоду. Хоч якусь...
показать весь комментарий
21.02.2026 02:09 Ответить
Здасть Тайвань
показать весь комментарий
21.02.2026 03:54 Ответить
Оце вже більше подібно до реальності.
показать весь комментарий
21.02.2026 05:29 Ответить
Він не дурень, він не здасть просто так Тайвань, а скоріш за все обміняє на якусь медальку.
показать весь комментарий
21.02.2026 07:23 Ответить
він не здасть Тайвань , а поторгується і прордасть, як і у випадку з Україною..Торгується з куйлом, щоб його зять отримав ,обіцяну, куйлом долю ,у видобутку рашистами газу десь за Полярним кругом.
показать весь комментарий
21.02.2026 11:43 Ответить
здасть тайвань через декілька років.
показать весь комментарий
21.02.2026 08:04 Ответить
Я зроблю свою ООН, з блекджеком та шлюхами.
показать весь комментарий
21.02.2026 07:59 Ответить
Рудий пес поїде до товаріща Сі за черговою порцією еліксиру безсмертя. Помітили,як ці трухляві гриби регулярно відвідують Китай? І візити по 3-3дні? Ін'єкції еліксиру не болісні,але пролонговані у часі. Ще з товаріща Мао практикувалося лікування дівчатами. А пу та тра до цього ласі.
.
показать весь комментарий
21.02.2026 08:09 Ответить
Покажуть теракотову армію і Трамп ....
показать весь комментарий
21.02.2026 08:30 Ответить
буде вимолювати дозвіл на бомбардування Ірану
показать весь комментарий
21.02.2026 08:32 Ответить
Стануть разом зупиняти війни і встановлювати вічний мир на планеті. Договоряться як помогти т. Пу.
показать весь комментарий
21.02.2026 08:51 Ответить
Однієї сраки мало,ще одну полиже
показать весь комментарий
21.02.2026 09:28 Ответить
Буде на колінах благати Сі наказати путлеру припинити війну в Україні!
показать весь комментарий
21.02.2026 10:00 Ответить
показать весь комментарий
21.02.2026 10:22 Ответить
щось підгорає . Пару неділь назад була інфа від БД що зустріч двух старців планується на кінець року .
показать весь комментарий
21.02.2026 11:50 Ответить
 
 