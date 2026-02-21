Трамп 31 марта-1 апреля будет находиться в Китае с визитом, - Reuters

Президент США Дональд Трамп 31 марта-1 апреля будет в Китае с официальным визитом.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что переговоры Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином будут сосредоточены на продлении торгового перемирия, которое позволяло обеим странам не повышать пошлины на торговлю.

Пекин пока не подтвердил визит в комментарии Reuters.

Телефонный разговор лидеров

Напомним, что 4 февраля китайский лидер Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

