Трамп 31 марта-1 апреля будет находиться в Китае с визитом, - Reuters
Президент США Дональд Трамп 31 марта-1 апреля будет в Китае с официальным визитом.
Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что переговоры Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином будут сосредоточены на продлении торгового перемирия, которое позволяло обеим странам не повышать пошлины на торговлю.
Пекин пока не подтвердил визит в комментарии Reuters.
Телефонный разговор лидеров
Напомним, что 4 февраля китайский лидер Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
