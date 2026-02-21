Трамп 31 березня - 2 квітня перебуватиме в Китаї з візитом, - Reuters

Президент США Дональд Трамп 31 березня - 2 квітня буде в Китаї з офіційним візитом.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на посадовця Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зазначається, що переговори Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном будуть зосереджені на продовженні торговельного перемир'я, яке давало змогу обом країнам не підвищувати мита на торгівлю.

Пекін наразі не підтвердив візит у коментарі Reuters.

Читайте також: Трамп та Сі Цзіньпін провели телефонну розмову, - Reuters

Телефонна розмова лідерів

Нагадаємо, що 4 лютого, китайський лідер Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Читайте також: Трамп планує полетіти у Китай на зустріч з Сі Цзіньпіном