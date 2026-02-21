Трамп 31 березня - 2 квітня перебуватиме в Китаї з візитом, - Reuters
Президент США Дональд Трамп 31 березня - 2 квітня буде в Китаї з офіційним візитом.
Про це пише агентство Reuters із посиланням на посадовця Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що переговори Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном будуть зосереджені на продовженні торговельного перемир'я, яке давало змогу обом країнам не підвищувати мита на торгівлю.
Пекін наразі не підтвердив візит у коментарі Reuters.
Телефонна розмова лідерів
Нагадаємо, що 4 лютого, китайський лідер Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.
Sergey Rafalovych
21.02.2026 03:54
Urs
21.02.2026 01:09
Urs
21.02.2026 01:59
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Війна в Україні виходить з-під контролю, - глава МЗС Китаю
Китай опублікував свою «Концепцію Ініціативи глобальної безпеки»
Війна в Україні виходить з-під контролю.
Китай глибоко стурбований.
Китай закликає відповідні країни негайно припинити підливати масла у вогонь.
Головна ідея Конценції ініціатив глобальної безпеки в тому, що підтримка жертви і агресора "одне і те саме".
Вирішення конфлікту має бути мирним, шляхом переговорів, діалогів і консультацій.
Тобто Путін проводить в Україні чисто поліцейську операцію, - внутрішній конфлікт, - ніби хтось з України, чи від сусідів поліцію викликав...
Лукавство 21-го століття. Намагання бути другим Ватіканом- визначати хто в гріху, а хто праведник, відпускати гріхи.
Самі поняття жертва і насильник розмиті.
Який простір для дипломатії по китайськи відкривається.
А ще заготовка на майбутнє: "Звинувачувати Китай і роздмухувати риторику "сьогодні Україна, завтра - Тайвань"... гріховно.
Китай теж має право провести поліцейську операцію на Тайвані. ФБ
