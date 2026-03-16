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Новини Закриття Іраном Ормузької протоки Зустріч Трампа із Сі
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Трамп може відкласти зустріч із Сі Цзіньпіном, якщо Пекін не допоможе в Ормузькій протоці

Трамп може відкласти зустріч із Сі Цзіньпіном: в чому причина?

Президент США Дональд Трамп припустив, що може відкласти зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном, якщо Пекін не допоможе із розблокуванням Ормузької протоки.

Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Я вважаю, що Китай теж повинен допомогти, адже 90% нафти Китай отримує саме через цю протоку", - сказав Трамп.

"Ми хотіли б знати про це заздалегідь. Це (за два тижні до саміту. - Ред.) - довгий термін… Ми можемо відкласти зустріч", - сказав лідер США.

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Більше про Ормузьку протоку

  • Ормузька протока з’єднує Оманську затоку з Перською затокою і слугує стратегічним торговельним маршрутом, зокрема для перевезення нафти - через неї щодня проходить приблизно 20% світового щоденного споживання нафти.
  • Після початку ударів США та Ізраїлю Іран пригрозив, що закриває протоку, і попередив, що знищить будь-яке судно, яке спробує пройти через неї.

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Автор: 

Китай (5287) США (26808) Трамп Дональд (9001)
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Топ коментарі
+33
Ооо блазень. Обісралосся то обісралося. А Ізраїль чому не допомагає? Чи расєя? Зі всіма переправся сам навоювався а тепер всі допомагайте.
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16.03.2026 09:15 Відповісти
+24
Це що, повне визнання, що обісрався?
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16.03.2026 09:15 Відповісти
+22
А Нетаньяху дивлюса тихенько сидить, а цей дегенерат розпинається
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16.03.2026 09:16 Відповісти

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