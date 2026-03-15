У меня есть 100% доказательства, что РФ передала Ирану "Шахеды" и разведданные для атак на базы США, - Зеленский

Россия поставляет Ирану беспилотники "Шахед" для использования против США и Израиля.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью журналисту CNN Фариду Закарии, сообщает Цензор.НЕТ.

В иранских "шахедах" есть российские элементы

"Они (россияне. - Ред.) используют иранские лицензии, по которым они построили и изготовили большое количество дронов. Они передали их. У меня есть 100% доказательства, что Иран применял дроны с российскими элементами против баз США и против соседей на Ближнем Востоке", - заверил Зеленский.

"Во-вторых, моя разведка затем сообщила мне, что, по их мнению, они делятся информацией, разведданными с иранским режимом. Они им помогают", - добавил глава государства.

Что предшествовало?

Напомним, ранее The Washington Post сообщила, что Россия предоставляет Ирану информацию о целях для ударов по американским силам на Ближнем Востоке.

В Белом доме впоследствии заявили, что Соединенные Штаты не обращают внимания на то, что Россия может предоставлять Ирану разведывательные данные.

Впоследствии Трамп заявил, что Путин, возможно, немного помогает Ирану.

