РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8289 посетителей онлайн
Новости Сотрудничество РФ и Ирана
3 459 65

У меня есть 100% доказательства, что РФ передала Ирану "Шахеды" и разведданные для атак на базы США, - Зеленский

Россия поставляет Ирану беспилотники "Шахед" для использования против США и Израиля.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью журналисту CNN Фариду Закарии, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В иранских "шахедах" есть российские элементы

"Они (россияне. - Ред.) используют иранские лицензии, по которым они построили и изготовили большое количество дронов. Они передали их. У меня есть 100% доказательства, что Иран применял дроны с российскими элементами против баз США и против соседей на Ближнем Востоке", - заверил Зеленский.

"Во-вторых, моя разведка затем сообщила мне, что, по их мнению, они делятся информацией, разведданными с иранским режимом. Они им помогают", - добавил глава государства.

Что предшествовало?

Автор: 

Зеленский Владимир (10815) Иран (1047) россия (22517) Шахед (1752)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
Добрий ранок, махновці, петлюрівці з бандерівцями та інши порядні люди вільного народу.
Всім Вам смачной кави та добрих новин.
показать весь комментарий
15.03.2026 08:52 Ответить
+23
негідник. Хоче посварити трампа з путіним.
показать весь комментарий
15.03.2026 08:49 Ответить
+11
По-друге, моя розвідка потім повідомила мені, що, на їхню думку, вони діляться інформацією, розвідданими з іранським режимом.

Так "100% докази" чи "на думку розвідки"? Бо якось ці твердження протирічать одне одному...
показать весь комментарий
15.03.2026 08:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а трамп каже що то дощ йде
показать весь комментарий
15.03.2026 08:47 Ответить
негідник. Хоче посварити трампа з путіним.
показать весь комментарий
15.03.2026 08:49 Ответить
Хуже. Хоче щоб Іран свої шахєди в Україну почав запускати, нєґодяй!
показать весь комментарий
15.03.2026 08:52 Ответить
А звідки взялись ті шахеди в кацапів, що ******** Україну???
показать весь комментарий
15.03.2026 09:02 Ответить
китай заводи побудував та поставляє деталі та сировину...
показать весь комментарий
15.03.2026 09:19 Ответить
Кацапи кажуть що купили у воєнторзі, але інформація потребує перевірки. Треба винести це питання на сесію в ООН ))
показать весь комментарий
15.03.2026 09:25 Ответить
Не вийде посварити, пУ міцно тримає фаберже доні, не вирветься
показать весь комментарий
15.03.2026 09:50 Ответить
це зрозуміло всім притомним (крім однієї рудої мавпи), і сосія, і китай, і пончик потайки допомагають... але що це змінює для нас?...
показать весь комментарий
15.03.2026 08:50 Ответить
пиво вранці не тільки шкідливе, а й корисне!
показать весь комментарий
15.03.2026 08:55 Ответить
Тільки якщо старенька мама здибуляє по те пиво до АТБ. Сам не виходь, бо там ТЦК.
показать весь комментарий
15.03.2026 09:00 Ответить
прикол атб, що їхня локація дуже зручна.
у дворах житлових комплексів.
тцк сцикує сюди сувати носа.
показать весь комментарий
15.03.2026 09:04 Ответить
Мельніківці теж п'ють каву)
показать весь комментарий
15.03.2026 09:56 Ответить
Він же сказав, що моя розвідка, а не розвідка України, а его розвідка може казати ему тільки те що пропонують в сценарій 95 кварталу
показать весь комментарий
15.03.2026 09:45 Ответить
Зеленському "Збрехать - що дурню з гори збігти...". Він, як і Путін, Трамп, Орбан, та їм подібна "***********", "бреше "на автоматі", не задумуючись про наслідки , та не співставляючи ним говорене з тим, що говорив раніше...
показать весь комментарий
15.03.2026 09:51 Ответить
"Остання людина, від якої нам потрібна допомога, - це Зеленський", - сказав американський лідер в інтервʼю https://www.nbcnews.com/politics/donald-trump/iran-negotiate-ceasefire-deal-trump-kharg-hormuz-oil-rcna263474 NBC News.

оці безкінечні гундосики про величність зе!гніди, для кого? для чого?
для бидло марафону?
хтось знає, сьогодні зараз, шанувальників зе!поца?

ну, окрім того бидла що досі ходить на концерти 95 кварталу.....
показать весь комментарий
15.03.2026 08:53 Ответить
майже всі жіночки рвуть одежу за нього). Почитай коменти на різних ресурсах 90% позитивних коментів від жіночок
показать весь комментарий
15.03.2026 09:27 Ответить
Левову частку лайків залишили порожні в'єтнамські профілі.
Левову частку лайків залишили порожні в'єтнамські профілі.
показать весь комментарий
15.03.2026 09:30 Ответить
а звідки тоді такі рейтинги в нього?
показать весь комментарий
15.03.2026 09:45 Ответить
бо, дуже хочеться.
то, чому б холуям не намалювати.
а, щей під шумок, посполитим у мізки насрати.
показать весь комментарий
15.03.2026 09:49 Ответить
Ти пам"ятаєш фільм "Весілля в Малинівці"? Коли Попандопуло давав гроші селянину? "Бери, бери... Я себе еще нарисую..."?... Зеленський заплатив (чи наказав) - і йому "намалювали" рейтинги...
показать весь комментарий
15.03.2026 09:54 Ответить
А я маю докази, що ти оманський зрадник, який готував народ до шашликів розміновуючи Чонгар
показать весь комментарий
15.03.2026 08:54 Ответить
Шось блазень зарано в неділю прокинувся. З чого це? Може Алі шо отой ларьочний Баба, розбудив?
показать весь комментарий
15.03.2026 08:54 Ответить
присунув з розмаху?
показать весь комментарий
15.03.2026 09:00 Ответить
митники і погранці на кордоні розбудили
показать весь комментарий
15.03.2026 09:13 Ответить
Трампло має теж такі дані. Але вони йому неприємні
показать весь комментарий
15.03.2026 08:56 Ответить
Тут може бути ще цікавіша комбінація :Трамп передає секретну інфу через путіна → Ірану, або безпосередньо → Ірану, або ще через будь кого. Тобто затягує війну , і втягує туди всі країни.
показать весь комментарий
15.03.2026 08:57 Ответить
Так, Вовік, але у тебе немає плівок, на котрих Трампа обсцикають неповнолітні московські повії. Так що карт у тебе нема. На відміну від *****.
показать весь комментарий
15.03.2026 08:58 Ответить
як виявилося, у епштейна всіх обсцикали без винятку.
то ж, це вже не гачки, за які можна смикати.
бо, в лайні всі!
показать весь комментарий
15.03.2026 09:45 Ответить
Хто ж це міг такі дані розвідки доповісти Лідару? Адже Буданов тепер працює завгоспом...
Міндіч, агент під прикриттям?
показать весь комментарий
15.03.2026 09:04 Ответить
Теж маю 100% докази, що Зеленський ворог України.
показать весь комментарий
15.03.2026 09:05 Ответить
МОЯ розвідка...
Не наша, а МОЯ
Чеесвешна потвора возомніла себе властеліном всєя України
показать весь комментарий
15.03.2026 09:05 Ответить
"твоя розвідка"? А не багато на себе береш, поц ти розтакий?
показать весь комментарий
15.03.2026 09:05 Ответить
очевидно - надо бить по бункерному ******
показать весь комментарий
15.03.2026 09:06 Ответить
"моя розвідка"
показать весь комментарий
15.03.2026 09:07 Ответить
Якщо сам Трамп особисто ці шахеди туди передавав, то винна Україна.
показать весь комментарий
15.03.2026 09:08 Ответить
Так працює геополітика. Всі нацьковують всіх один на одного. Лохи воюють, розумні допомагають.
показать весь комментарий
15.03.2026 09:13 Ответить
це той самий зеленський, що не помітив підготовку до нападу росії і те, що його квартальні друзі розікрали країну?
показать весь комментарий
15.03.2026 09:13 Ответить
тоді у нього не було своєї розвідки. Бурбу звільнив, тепер є.
показать весь комментарий
15.03.2026 09:31 Ответить
« нє мєшай трумпу любіть вову»
показать весь комментарий
15.03.2026 09:16 Ответить
Якщо алкоголіку, чи курцю, надати докази шкідливості цих залежностей, то хіба це переконав від них відмовитися? Так само і з трампом.
показать весь комментарий
15.03.2026 09:19 Ответить
Усі, я сподіваюсь, пам'ятають, які розвіддані розголошував членограй напередодні повномасштабного вторгнення?
Міндічі і цукеомани поїхали мабуть у супроводі таких розвідників?
показать весь комментарий
15.03.2026 09:21 Ответить
У Трампона этих доказательств ещё больше и шо толку?
показать весь комментарий
15.03.2026 09:22 Ответить
Трамп не довіряє власній розвідці. Він довіряє тільки собі і тим хто його восхваляє. Вже давно прийшов час це розуміти. Втомився вихваляти - краще помовчати. Якось так.
показать весь комментарий
15.03.2026 09:23 Ответить
твоя розвідка , твоє сбу , твоя влада , але ти не наш президент 🤡 , не України , ти бодовбиш фсб ,і тому йди у відставку !!! ...
показать весь комментарий
15.03.2026 09:24 Ответить
Напевно фото в інтернеті побачив)
показать весь комментарий
15.03.2026 09:25 Ответить
розвідник, Вєнька Штірліц, він має "сєкрєтний" кейс наповнений до неможу!
показать весь комментарий
15.03.2026 09:25 Ответить
Я допомагаю Україні - путлєр допомагає Ірану - нічого особистого - тільки бізнес - Трамп
показать весь комментарий
15.03.2026 09:25 Ответить
Ні про що - якби по Мар -а - Лаго втулили зо 100 кацапських Шахедів - може Трампу прояснилось?
показать весь комментарий
15.03.2026 09:52 Ответить
Карти в студію))рудий педофіл каже,що ця інфа є "прєдвалітєльнимі ласкамі"(((
показать весь комментарий
15.03.2026 09:25 Ответить
Саунний шут молодець: жодних сумнівів, жодних вагань, жодного сорому - просто вважає себе найвеличнішим лідором світу.
Відсутність інтелекту це дозволяє
показать весь комментарий
15.03.2026 09:31 Ответить
"Я маю","моя розвідка"...я єстьм цар!!!!
показать весь комментарий
15.03.2026 09:31 Ответить
Ну і чого він не так сказав, що 95 квартал написав, то він і зачитав
показать весь комментарий
15.03.2026 09:38 Ответить
Це те саме що ти говорив в 2022 році що війни не буде?
показать весь комментарий
15.03.2026 09:32 Ответить
Я не знаю нікого, окрім Бога, хто може давати стовідсоткові гарантії, а вже потужному не вірю вже зовсім. Навіть якщо він супроводжуватиме свою брехню грою на роялі.
показать весь комментарий
15.03.2026 09:36 Ответить
Не просять - не лізь , не питають - мовчи.Які ж гріхи ти вимолюєш що аж стелився в усіх них під ногами.
показать весь комментарий
15.03.2026 09:40 Ответить
Да хоч Х'уйло буде розстрілювати американців в прямому ефірі, все одно Тромб не повірить і скаже що Х'уйло хоче міру а в усьому винен Зеленський бо не хоче підписати угоду
показать весь комментарий
15.03.2026 09:43 Ответить
Розвідка є українська, а не твоя,дебіл.Чи в тебе приватна,твоя? Успів за 7 років приватизувати?
показать весь комментарий
15.03.2026 09:44 Ответить
Трамп прямим текстом вже посилає тупого торчка нафіг, а той аж з штанів вискакує, на все згоден, аби лишень про нього не забули
показать весь комментарий
15.03.2026 09:44 Ответить
моя розвідка потім повідомила мені

І давно у чувака з КВК своя особиста розвідка?
показать весь комментарий
15.03.2026 09:45 Ответить
підказочка:
нещодавно новопризначений завгосп.
показать весь комментарий
15.03.2026 09:47 Ответить
Який потужний розвідун! Справжній ЗЕБонд!
показать весь комментарий
15.03.2026 09:49 Ответить
моя розвідка потім повідомила мені Джерело: https://censor.net/ua/n3605307

У нікчемного нарика вже настільки розвинулась манія величі, що він вважає все, що є в Україні, своїм.
показать весь комментарий
15.03.2026 09:52 Ответить
цей лідор, ще втягне нас в війну з Іраном
показать весь комментарий
15.03.2026 09:53 Ответить
 
 