Первые "Шахеды" по Украине запускали операторы из Ирана, обучавшие россиян в "реальной войне", - Зеленский

Первые беспилотники типа "Шахед" по Украине в начале полномасштабной войны запускали именно иранские операторы, обучая российских военных непосредственно в условиях боевых действий.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном в Бухаресте, информирует Цензор.НЕТ.

Сотрудничество РФ и Ирана

У Зеленского спросили, не боится ли Украина открыть "еще один фронт", отправив помощь США и противникам иранского режима.

"Я открою вам одну вещь, как запускались первые "Шахеды". Российских операторов не было. Были операторы другой страны — страны, откуда приехали "Шахеды". Потому что нужно было обучать их, и они их обучали в реальной войне. Поэтому говорить, не откроем ли мы иранский фронт — Иран издавна является союзником России: и по документам, и в реальных действиях", — заявил глава государства.

Зеленский отметил, что за два года до начала войны на Ближнем Востоке Иран передал России около 150 000 артиллерийских снарядов, а Северная Корея дала "шесть-семь миллионов" снарядов. Кроме этого, иранцы передали ракеты и лицензии на них, а первые ударные дроны Иран передал РФ в августе 2022 года.

Удары по Ирану

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.

Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.

Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

