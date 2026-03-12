РУС
1 287 22

Первые "Шахеды" по Украине запускали операторы из Ирана, обучавшие россиян в "реальной войне", - Зеленский

зеленський

Первые беспилотники типа "Шахед" по Украине в начале полномасштабной войны запускали именно иранские операторы, обучая российских военных непосредственно в условиях боевых действий.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном в Бухаресте, информирует Цензор.НЕТ.

Сотрудничество РФ и Ирана

У Зеленского спросили, не боится ли Украина открыть "еще один фронт", отправив помощь США и противникам иранского режима.

"Я открою вам одну вещь, как запускались первые "Шахеды". Российских операторов не было. Были операторы другой страны — страны, откуда приехали "Шахеды". Потому что нужно было обучать их, и они их обучали в реальной войне. Поэтому говорить, не откроем ли мы иранский фронт — Иран издавна является союзником России: и по документам, и в реальных действиях", — заявил глава государства.

Зеленский отметил, что за два года до начала войны на Ближнем Востоке Иран передал России около 150 000 артиллерийских снарядов, а Северная Корея дала "шесть-семь миллионов" снарядов. Кроме этого, иранцы передали ракеты и лицензии на них, а первые ударные дроны Иран передал РФ в августе 2022 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ дает Ирану советы, как эффективнее использовать "шахидов" для ударов, - CNN

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
  • Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

Читайте также: Иранскому генералу Мехраба, который помог РФ запустить производство шахидов, сообщено о подозрении

Автор: 

Зеленский Владимир (10785) Иран (1010) Шахед (1748)
Топ комментарии
+6
А ти, гівнюк мами ріми, діпвідношини з ними за це не розірвав і ці рушники домсі в свойому посольстві мешкають та касабан інфу різну зливають. Ну не кончена ти ****, Вальодья?
12.03.2026 18:58 Ответить
+5
Тобто Україна воювала майже з десятками держав Вісі Зла. Зате нам Європа боялася допомогти щоб не було ескалації і третьої світової війни
12.03.2026 18:54 Ответить
+4
у диктатур беззаперечна перевага перед демократіями, бо диктатурам плювати на мораль і законність, плювати на думку виборця
12.03.2026 18:45 Ответить
у диктатур беззаперечна перевага перед демократіями, бо диктатурам плювати на мораль і законність, плювати на думку виборця
12.03.2026 18:45 Ответить
Тобто виходить скоро ми переможемо 🐱
12.03.2026 18:49 Ответить
Це не диктатура у нас а якась зелена шизофренія, при диктатурі якщо на впк якийсь брак чи щось то розстріли і ув'язнення а в нас втеча за кордон
12.03.2026 19:14 Ответить
Де?
Хіба не ясно сказав колишній Верховний ( Валерій Залужний ) : маленька совіцька армія не перемагає велику совіцьку армію
12.03.2026 19:31 Ответить
Виявилося, що диктатури дуже швидко мобілізують ресурси на ненависть і руйнування!!
Є порівняння з середньовічною ордою ( Z) : поки європейські феодали мірялися пінусами, хто більш достойний командувати і об'єднувати, орда діяла як дисциплінована злагоджена Zграя.
Хоча Європа мала сил в рази більше ніж Бату і інші засновники роZZійського прото-князівства
12.03.2026 19:30 Ответить
Зеленський мовчи, бо тебе і так лають ( є за що), але ж тут повно шанувальників Ірану сидить, які так радіють проїпам США, цікаво а що буде з Україною коли США не дотисне Іран? Та то таке коментаторам же смішно. І головне кричать що вони не 73% то інші.
12.03.2026 18:48 Ответить
А в чому проїпи Штатів?) Не сказали коли закінчать рівняти тих з землею?)Все йде за планом,й Ізраїль свого шансу не впустить.
12.03.2026 19:20 Ответить
https://censor.net/ua/forum/3604191/**********-********-v-2100-rotsi
даун, ти не створив ядерку, і вграв українську демографію, йди до біса, і дай місце тим, хто буде то все виправляти
12.03.2026 18:54 Ответить
Тобто Україна воювала майже з десятками держав Вісі Зла. Зате нам Європа боялася допомогти щоб не було ескалації і третьої світової війни
12.03.2026 18:54 Ответить
Третя Світова йде з 2008 року!!
А Европа і НаТо сцяли в пісок і встромляли туди голову, як стравус..
Так Вісь Zла не переконаєш "припинити **********"
12.03.2026 19:25 Ответить
12.03.2026 18:58 Ответить
Іран гівнюки, це ясно, як Божий день.
Але треба думати, як виходити з цієї війни, а не придумувати нові приводи для ескалації.
12.03.2026 19:01 Ответить
Американські еліти ( а це переважно протестанти, крім клану Кеннеді та коза-ностри ) вважають своїм боргом чи своєю доблестю рятувати і підтримувати державу Ізраїль.
А у Ізраїлю є багато сусідів, які мріють їх мирняк вирізати, вистріляти, вибомбити, "скинути в море", + надіються на ядерку від Чалманавтів
12.03.2026 19:23 Ответить
Гандон,так чому в Києві не закрили посольство Ірана?
12.03.2026 19:02 Ответить
Маю теорію: там посольство Оману. Є така практика коли у не значущих країнах посол за сумісництвом і є послом в третій країні
12.03.2026 19:16 Ответить
Так запровадь до них свої потужні санкції, оголоси про підозру, все що ви можете максимум оце .
12.03.2026 19:02 Ответить
Головний наш ворог росія ,не булоб агресії не булоб ніяких іранців . А так хоче захистити непродуману авантюру Ізраїлю і Трампа що привела до світової енергетичної кризи і дала можливість рашиським терористам покращити своє фінансове становище.
12.03.2026 19:03 Ответить
Ізраїль підіграв тромпу. Бо у Бібішеску рильце в пушку корупції. А трамп вліз ( руками сім'ї) на нафтовий бізнес, тому його стрибки цін влаштовують.
12.03.2026 19:12 Ответить
@© і что ви ім сдєлаєтє ?
При прибацаному краснові...
А??!!!
12.03.2026 19:09 Ответить
Я пам'ятаю як на початку повномасштабного вторгнення часто в інтернеті виставляли різноманітні радіоперехоплення. І перші шахеди тоді запускали з півдня і тоді ж були перехоплення,де рушникоголові керували процесом запуску. Навіть десь була інформація, що наші збройні сили поранили кількох рушникоголових.
12.03.2026 19:14 Ответить
МЗС України та елітки працював десятиріччями, що у нас друзів не було зовсім. Це факт навіть CNN відмічав, коли писав, а як так вийшло, що в Штатах у України немає друзів. За срану Рашку реально воюють срані корейці, за нас ніхто навіть не вписується.
12.03.2026 19:20 Ответить
Ледве Зеля взнав Істину! Ледве йому доклали. Або просто не мали, що написати, а він не пам'ятає, що вже зачитував.
12.03.2026 19:27 Ответить
 
 