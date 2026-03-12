Первые "Шахеды" по Украине запускали операторы из Ирана, обучавшие россиян в "реальной войне", - Зеленский
Первые беспилотники типа "Шахед" по Украине в начале полномасштабной войны запускали именно иранские операторы, обучая российских военных непосредственно в условиях боевых действий.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном в Бухаресте, информирует Цензор.НЕТ.
Сотрудничество РФ и Ирана
У Зеленского спросили, не боится ли Украина открыть "еще один фронт", отправив помощь США и противникам иранского режима.
"Я открою вам одну вещь, как запускались первые "Шахеды". Российских операторов не было. Были операторы другой страны — страны, откуда приехали "Шахеды". Потому что нужно было обучать их, и они их обучали в реальной войне. Поэтому говорить, не откроем ли мы иранский фронт — Иран издавна является союзником России: и по документам, и в реальных действиях", — заявил глава государства.
Зеленский отметил, что за два года до начала войны на Ближнем Востоке Иран передал России около 150 000 артиллерийских снарядов, а Северная Корея дала "шесть-семь миллионов" снарядов. Кроме этого, иранцы передали ракеты и лицензии на них, а первые ударные дроны Иран передал РФ в августе 2022 года.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.
- Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
- Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.
Хіба не ясно сказав колишній Верховний ( Валерій Залужний ) : маленька совіцька армія не перемагає велику совіцьку армію
Є порівняння з середньовічною ордою ( Z) : поки європейські феодали мірялися пінусами, хто більш достойний командувати і об'єднувати, орда діяла як дисциплінована злагоджена Zграя.
Хоча Європа мала сил в рази більше ніж Бату і інші засновники роZZійського прото-князівства
даун, ти не створив ядерку, і вграв українську демографію, йди до біса, і дай місце тим, хто буде то все виправляти
А Европа і НаТо сцяли в пісок і встромляли туди голову, як стравус..
Так Вісь Zла не переконаєш "припинити **********"
Але треба думати, як виходити з цієї війни, а не придумувати нові приводи для ескалації.
А у Ізраїлю є багато сусідів, які мріють їх мирняк вирізати, вистріляти, вибомбити, "скинути в море", + надіються на ядерку від Чалманавтів
При прибацаному краснові...
А??!!!