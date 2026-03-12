Перші "шахеди" по Україні запускали оператори з Ірану, які навчали росіян в "реальній війні", - Зеленський

Перші безпілотники типу "Шахед" по Україні на початку повномасштабної війни запускали саме іранські оператори, навчаючи російських військових безпосередньо в умовах бойових дій.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції з президентом Румунії Нікушором Даном у Бухаресті, інформує Цензор.НЕТ.

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Співпраця РФ та Ірану

У Зеленського запитали, чи не боїться Україна відкрити "ще один фронт", відправивши допомогу США та противникам іранського режиму.

"Я відкрию вам одну річ, як запускалися перші "шахеди". Російських операторів не було. Були оператори іншої країни — країни, звідки приїхали "шахеди". Тому що треба було навчати їх, і вони їх навчали в реальній війні. Тому говорити, чи ми не відкриємо іранський фронт — Іран давним-давно є союзником Росії: і за документами, і в реальних діях", - заявив глава держави.

Зеленський зазначив, що за два роки до початку війни на Близькому Сході Іран передав Росії близько 150 000 артилерійських снарядів, а Північна Корея дала "шість-сім мільйонів" снарядів. Окрім цього, іранці передали ракети та ліцензії на них, а перші ударні дрони Іран передав РФ у серпні 2022 року.

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Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.

Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.

Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

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