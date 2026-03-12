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Новини Збиття шахедів Співпраця РФ та Ірану
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Перші "шахеди" по Україні запускали оператори з Ірану, які навчали росіян в "реальній війні", - Зеленський

зеленський

Перші безпілотники типу "Шахед" по Україні на початку повномасштабної війни запускали саме іранські оператори, навчаючи російських військових безпосередньо в умовах бойових дій.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції з президентом Румунії Нікушором Даном у Бухаресті, інформує Цензор.НЕТ.

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Співпраця РФ та Ірану

У Зеленського запитали, чи не боїться Україна відкрити "ще один фронт", відправивши допомогу США та противникам іранського режиму.

"Я відкрию вам одну річ, як запускалися перші "шахеди". Російських операторів не було. Були оператори іншої країни — країни, звідки приїхали "шахеди". Тому що треба було навчати їх, і вони їх навчали в реальній війні. Тому говорити, чи ми не відкриємо іранський фронт — Іран давним-давно є союзником Росії: і за документами, і в реальних діях", - заявив глава держави.

Зеленський зазначив, що за два роки до початку війни на Близькому Сході Іран передав Росії близько 150 000 артилерійських снарядів, а Північна Корея дала "шість-сім мільйонів" снарядів. Окрім цього, іранці передали ракети та ліцензії на них, а перші ударні дрони Іран передав РФ у серпні 2022 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ надає Ірану поради, як ефективніше використовувати "шахеди" для ударів, - CNN

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
  • Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
  • Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

Також читайте: Іранському генералу Мехрабі, який допоміг РФ запустити виробництво шахедів, повідомлено про підозру

Автор: 

Зеленський Володимир (28072) Іран (3515) Шахед (2276)
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Топ коментарі
+15
Це не диктатура у нас а якась зелена шизофренія, при диктатурі якщо на впк якийсь брак чи щось то розстріли і ув'язнення а в нас втеча за кордон
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12.03.2026 19:14 Відповісти
+11
Тобто Україна воювала майже з десятками держав Вісі Зла. Зате нам Європа боялася допомогти щоб не було ескалації і третьої світової війни
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12.03.2026 18:54 Відповісти
+8
у диктатур беззаперечна перевага перед демократіями, бо диктатурам плювати на мораль і законність, плювати на думку виборця
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12.03.2026 18:45 Відповісти
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у диктатур беззаперечна перевага перед демократіями, бо диктатурам плювати на мораль і законність, плювати на думку виборця
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12.03.2026 18:45 Відповісти
Тобто виходить скоро ми переможемо 🐱
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12.03.2026 18:49 Відповісти
Це не диктатура у нас а якась зелена шизофренія, при диктатурі якщо на впк якийсь брак чи щось то розстріли і ув'язнення а в нас втеча за кордон
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12.03.2026 19:14 Відповісти
Де?
Хіба не ясно сказав колишній Верховний ( Валерій Залужний ) : маленька совіцька армія не перемагає велику совіцьку армію
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12.03.2026 19:31 Відповісти
Це не Залужний перший сказав, а мій сусід (не називаю, щоб не нашкодити) про командування, коли вперше з фронту у відпустку приїхав. Я тут на форумі в той час про це писав.
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12.03.2026 23:04 Відповісти
Виявилося, що диктатури дуже швидко мобілізують ресурси на ненависть і руйнування!!
Є порівняння з середньовічною ордою ( Z) : поки європейські феодали мірялися пінусами, хто більш достойний командувати і об'єднувати, орда діяла як дисциплінована злагоджена Zграя.
Хоча Європа мала сил в рази більше ніж Бату і інші засновники роZZійського прото-князівства
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12.03.2026 19:30 Відповісти
Зеленський мовчи, бо тебе і так лають ( є за що), але ж тут повно шанувальників Ірану сидить, які так радіють проїпам США, цікаво а що буде з Україною коли США не дотисне Іран? Та то таке коментаторам же смішно. І головне кричать що вони не 73% то інші.
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12.03.2026 18:48 Відповісти
А в чому проїпи Штатів?) Не сказали коли закінчать рівняти тих з землею?)Все йде за планом,й Ізраїль свого шансу не впустить.
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12.03.2026 19:20 Відповісти
Так то не я пишу, то є тут що під кожною новиною про Іран пишуть що США всьо... Праграли 😸
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12.03.2026 21:47 Відповісти
https://censor.net/ua/forum/3604191/**********-********-v-2100-rotsi
даун, ти не створив ядерку, і вграв українську демографію, йди до біса, і дай місце тим, хто буде то все виправляти
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12.03.2026 18:54 Відповісти
Тобто Україна воювала майже з десятками держав Вісі Зла. Зате нам Європа боялася допомогти щоб не було ескалації і третьої світової війни
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12.03.2026 18:54 Відповісти
Третя Світова йде з 2008 року!!
А Европа і НаТо сцяли в пісок і встромляли туди голову, як стравус..
Так Вісь Zла не переконаєш "припинити **********"
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12.03.2026 19:25 Відповісти
Іран гівнюки, це ясно, як Божий день.
Але треба думати, як виходити з цієї війни, а не придумувати нові приводи для ескалації.
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12.03.2026 19:01 Відповісти
Американські еліти ( а це переважно протестанти, крім клану Кеннеді та коза-ностри ) вважають своїм боргом чи своєю доблестю рятувати і підтримувати державу Ізраїль.
А у Ізраїлю є багато сусідів, які мріють їх мирняк вирізати, вистріляти, вибомбити, "скинути в море", + надіються на ядерку від Чалманавтів
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12.03.2026 19:23 Відповісти
Нах нам проблеми Ізраїлю, який навіть за резолюції ООН голосує на користь рашки?
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12.03.2026 23:08 Відповісти
Згоден, але хочу визначити гівнюків точніше - аятола і його кодло. Якихось ненависницьких дій з боку іранського народу в сторону України донині не спостерігалось.
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12.03.2026 23:18 Відповісти
Так запровадь до них свої потужні санкції, оголоси про підозру, все що ви можете максимум оце .
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12.03.2026 19:02 Відповісти
Головний наш ворог росія ,не булоб агресії не булоб ніяких іранців . А так хоче захистити непродуману авантюру Ізраїлю і Трампа що привела до світової енергетичної кризи і дала можливість рашиським терористам покращити своє фінансове становище.
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12.03.2026 19:03 Відповісти
Ізраїль підіграв тромпу. Бо у Бібішеску рильце в пушку корупції. А трамп вліз ( руками сім'ї) на нафтовий бізнес, тому його стрибки цін влаштовують.
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12.03.2026 19:12 Відповісти
Насправді ,то тромп підіграв Ізраїлю.
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12.03.2026 23:15 Відповісти
@© і что ви ім сдєлаєтє ?
При прибацаному краснові...
А??!!!
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12.03.2026 19:09 Відповісти
Я пам'ятаю як на початку повномасштабного вторгнення часто в інтернеті виставляли різноманітні радіоперехоплення. І перші шахеди тоді запускали з півдня і тоді ж були перехоплення,де рушникоголові керували процесом запуску. Навіть десь була інформація, що наші збройні сили поранили кількох рушникоголових.
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12.03.2026 19:14 Відповісти
МЗС України та елітки працював десятиріччями, що у нас друзів не було зовсім. Це факт навіть CNN відмічав, коли писав, а як так вийшло, що в Штатах у України немає друзів. За срану Рашку реально воюють срані корейці, за нас ніхто навіть не вписується.
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12.03.2026 19:20 Відповісти
Ледве Зеля взнав Істину! Ледве йому доклали. Або просто не мали, що написати, а він не пам'ятає, що вже зачитував.
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12.03.2026 19:27 Відповісти
Перші "шахеди" по Україні запускали оператори з Ірану, які навчали росіян в "реальній війні", - Зеленський
Компанії Міндіча експортували зерно до Ірану через одеський порт, - Порошенко
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12.03.2026 21:13 Відповісти
З таким же успіхом теж відкрию одну річ: ішака більше ніж півроку попереджали про велику війну. Але безтолкове чмо закликало маринувати шашлики. І зараз це чмо демонструє "виняткову обізнаність" відому давно і усім.
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12.03.2026 21:58 Відповісти
Зеля тільки зараз це дізнався?
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12.03.2026 22:21 Відповісти
То шо,почнеш війну проти Ірану?
Ось тільки Іран зможе прислати десятки тисяч своїх андрофагав проти України,а ти тільки потужні відсікі піляти можешь ?
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12.03.2026 23:18 Відповісти
Паскуда.
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12.03.2026 23:21 Відповісти
І весь час поставляли комплектуючі. А скільки співчуваючих рушникам в самій Україні ?
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12.03.2026 23:55 Відповісти
Якщо ти зепдрсна занало про це, то чому й не розірвав дип.відносини із іраном?
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13.03.2026 00:55 Відповісти
Чому тільки зараз про це повідомлено?
Відмазка щодо відправки нашої ППО на бл.схід?
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13.03.2026 04:20 Відповісти
 
 