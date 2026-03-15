Глава МИД Ирана Арагчи заявил, что Россия и Китай оказывают Тегерану военную помощь
Россия и Китай оказывают Ирану различную помощь, в том числе - "военную".
Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, цитирует Politico, сообщает Цензор.НЕТ.
Сотрудничество с РФ и Китаем
"В прошлом у нас было тесное сотрудничество, которое продолжается до сих пор, и это включает также военное сотрудничество", - заявил иранский министр.
Он добавил, что Иран имел "хорошее сотрудничество с этими странами: политическое, экономическое, даже военное".
Блокирование Ормузского пролива
Арагчи также затронул вопрос блокирования ключевого морского пути - Ормузского пролива. Он заявил, что пролив закрыт для танкеров и судов, принадлежащих "нашим врагам, тем, кто нападает на нас, и их союзникам".
"Пролив не закрыт. Он закрыт только для американских, израильских кораблей и танкеров, а не для других", - сказал глава МИД Ирана.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее The Washington Post сообщила, что Россия предоставляет Ирану информацию о целях для ударов по американским силам на Ближнем Востоке.
- В Белом доме впоследствии заявили, что Соединенные Штаты не обращают внимания на то, что Россия может предоставлять Ирану разведывательные данные.
- Впоследствии Трамп заявил, что Путин, возможно, немного помогает Ирану.
Цікаво виходить Україна яка допомагає США погана, а РФ яка вбиває солдат США хороша. Да Краснов?
https://t.me/espresotb/157232 Нового іранського аятолу Моджтабу Хаменеї після поранення вивезли на лікування до Москви, - кувейтська газета Al Jarida
По друге, цей Ачхі той ще піздоброл. Не розумію чого тут всі так радіють цим заявам.