Глава МИД Ирана Арагчи заявил, что Россия и Китай оказывают Тегерану военную помощь

Россия и Китай оказывают Ирану различную помощь, в том числе - "военную".

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, цитирует Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

Сотрудничество с РФ и Китаем

"В прошлом у нас было тесное сотрудничество, которое продолжается до сих пор, и это включает также военное сотрудничество", - заявил иранский министр.

Он добавил, что Иран имел "хорошее сотрудничество с этими странами: политическое, экономическое, даже военное".

Блокирование Ормузского пролива

Арагчи также затронул вопрос блокирования ключевого морского пути - Ормузского пролива. Он заявил, что пролив закрыт для танкеров и судов, принадлежащих "нашим врагам, тем, кто нападает на нас, и их союзникам".

"Пролив не закрыт. Он закрыт только для американских, израильских кораблей и танкеров, а не для других", - сказал глава МИД Ирана.

Что предшествовало?

Напомним, ранее The Washington Post сообщила, что Россия предоставляет Ирану информацию о целях для ударов по американским силам на Ближнем Востоке.

В Белом доме впоследствии заявили, что Соединенные Штаты не обращают внимания на то, что Россия может предоставлять Ирану разведывательные данные.

Впоследствии Трамп заявил, что Путин, возможно, немного помогает Ирану.

