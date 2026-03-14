Путин предлагал Трампу перевезти в Россию иранский уран: президент США отказал, - Axios

На этой неделе во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин предложил перевезти обогащенный уран Ирана в Россию в рамках соглашения о прекращении войны. Трамп ему отказал.

Об этом пишет Axios со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что обеспечение контроля над 450 килограммами иранского урана, обогащенного до 60%, который всего за несколько недель можно превратить в уран для военного назначения и которого хватит на изготовление более чем 10 ядерных бомб, является одной из ключевых военных целей США и Израиля.

Axios напоминает, что ранее Россия хранила иранский низкообогащенный уран в рамках ядерной сделки 2015 года. Это делает Россию одной из немногих стран, обладающих техническими возможностями для приема этого материала.

По информации источников, во время телефонного разговора с Трампом 9 марта Путин выдвинул несколько предложений по прекращению войны между США и Ираном. Предложение по урану было одним из них.

"Это предложение выдвигается не впервые. Его не приняли. Позиция США заключается в том, что нам нужно убедиться, что уран защищен", — заявил американский чиновник.

Издание отметило, что Россия выдвигала подобные предложения во время переговоров между США и Ираном по ядерной программе в мае 2025 года — до того, как США и Израиль атаковали ядерные объекты Ирана в июне.

  • Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы Израиля заявили об уничтожении секретного иранского ядерного объекта в окрестностях Тегерана.

Удары по Ирану

  • 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын убитого Али Хаменеи — Моджтаба — был избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
  • Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

Іран путін владімір росія ядерна зброя Трамп Дональд
Порнографія....точніше педофілія
14.03.2026 01:18 Ответить
Україна не відмовиться іранського урану (на початок).
14.03.2026 01:19 Ответить
Іран не Афганістан.
Якщо не буде окупації, то режим може вижити, швидно все відновить, ще й спонсорів знайде.
14.03.2026 01:41 Ответить
Не все так просто. На відновлення підуть роки, в на кожну спробу відновити може полетіти ракета в потрібну точку.
14.03.2026 02:11 Ответить
Під горами все виробництво. Так шо- мимо.
14.03.2026 07:45 Ответить
Але туди є входи/виходи, котрі можна регулярно завалювати мільйонами тонн каміння.
14.03.2026 08:32 Ответить
зрозуміло що трамп той ще довбойоб, але навіть він розуміє, що у путіна іранський збагачений уран не звідки ніколи не візьметься.
14.03.2026 01:22 Ответить
Перевезить до України
Тут надійніше буде 🤔🤣😁
14.03.2026 01:36 Ответить
Мабуть можна і не вивозити з Ірану збагачений уран, а "розвести" його знов до стану незбагаченого на місці. Така технологія існує. Головна проблема, що схоже поки ніхто не знає, де саме капсули з тим збагаченим ураном заховав КВІР.
14.03.2026 01:37 Ответить
дивно. А могли б повторити 2ий будапешт
14.03.2026 02:06 Ответить
сама надійна схованка - Бельгія.
щось покладете й більше вже ніхто його не побачить.

.
14.03.2026 02:14 Ответить
Ще можна з інкасаторами через Угорщину відправити, теж хороший варіант.
14.03.2026 08:34 Ответить
Але ж агент... краснов же...
Так пишуть місцеві експертизівсього. Невже брешуть, чи може гірше - вони нездари, а не експерти😮.
14.03.2026 02:21 Ответить
Ты дурак или прикидываешься.Агент краснов он в отношении Украины и российской войны против нас
14.03.2026 02:47 Ответить
Доні це про те, як взяти, а не віддати
14.03.2026 04:30 Ответить
Пане Трамп, згадайте - куди вивозили збагачений уран з України, в расейську підерацію до вашого
"друга". І що з цього сталося?
14.03.2026 04:56 Ответить
Ви ж не натякаєте, що кацапетівка оголосить чергову "есвео", вже щодо Ірану?
14.03.2026 08:36 Ответить
Щось мені здається, що так і буде.
14.03.2026 06:21 Ответить
Хитрозадый комуняка один раз так обманул идиота обамку с химоружием и спас кровавого Асада,с дональдиком такой фокус не прошел.
14.03.2026 07:33 Ответить
"...Критическая масса металлического урана с обогащением 60% при наличии эффективного отражателя нейтронов (например, бериллия) составляет примерно 20-30 кг в сферической геометрии...."
14.03.2026 09:05 Ответить
 
 