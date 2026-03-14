Путин предлагал Трампу перевезти в Россию иранский уран: президент США отказал, - Axios
На этой неделе во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин предложил перевезти обогащенный уран Ирана в Россию в рамках соглашения о прекращении войны. Трамп ему отказал.
Об этом пишет Axios со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.
Трамп отклонил предложение Путина
Отмечается, что обеспечение контроля над 450 килограммами иранского урана, обогащенного до 60%, который всего за несколько недель можно превратить в уран для военного назначения и которого хватит на изготовление более чем 10 ядерных бомб, является одной из ключевых военных целей США и Израиля.
Axios напоминает, что ранее Россия хранила иранский низкообогащенный уран в рамках ядерной сделки 2015 года. Это делает Россию одной из немногих стран, обладающих техническими возможностями для приема этого материала.
По информации источников, во время телефонного разговора с Трампом 9 марта Путин выдвинул несколько предложений по прекращению войны между США и Ираном. Предложение по урану было одним из них.
"Это предложение выдвигается не впервые. Его не приняли. Позиция США заключается в том, что нам нужно убедиться, что уран защищен", — заявил американский чиновник.
Издание отметило, что Россия выдвигала подобные предложения во время переговоров между США и Ираном по ядерной программе в мае 2025 года — до того, как США и Израиль атаковали ядерные объекты Ирана в июне.
- Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы Израиля заявили об уничтожении секретного иранского ядерного объекта в окрестностях Тегерана.
Удары по Ирану
- 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын убитого Али Хаменеи — Моджтаба — был избран следующим верховным лидером Ирана.
- Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
- Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.
