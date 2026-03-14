Путін пропонував Трампу перевезти до Росії іранський уран: президент США відмовив,- Axios
Цього тижня під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін запропонував перевезти збагачений уран Ірану до Росії в межах угоди про припинення війни. Трамп йому відмовив.
Про це пише Axios з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.
Трамп відхилив пропозицію Путіна
Зазначається, що забезпечення контролю над 450 кілограмами іранського урану, збагаченого до 60%, який всього за декілька тижнів можна перетворити на уран для військового призначення й якого вистачить на виготовлення більш ніж 10 ядерних бомб, є однією з ключових військових цілей США та Ізраїлю.
Axios нагадує, що раніше Росія зберігала іранський низькозбагачений уран у межах ядерної угоди 2015 року. Це робить Росію однією з небагатьох країн, які мають технічні можливості для прийому цього матеріалу.
За інформацією джерел, під час телефонної розмови з Трампом 9 березня Путін висунув кілька пропозицій щодо припинення війни між США та Іраном. Пропозиція щодо урану була однією з них.
"Це пропозиція не вперше пропонується. Її не прийняли. Позиція США полягає в тому, що нам потрібно переконатися, що уран захищений",- заявив американський чиновник.
Видання зазначило, що Росія висувала подібні пропозиції під час переговорів між США та Іраном щодо ядерної програми в травні 2025 року - до того, як США та Ізраїль атакували ядерні об'єкти Ірану в червні.
- Раніше повідомлялося, що військово-повітряні сили Ізраїлю заявили про знищення секретного іранського ядерного об’єкта на околицях Тегерана.
Удари по Ірану
- 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
- Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
- Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.
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"друга". І що з цього сталося?
Якщо не буде окупації, то режим може вижити, швидно все відновить, ще й спонсорів знайде.