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Путін пропонував Трампу перевезти до Росії іранський уран: президент США відмовив,- Axios

Трамп відмовився від пропозиції Путіна щодо іранського урану

Цього тижня під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін запропонував перевезти збагачений уран Ірану до Росії в межах угоди про припинення війни. Трамп йому відмовив.

Про це пише Axios з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

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Трамп відхилив пропозицію Путіна

Зазначається, що забезпечення контролю над 450 кілограмами іранського урану, збагаченого до 60%, який всього за декілька тижнів можна перетворити на уран для військового призначення й якого вистачить на виготовлення більш ніж 10 ядерних бомб, є однією з ключових військових цілей США та Ізраїлю.

Axios нагадує, що раніше Росія зберігала іранський низькозбагачений уран у межах ядерної угоди 2015 року. Це робить Росію однією з небагатьох країн, які мають технічні можливості для прийому цього матеріалу.

За інформацією джерел, під час телефонної розмови з Трампом 9 березня Путін висунув кілька пропозицій щодо припинення війни між США та Іраном. Пропозиція щодо урану була однією з них.

"Це пропозиція не вперше пропонується. Її не прийняли. Позиція США полягає в тому, що нам потрібно переконатися, що уран захищений",- заявив американський чиновник.

Видання зазначило, що Росія висувала подібні пропозиції під час переговорів між США та Іраном щодо ядерної програми в травні 2025 року - до того, як США та Ізраїль атакували ядерні об'єкти Ірану в червні.

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  • Раніше повідомлялося, що військово-повітряні сили Ізраїлю заявили про знищення секретного іранського ядерного об’єкта на околицях Тегерана.

Удари по Ірану

  • 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
  • Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
  • Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

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Автор: 

Іран (3531) путін володимир (25507) росія (70513) ядерна зброя (1298) Трамп Дональд (8991)
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Топ коментарі
+9
зрозуміло що трамп той ще довбойоб, але навіть він розуміє, що у путіна іранський збагачений уран не звідки ніколи не візьметься.
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14.03.2026 01:22 Відповісти
+9
Пане Трамп, згадайте - куди вивозили збагачений уран з України, в расейську підерацію до вашого
"друга". І що з цього сталося?
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14.03.2026 04:56 Відповісти
+6
Іран не Афганістан.
Якщо не буде окупації, то режим може вижити, швидно все відновить, ще й спонсорів знайде.
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14.03.2026 01:41 Відповісти

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