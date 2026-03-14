Путін пропонував Трампу перевезти до Росії іранський уран: президент США відмовив,- Axios

Цього тижня під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін запропонував перевезти збагачений уран Ірану до Росії в межах угоди про припинення війни. Трамп йому відмовив.

Про це пише Axios з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

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Трамп відхилив пропозицію Путіна

Зазначається, що забезпечення контролю над 450 кілограмами іранського урану, збагаченого до 60%, який всього за декілька тижнів можна перетворити на уран для військового призначення й якого вистачить на виготовлення більш ніж 10 ядерних бомб, є однією з ключових військових цілей США та Ізраїлю.

Axios нагадує, що раніше Росія зберігала іранський низькозбагачений уран у межах ядерної угоди 2015 року. Це робить Росію однією з небагатьох країн, які мають технічні можливості для прийому цього матеріалу.

За інформацією джерел, під час телефонної розмови з Трампом 9 березня Путін висунув кілька пропозицій щодо припинення війни між США та Іраном. Пропозиція щодо урану була однією з них.

"Це пропозиція не вперше пропонується. Її не прийняли. Позиція США полягає в тому, що нам потрібно переконатися, що уран захищений",- заявив американський чиновник.

Видання зазначило, що Росія висувала подібні пропозиції під час переговорів між США та Іраном щодо ядерної програми в травні 2025 року - до того, як США та Ізраїль атакували ядерні об'єкти Ірану в червні.

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Раніше повідомлялося, що військово-повітряні сили Ізраїлю заявили про знищення секретного іранського ядерного об’єкта на околицях Тегерана.

Удари по Ірану

28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.

Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.

Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

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