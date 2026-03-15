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Новини Співпраця РФ та Ірану Зміна режиму в Ірані
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Глава МЗС Ірану Арагчі заявив, що Росія та Китай надають Тегерану військову допомогу

Арагчі підтвердив отримання військової допомоги від РФ та Китаю

Росія та Китай надають Ірану різну допомогу, зокрема "військову".

Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, цитує Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Співпраця з РФ та Китаєм 

"У минулому ми мали тісну співпрацю, яка продовжується й досі, і це включає також військову співпрацю", - заявив іранський міністр.

Він додав, що Іран мав "хорошу співпрацю з цими країнами: політичну, економічну, навіть військову".

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Блокування Ормузької протоки

Арагчі також торкнувся питання блокування ключового морському шляху - Ормузької протоки. Він заявив, що протока закрита для танкерів і суден, які належать "нашим ворогам, тим, хто нападає на нас, та їхнім союзникам".

"Протока не закрита. Вона закрита лише для американських, ізраїльських кораблів і танкерів, а не для інших", - сказав глава МЗС Ірану.

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Що передувало?

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Автор: 

Іран (3535) Китай (5287) росія (70537)
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Топ коментарі
+41
ЩЕ РАЗ ПОПІСЯВ НА ТРАМПА))))

Цікаво виходить Україна яка допомагає США погана, а РФ яка вбиває солдат США хороша. Да Краснов?
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15.03.2026 17:29 Відповісти
+33
Здав))Але рудому покидьку лиш Зеленський заважає.
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15.03.2026 17:27 Відповісти
+25
За С. Корею обидно. Тоже стараются.
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15.03.2026 17:20 Відповісти

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