Глава МЗС Ірану Арагчі заявив, що Росія та Китай надають Тегерану військову допомогу

Росія та Китай надають Ірану різну допомогу, зокрема "військову".

Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, цитує Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Співпраця з РФ та Китаєм

"У минулому ми мали тісну співпрацю, яка продовжується й досі, і це включає також військову співпрацю", - заявив іранський міністр.

Він додав, що Іран мав "хорошу співпрацю з цими країнами: політичну, економічну, навіть військову".

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Блокування Ормузької протоки

Арагчі також торкнувся питання блокування ключового морському шляху - Ормузької протоки. Він заявив, що протока закрита для танкерів і суден, які належать "нашим ворогам, тим, хто нападає на нас, та їхнім союзникам".

"Протока не закрита. Вона закрита лише для американських, ізраїльських кораблів і танкерів, а не для інших", - сказав глава МЗС Ірану.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше The Washington Post повідомив, що Росія надає Ірану інформацію про цілі для ударів по американських силах на Близькому Сході.

У Білому домі згодом заявили, що Сполучені Штати не зважають на те, що Росія може надавати Ірану розвідувальні дані.

Згодом Трамп заявив, що Путін, можливо, трохи допомагає Ірану.

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