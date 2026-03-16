Трамп не знає, чи справді РФ допомагає Ірану супутниковими даними: Ми також допомагаємо Україні

Президент США Дональд Трамп не знає, чи дійсно Росія передає Ірану дані з супутників для ударів по США та Ізраїлю.

Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Я не знаю, чи так, чи інакше. Але можна також стверджувати, що ми певною мірою допомогли Україні. Важко сказати: "Ви націлюєтеся на нас, але ми допомагаємо Україні", - прокоментував лідер США питання журналіста.

Трамп також сказав, що попередня адміністрація президента США надала Україні $350 млрд допомоги.

"Тож важко сказати: "Боже, що ви робите?", коли ми самі робили те саме", - додав він.

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Що передувало?

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