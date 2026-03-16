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Трамп не знає, чи справді РФ допомагає Ірану супутниковими даними: Ми також допомагаємо Україні
Президент США Дональд Трамп не знає, чи дійсно Росія передає Ірану дані з супутників для ударів по США та Ізраїлю.
Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Я не знаю, чи так, чи інакше. Але можна також стверджувати, що ми певною мірою допомогли Україні. Важко сказати: "Ви націлюєтеся на нас, але ми допомагаємо Україні", - прокоментував лідер США питання журналіста.
Трамп також сказав, що попередня адміністрація президента США надала Україні $350 млрд допомоги.
"Тож важко сказати: "Боже, що ви робите?", коли ми самі робили те саме", - додав він.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше The Washington Post повідомив, що Росія надає Ірану інформацію про цілі для ударів по американських силах на Близькому Сході.
- У Білому домі згодом заявили, що Сполучені Штати не зважають на те, що Росія може надавати Ірану розвідувальні дані.
- Згодом Трамп заявив, що Путін, можливо, трохи допомагає Ірану.
- Глава МЗС Ірану Арагчі заявив, що Росія та Китай надають Тегерану військову допомогу
Топ коментарі
+42 Sashko Slastyon #543422
показати весь коментар16.03.2026 12:30 Відповісти Посилання
+33 Серый Вовк
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+21 евгений коноваленко #556652
показати весь коментар16.03.2026 12:19 Відповісти Посилання
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