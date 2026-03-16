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Новини Співпраця РФ та Ірану
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Трамп не знає, чи справді РФ допомагає Ірану супутниковими даними: Ми також допомагаємо Україні

Трамп не знає, чи РФ дійсно допомагає Ірану: що відомо?

Президент США Дональд Трамп не знає, чи дійсно Росія передає Ірану дані з супутників для ударів по США та Ізраїлю.

Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Я не знаю, чи так, чи інакше. Але можна також стверджувати, що ми певною мірою допомогли Україні. Важко сказати: "Ви націлюєтеся на нас, але ми допомагаємо Україні", - прокоментував лідер США питання журналіста.

Трамп також сказав, що попередня адміністрація президента США надала Україні $350 млрд допомоги. 

"Тож важко сказати: "Боже, що ви робите?", коли ми самі робили те саме", - додав він.

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Що передувало?

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Автор: 

Іран (3535) росія (70537) США (26808) Трамп Дональд (9001)
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Топ коментарі
+42
Старий довбойоб - поясни це своїм виборцям. Як можна порівнювати допомогу Україні у відбитті нападу і допомогу росії у вбивстві твоїх громадян.
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16.03.2026 12:30 Відповісти
+33
Трамп он идиот, клинический дурак, поэтому он ничего и не знает, но это ещё полбеды а беда в том что его окружение это жулики, аферисты, кретины и подхалимы и это уже история опасная.
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16.03.2026 12:31 Відповісти
+21
трампонутий
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16.03.2026 12:19 Відповісти

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