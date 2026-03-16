Війна на Близькому Сході не має стати подарунком для Путіна, - Стармер

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на тлі війни в Ірані заявив про важливість підтримки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph.

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Подробиці

Він заявив, що сьогодні зустрівся із прем'єром Канади Карні та незабаром зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським.

"Незабаром зустрінуся з Президентом України Володимиром Зеленським, оскільки надзвичайно важливо, щоб ми й надалі зосереджувалися на підтримці України. Ми не можемо дозволити, щоб війна в Перській затоці стала несподіваним подарунком для Путіна", - зазначив Стармер.

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Іран

Прем'єр Великої Британії також обіцяє "залишатися непохитним" перед тиском з боку Дональда Трампа та інших політиків, які закликають приєднатися до військових дій проти Ірану.

Стармер запевнив, що Велика Британія працює з європейськими союзниками над "життєздатним колективним планом" щодо повторного відкриття Ормузької протоки.

Він зазначив, що дії США "значно послабили військовий потенціал режиму в Ірані", проте залишається питання "що буде далі".

"Коли бойові дії припиняться, нам знадобиться якась домовленість, досягнута шляхом переговорів, щоб стримати загрозу з боку Ірану, обмежити його здатність відновлювати ядерну програму, створювати балістичні ракети та озброювати своїх проксі, а також обмежити загрозу, яку він може становити для світового судноплавства", - додав він.

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