Війна на Близькому Сході не має стати подарунком для Путіна, - Стармер
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на тлі війни в Ірані заявив про важливість підтримки України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph.
Подробиці
Він заявив, що сьогодні зустрівся із прем'єром Канади Карні та незабаром зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським.
"Незабаром зустрінуся з Президентом України Володимиром Зеленським, оскільки надзвичайно важливо, щоб ми й надалі зосереджувалися на підтримці України. Ми не можемо дозволити, щоб війна в Перській затоці стала несподіваним подарунком для Путіна", - зазначив Стармер.
Іран
Прем'єр Великої Британії також обіцяє "залишатися непохитним" перед тиском з боку Дональда Трампа та інших політиків, які закликають приєднатися до військових дій проти Ірану.
Стармер запевнив, що Велика Британія працює з європейськими союзниками над "життєздатним колективним планом" щодо повторного відкриття Ормузької протоки.
Він зазначив, що дії США "значно послабили військовий потенціал режиму в Ірані", проте залишається питання "що буде далі".
"Коли бойові дії припиняться, нам знадобиться якась домовленість, досягнута шляхом переговорів, щоб стримати загрозу з боку Ірану, обмежити його здатність відновлювати ядерну програму, створювати балістичні ракети та озброювати своїх проксі, а також обмежити загрозу, яку він може становити для світового судноплавства", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль