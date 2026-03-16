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Новини Закриття Іраном Ормузької протоки
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Пісторіус про захист Ормузької протоки: Це не наша війна, ми її не починали

Пісторіус відповів на вимоги Трампа щодо Ормузької протоки

Міністр оборони Німеччини, коментуючи вимоги Дональда Трампа до Європи щодо спільного захисту Ормузької протоки, заявив, що не Європа починала цю війну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

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Подробиці

"Що Дональд Трамп очікує від кількох європейських фрегатів в Ормузькій протоці, чого не може зробити потужний флот США", - сказав міністр

"Це не наша війна, ми її не починали", - наголосив Пісторіус і додав, що операція США та Ізраїлю проти Ірану почалася без яких-небудь консультацій.

Міністр також відкинув попередження Трампа про те, що НАТО загрожує дуже похмуре майбутнє, якщо держави-члени не прийдуть на допомогу США. На думку Пісторіуса, Альянс не розпадеться через такі розбіжності.

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Що передувало?

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Автор: 

Німеччина (8094) США (26808) Пісторіус Борис (379)
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Топ коментарі
+26
Байден посміхнувся.
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16.03.2026 17:24 Відповісти
+23
Якщо що - я цілком підтримую знищення режиму аятол і тим більше ядерну та ракетну кстрацію цих бородатих педофілів... але скажи будь ласка - на якого саме члена НАТО напав Іран - що європейці мають задерши спідню білизну кидатись із ним на бій в той час як війна п'ятий рік палає в них на континенті і русня давно гібридно воює з тим самим НАТО і готуєтся робити це відкрито?
І це в той час коли перша армія НАТО стелить червоні доріжки перед другом **********?
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16.03.2026 17:38 Відповісти
+23
У переклалі з дипломатичної: "Не хочеш витрачатися на зброю для України і для захисту Європи від свого дружбана ×уйла, то іди на×уй зі своїми дурними забаганками".
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16.03.2026 17:41 Відповісти

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