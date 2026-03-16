Пісторіус про захист Ормузької протоки: Це не наша війна, ми її не починали

Міністр оборони Німеччини, коментуючи вимоги Дональда Трампа до Європи щодо спільного захисту Ормузької протоки, заявив, що не Європа починала цю війну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

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Подробиці

"Що Дональд Трамп очікує від кількох європейських фрегатів в Ормузькій протоці, чого не може зробити потужний флот США", - сказав міністр

"Це не наша війна, ми її не починали", - наголосив Пісторіус і додав, що операція США та Ізраїлю проти Ірану почалася без яких-небудь консультацій.

Міністр також відкинув попередження Трампа про те, що НАТО загрожує дуже похмуре майбутнє, якщо держави-члени не прийдуть на допомогу США. На думку Пісторіуса, Альянс не розпадеться через такі розбіжності.

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Що передувало?

Раніше Трамп заявив, що НАТО може чекати "дуже погане" майбутнє, якщо союзники не допоможуть розблокувати Ормузьку протоку.

В уряді Німеччини відхили вимоги президента США Дональда Трампа про участь в операції із розблокування Ормузької протоки.

Нідерланди також наразі не планують брати участь в місії щодо Ормузької протоки

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