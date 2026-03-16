РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9611 посетитель онлайн
Новости помощь Украине от США Заявления Трампа
5 909 53

США не обязаны помогать Украине, — Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не обязан предоставлять военную помощь Украине, поскольку она находится "за тысячи километров". 

Об этом он сказал на пресс-брифинге 16 марта, сообщает Цензор.НЕТ.

Поддержка Украины

По словам Трампа, экс-президент США Джо Байден делал это, потому что "его обманули". В то же время он снова упомянул о программе PURL –– закупке американского оружия странами НАТО для Украины. 

"Мы тратим много денег на, знаете, НАТО и все эти вещи, чтобы защитить (европейцев. — Ред.). Я имею в виду, что мы защищаем их. Мы сотрудничаем с ними по Украине. Мы защищаем [НАТО], мы передаем оружие Украине, Украина находится за тысячи километров от нас и отделена океаном. Мы не обязаны им помогать. Байден это делал, Байдена обманули, но мы не обязаны это делать", — заявил действующий глава Белого дома.

Трамп также сравнил войну в Украине с ситуацией в Ливане.

"Они уже привыкли к тому, что Ливан бомбят. Люди живут и в Украине – хотя можно подумать, что там не будут жить, но они живут. Я не знаю, стал бы я так поступать, но они там живут. И в Ливане тоже", – отметил он.

Кроме того, по словам президента США, тот факт, что страны НАТО не хотят обеспечивать безопасность в Ормузском проливе, является "ужасным".

Что известно о программе PURL?

PURL– это международная программа (инициатива), которая координирует закупку США – произведенной оборонной техники для Украины за средства партнеров, особенно стран НАТО. Она ускоряет поставки важного вооружения и поддерживает украинскую оборону во время войны.

Программа заработала в августе 2025 года.

За несколько месяцев взносы стран-партнеров превысили несколько миллиардов долларов (по состоянию на конец 2025 года более $4 млрд, и к проекту присоединились более 20 стран).

Украинские власти считают, что в год программе требуется около $15 млрд долларов для полного покрытия потребностей.

К инициативе присоединились европейские страны и партнеры по НАТО — среди них: Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Германия, Канада, Эстония, Латвия, Литва, Исландия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Испания и другие.

Через PURL Украина уже получила несколько пакетов поддержки, в том числе:

  • ракет для систем Patriot,
  • боеприпасами для HIMARS,
  • другим важным американским вооружением.

Автор: 

НАТО (10461) помощь (8227) США (18813) Трамп Дональд (7758)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+34
То віддайте ядерну зброю і пи*дуйте на всі чотири сторони.
показать весь комментарий
16.03.2026 20:31 Ответить
+27
Боже, яке кончене ((
показать весь комментарий
16.03.2026 20:29 Ответить
+20
руде пуйло забов*язане помогати *********,ми вже давно зрозуміли
показать весь комментарий
16.03.2026 20:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ПутінТрампНетаньяху
показать весь комментарий
16.03.2026 20:29 Ответить
Прошу прочитати біографію Фреда Трампа, коли його здолала-таки деменція ( за 8 років після прояви перших ознак)
Прошу прочитати про вікову А ОСОБЛИВО У СТРЕСІ залежність для розвитку та загострення проблем
1,.з "успадкованної " загрози деменції
2. та для людей похилого віку з психотипом нарциса, коли похвала та перемоги є головним тригером для відчуття стабільності психічного стану літньої людини.

Тому усі підлизування Європейських лідерів до лідера США вже не подіють- то буда не мудра дипломатія, то були виконані поради від психотерапевтів - в епоху ДО ПАБЄДОБЄСІЯ З ІРАНОМ
показать весь комментарий
16.03.2026 20:41 Ответить
Боже, яке кончене ((
показать весь комментарий
16.03.2026 20:29 Ответить
Треба тільки вбивати цю почвару.
Іншого вибору немає.
Ніхто не може спокійно дивитися як ця істота мучиться.
показать весь комментарий
16.03.2026 21:06 Ответить
Якби ж то воно само мучилося, а то ж весь світ від цього придурка теліпає.
показать весь комментарий
16.03.2026 21:13 Ответить
руде пуйло забов*язане помогати *********,ми вже давно зрозуміли
показать весь комментарий
16.03.2026 20:30 Ответить
Нарешті ти кажеш те, що думаєш. На *** було людям більше року голову морочити?
показать весь комментарий
16.03.2026 20:30 Ответить
То віддайте ядерну зброю і пи*дуйте на всі чотири сторони.
показать весь комментарий
16.03.2026 20:31 Ответить
схоже єрмакозел таки свого добився, зато надра віддав за свою безпеку, дякую 73 ідіотам з по приколу
показать весь комментарий
16.03.2026 20:31 Ответить
За Трампа вболіваєш і за ***** ?
показать весь комментарий
16.03.2026 20:37 Ответить
Що саме і коли віддав?
показать весь комментарий
16.03.2026 20:41 Ответить
Чий Крим?
показать весь комментарий
16.03.2026 20:48 Ответить
Викличте вже санітарів, скільки можна це терпіти.
показать весь комментарий
16.03.2026 20:31 Ответить
Тепер зрозуміла логіка, чому допомагає піда-раSSiї
показать весь комментарий
16.03.2026 20:31 Ответить
Рудий мріє розіграти " тройнічок" з кацапами і китайозами . Мріє про диктаторство і він їм заздрить
показать весь комментарий
16.03.2026 20:32 Ответить
А виборці у Штатах на місцях, де НІКОЛИ не голосували за демів ВЖЕ за них дають бідльшість)) на місцевих виборах .

Сенат, котрий затверджує закони , або їх знищення , маючи лише 5 голосів різниці респів у більшості , ВЖЕ не має підтримки більшості респів за голосування ультиматвного розпорядження Трампа знищити закон Філібастера для зміни правил перед осінніми проміжними виборами .
показать весь комментарий
16.03.2026 20:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=TZjP_DmIE00

Від Ігоря Айзенберга чітко про прорблеми у респів з очікуаваними вибораими восени
показать весь комментарий
16.03.2026 20:46 Ответить
Ми не зобв'язані виконувать Будапештський меморандум і за прикладом Ізраля повинні мать яз.Раз нас надурили американці,то ми в кооперації з європейцями повинні подбать про себе самі.
показать весь комментарий
16.03.2026 20:33 Ответить
"синдром Пончика" пошириться на весь світ - краще мати кілька ядерних фугасів ніж "будапештський меморандум".

.
показать весь комментарий
16.03.2026 20:35 Ответить
"шторміт" рудого.

.
показать весь комментарий
16.03.2026 20:33 Ответить
За тебе не забов'язані голосувати на довиборах. Так що йди ти в імпічмент восени!
показать весь комментарий
16.03.2026 20:34 Ответить
коли ти вже здохнеш або зовсім макітрою поїдеш ?
показать весь комментарий
16.03.2026 20:34 Ответить
мені здається, трамп вже нас нічим не здивує.

якщо трамп почне продавати зброю параші, накладе санкції на Україну...та навіть якщо він на камеру смоктатиме прутня путіна, чи зґвалтує беззахисну жінку - світ просто знизуватиме плечима і скаже "треба просто ще 2,5 роки почекати"
показать весь комментарий
16.03.2026 20:34 Ответить
Що старе , що мале --- дитячий садок , ясельна група ,,пісюни".
показать весь комментарий
16.03.2026 20:37 Ответить
"вы ещё не знаете всей глубины наших глубин"
ДМБ

.
показать весь комментарий
16.03.2026 20:37 Ответить
А Іран з Іраком - скільки кілометрів ???
Але свої ручки - таки суєте
Или - єто другоє
показать весь комментарий
16.03.2026 20:37 Ответить
Сильно його ковбасить
показать весь комментарий
16.03.2026 20:42 Ответить
Знімай костюм- приїхали...
показать весь комментарий
16.03.2026 20:43 Ответить
это говорит ,,гарант,, ???))) ну и мы ххххх ложили на будапешский меморандум !!!
показать весь комментарий
16.03.2026 20:45 Ответить
А пов'язати логічним ланцюгом два факти : "Ми не зобов' язані допомагати Україні, бо це далеко, в Європі" і "Європейці не хочутт допомагати нам в Ормузькій протоці", бо.... це теж далеко - ц нього не вистачає когнітивних здібностей? 🤔
показать весь комментарий
16.03.2026 20:46 Ответить
Не зобов'язаний? байдена надурили? Україна за тисячі кілометрів? Ну ОК. Тоді виконай хоч одну зі сврїх нікчемних обіцянок. Припини війну і забирайся геть. А рахунок за витрати ***** надішлеш.
показать весь комментарий
16.03.2026 20:47 Ответить
*******.
показать весь комментарий
16.03.2026 20:48 Ответить
По великому рахунку Евросоюзу потрібно вступити в розблокування протоки, поки вже чекати... але на умовах надання захисту США від саженої Росії.
показать весь комментарий
16.03.2026 20:49 Ответить
Ідіот.
показать весь комментарий
16.03.2026 20:51 Ответить
агент Краснов ще ніколи....
аа , вже *****. повністю спалився
пора ліквідовувати
показать весь комментарий
16.03.2026 20:52 Ответить
Ні, ну це ж просто фантастика: у ХХІ столітті головним політичним ,,аргументом'' раптом стає той факт, що між материками, виявляється, тече вода. !!! Наш герой дивиться на мапу світу і з таким щирим подивом каже, що Україна далеко і за океаном, ніби він щойно відкрив для себе Google Maps і тепер намагається зрозуміти, навіщо витрачати долари на щось, чого не можна побачити з вікна хмарочоса в Мар-а-Лаго........Називати підтримку України ,,благодійністю'', яку Байден нібито ,,купив по дурості'', - це все одно що пожежник стоятиме біля палаючого будинку сусіда і бурчатиме, що вода в шлангу зараз занадто дорога, а вогонь взагалі через дорогу, то далеко , тож і нехай собі там горить. Це не бізнес-підхід, це якась дивовижна суміш стратегічної сліпоти та короткої пам'яті, бо хтось явно забув, що диктатори не зупиняються на березі океану, якщо їм дозволити безкарно ковтати цілі країни в центрі Європи. І тут саме час нагадати про Будапештський меморандум, про який у штабах деяких кандидатів, схоже, згадують так само неохоче, як про старі борги в казино. США колись дали своє слово і поставили підпис під цим документом , що Україна віддасть реальну ядерну зброю, не за паперові обіцянки. Якщо тепер цей підпис важить менше, ніж чек із супермаркету, то про яке ,,лідерство вільного світу'' взагалі можна заїкатися? Не можна бути світовим шерифом тільки по вівторках, або тільки тоді, коли коли це вигідно для рейтингу, і водночас ігнорувати основи демократії, за які США нібито завжди стояли горою. Захист свободи - це не хобі й не акція зі знижками, це обов'язок держави, яка хоче, щоб її слово хоч чогось вартувало на міжнародній арені, інакше статус ,,сверхдержави'' можна сміливо міняти на табличку ,,зачинено на переоблік''......
показать весь комментарий
16.03.2026 20:53 Ответить
Так нагадайте рудому, що Крим ,розміром з Техас,омивається океаном)))Це ж він казав і вже забув(((
показать весь комментарий
16.03.2026 21:29 Ответить
Вашингтон не зобов'язаний надавати військову допомогу Україні, бо вона розташована "за тисячі кілометрів "…

А Израиль ****, прям под боком !, прям рядом с сша …
показать весь комментарий
16.03.2026 20:55 Ответить
взагалi по життю розраховувати можна лише на себе, тому всi цi манси зрозумiлi. Ми теж нажаль, хтось прийде наведе..я коли виробництво починав, металоконструкцiй, багато такого.. *****? Е Китай. Ось те саме тiльки в маштабi.
показать весь комментарий
16.03.2026 20:57 Ответить
Европа відмовила Трампу, і Трамп знову ввімкнув режим "обіженки".

Ви ще не звикли до цих "емоційних качелів".
показать весь комментарий
16.03.2026 21:00 Ответить
Війна США з Іраном може закінчитися лише політичним врегулюванням, - Мерц
"Змусити країну підкоритися за допомогою бомбардувань, найімовірніше, не є правильним підходом до створення демократичного уряду в Ірані. Військового вирішення тут не буде", - сказав політик.
показать весь комментарий
16.03.2026 21:01 Ответить
пи.. р рыжий, в Украине было больше 1000 ядерных ракет, которые можно было в любой момент воткнуть в твою поганую задницу. И эти ракеты убрали под гарантии твоего государства. Быстро ты про это забыл.
показать весь комментарий
16.03.2026 21:02 Ответить
Кончений педофіл
показать весь комментарий
16.03.2026 21:03 Ответить
Ні, ну я не здивуюся, якщо невдовзі побачу у нього не партійний квиток республіканської партії США, а членський "єдіної росії". Або взагалі такий де написано "Партия ум честь и совесть нашей эпохи".
показать весь комментарий
16.03.2026 21:04 Ответить
...посадив карлик рудого на кукан!!!
показать весь комментарий
16.03.2026 21:07 Ответить
З рудим все ясно. З ху#лом все і давно ясно. Але це все квіточки в порівнянні з зешоблом в Україні. Ось де кончене зебидло, крадії, брехуни, циніки та колаборанти...
показать весь комментарий
16.03.2026 21:08 Ответить
Яким би не був Трамп, це дуже погано для України. ЗЕ повинен тримати складну ситуацію під контролем і не мукати, інакше почнеться ланцюгова реакція відмови: домагаємося одного, нічого не віддамо, але потихеньку зливаємо все...
показать весь комментарий
16.03.2026 21:10 Ответить
Вашингтон не зобов'язаний надавати військову допомогу Україні, бо вона розташована "за тисячі кілометрів". Джерело: https://censor.net/ua/n3605560 А Іран поуч!!!!
показать весь комментарий
16.03.2026 21:17 Ответить
Ну нет у нас нефти. Что тут поделаешь.
показать весь комментарий
16.03.2026 21:20 Ответить
Дедушка с ума сходит и никто не отберет у него ядерную кнопку.
показать весь комментарий
16.03.2026 21:24 Ответить
А Ізраїль поруч з США? Рузвельт та Рейган у могилах перевертаються, дивлячись на цього йолопа...
показать весь комментарий
16.03.2026 21:31 Ответить
 
 