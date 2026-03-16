США не обязаны помогать Украине, — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не обязан предоставлять военную помощь Украине, поскольку она находится "за тысячи километров".

Об этом он сказал на пресс-брифинге 16 марта, сообщает Цензор.НЕТ.

Поддержка Украины

По словам Трампа, экс-президент США Джо Байден делал это, потому что "его обманули". В то же время он снова упомянул о программе PURL –– закупке американского оружия странами НАТО для Украины.

"Мы тратим много денег на, знаете, НАТО и все эти вещи, чтобы защитить (европейцев. — Ред.). Я имею в виду, что мы защищаем их. Мы сотрудничаем с ними по Украине. Мы защищаем [НАТО], мы передаем оружие Украине, Украина находится за тысячи километров от нас и отделена океаном. Мы не обязаны им помогать. Байден это делал, Байдена обманули, но мы не обязаны это делать", — заявил действующий глава Белого дома.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин абсолютно не боится Европы, он боится США, - Трамп

Трамп также сравнил войну в Украине с ситуацией в Ливане.

"Они уже привыкли к тому, что Ливан бомбят. Люди живут и в Украине – хотя можно подумать, что там не будут жить, но они живут. Я не знаю, стал бы я так поступать, но они там живут. И в Ливане тоже", – отметил он.

Кроме того, по словам президента США, тот факт, что страны НАТО не хотят обеспечивать безопасность в Ормузском проливе, является "ужасным".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Глупый и некомпетентный" Байден отдал много американского оружия Украине даром, - Белый дом

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп утверждал, что его предшественник Джо Байден бесплатно передал Украине американского оружия на сотни миллиардов долларов.

Что известно о программе PURL?

PURL– это международная программа (инициатива), которая координирует закупку США – произведенной оборонной техники для Украины за средства партнеров, особенно стран НАТО. Она ускоряет поставки важного вооружения и поддерживает украинскую оборону во время войны.

Программа заработала в августе 2025 года.

За несколько месяцев взносы стран-партнеров превысили несколько миллиардов долларов (по состоянию на конец 2025 года более $4 млрд, и к проекту присоединились более 20 стран).

Украинские власти считают, что в год программе требуется около $15 млрд долларов для полного покрытия потребностей.

К инициативе присоединились европейские страны и партнеры по НАТО — среди них: Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Германия, Канада, Эстония, Латвия, Литва, Исландия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Испания и другие.

Через PURL Украина уже получила несколько пакетов поддержки, в том числе:

ракет для систем Patriot,

боеприпасами для HIMARS,

другим важным американским вооружением.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина должна платить за все американское оружие, и она делает это через НАТО, — Трамп