США не обязаны помогать Украине, — Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не обязан предоставлять военную помощь Украине, поскольку она находится "за тысячи километров".
Об этом он сказал на пресс-брифинге 16 марта, сообщает Цензор.НЕТ.
Поддержка Украины
По словам Трампа, экс-президент США Джо Байден делал это, потому что "его обманули". В то же время он снова упомянул о программе PURL –– закупке американского оружия странами НАТО для Украины.
"Мы тратим много денег на, знаете, НАТО и все эти вещи, чтобы защитить (европейцев. — Ред.). Я имею в виду, что мы защищаем их. Мы сотрудничаем с ними по Украине. Мы защищаем [НАТО], мы передаем оружие Украине, Украина находится за тысячи километров от нас и отделена океаном. Мы не обязаны им помогать. Байден это делал, Байдена обманули, но мы не обязаны это делать", — заявил действующий глава Белого дома.
Трамп также сравнил войну в Украине с ситуацией в Ливане.
"Они уже привыкли к тому, что Ливан бомбят. Люди живут и в Украине – хотя можно подумать, что там не будут жить, но они живут. Я не знаю, стал бы я так поступать, но они там живут. И в Ливане тоже", – отметил он.
Кроме того, по словам президента США, тот факт, что страны НАТО не хотят обеспечивать безопасность в Ормузском проливе, является "ужасным".
- Напомним, ранее президент США Дональд Трамп утверждал, что его предшественник Джо Байден бесплатно передал Украине американского оружия на сотни миллиардов долларов.
Что известно о программе PURL?
PURL– это международная программа (инициатива), которая координирует закупку США – произведенной оборонной техники для Украины за средства партнеров, особенно стран НАТО. Она ускоряет поставки важного вооружения и поддерживает украинскую оборону во время войны.
Программа заработала в августе 2025 года.
За несколько месяцев взносы стран-партнеров превысили несколько миллиардов долларов (по состоянию на конец 2025 года более $4 млрд, и к проекту присоединились более 20 стран).
Украинские власти считают, что в год программе требуется около $15 млрд долларов для полного покрытия потребностей.
К инициативе присоединились европейские страны и партнеры по НАТО — среди них: Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Германия, Канада, Эстония, Латвия, Литва, Исландия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Испания и другие.
Через PURL Украина уже получила несколько пакетов поддержки, в том числе:
Прошу прочитати про вікову А ОСОБЛИВО У СТРЕСІ залежність для розвитку та загострення проблем
1,.з "успадкованної " загрози деменції
2. та для людей похилого віку з психотипом нарциса, коли похвала та перемоги є головним тригером для відчуття стабільності психічного стану літньої людини.
Тому усі підлизування Європейських лідерів до лідера США вже не подіють- то буда не мудра дипломатія, то були виконані поради від психотерапевтів - в епоху ДО ПАБЄДОБЄСІЯ З ІРАНОМ
Іншого вибору немає.
Ніхто не може спокійно дивитися як ця істота мучиться.
Сенат, котрий затверджує закони , або їх знищення , маючи лише 5 голосів різниці респів у більшості , ВЖЕ не має підтримки більшості респів за голосування ультиматвного розпорядження Трампа знищити закон Філібастера для зміни правил перед осінніми проміжними виборами .
Від Ігоря Айзенберга чітко про прорблеми у респів з очікуаваними вибораими восени
Ви ще не звикли до цих "емоційних качелів".
"Змусити країну підкоритися за допомогою бомбардувань, найімовірніше, не є правильним підходом до створення демократичного уряду в Ірані. Військового вирішення тут не буде", - сказав політик.