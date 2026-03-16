Путин абсолютно не боится Европы, он боится США, — Трамп

Американский президент Дональд Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин боится Соединенных Штатов и армии, которую он создал во время своего первого президентского срока.

Об этом он заявил на пресс-брифинге 16 марта, сообщает Цензор.НЕТ.

О Путине

Трамп заявил, что США – это НАТО.

"Спросите Путина. Путин боится нас. Он не боится, он абсолютно не боится Европы. Он боится Соединенных Штатов Америки и той армии, которую я создал в первый срок...", — заявил лидер США.

"Нам никто не нужен. Мы – самая сильная нация в мире. У нас самая сильная армия в мире!" – добавил он, комментируя войну против Ирана.

