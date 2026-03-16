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Путін абсолютно не боїться Європи, він боїться США, - Трамп

Путін та Трамп

Американський президент Дональд Трамп вважає, що російський диктатор Володимир Путін боїться Сполучених Штатів та армію, яку він побудував під час своєї першої каденції.

Про це він сказав на пресбрифінгу 16 березня, інформує Цензор.НЕТ.

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Про Путіна

Трамп заявив, що США –– це НАТО.

"Запитайте Путіна. Путін боїться нас. Він не боїться, він абсолютно не боїться Європи. Він боїться Сполучених Штатів Америки й тієї армії, яку я створив у перший термін...", - заявив лідер США.

"Нам ніхто не потрібен. Ми найсильніша нація у світі. У нас найсильніша армія у світі!" - додав він, коментуючи війну проти Ірану.

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Автор: 

НАТО (7254) путін володимир (25516) США (26813) Трамп Дональд (9003)
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Топ коментарі
+24
Єдине, чого боїться ×уйло від Трампа - це тріпера.
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16.03.2026 19:29 Відповісти
+23
США вже ніхто не боїться і це заслуга нарциса і брехуна Трампа. Мовчки допомагай пуйлу, як домовилися при зустрічі і не корчи тут із себе захисника людських цінностей.
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16.03.2026 19:30 Відповісти
+20
Особливо коврів - килимів на Анкоріджі
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16.03.2026 19:29 Відповісти

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