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Путін абсолютно не боїться Європи, він боїться США, - Трамп
Американський президент Дональд Трамп вважає, що російський диктатор Володимир Путін боїться Сполучених Штатів та армію, яку він побудував під час своєї першої каденції.
Про це він сказав на пресбрифінгу 16 березня, інформує Цензор.НЕТ.
Про Путіна
Трамп заявив, що США –– це НАТО.
"Запитайте Путіна. Путін боїться нас. Він не боїться, він абсолютно не боїться Європи. Він боїться Сполучених Штатів Америки й тієї армії, яку я створив у перший термін...", - заявив лідер США.
"Нам ніхто не потрібен. Ми найсильніша нація у світі. У нас найсильніша армія у світі!" - додав він, коментуючи війну проти Ірану.
Топ коментарі
+24 Luka Lukich #363772
показати весь коментар16.03.2026 19:29 Відповісти Посилання
+23 Поділля16
показати весь коментар16.03.2026 19:30 Відповісти Посилання
+20 Az AZLK
показати весь коментар16.03.2026 19:29 Відповісти Посилання
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