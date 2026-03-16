США не зобов’язані допомагати Україні, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не зобов'язаний надавати військову допомогу Україні, бо вона розташована "за тисячі кілометрів".

Про це він сказав на пресбрифінгу 16 березня, інформує Цензор.НЕТ.

Підтримка України

За словами Трампа, експрезидент США Джо Байден робив це, тому що "його обдурили". Водночас він знову згадав про програму PURL –– закупівлю американської зброї країнами НАТО для України.

"Ми витрачаємо багато грошей на, знаєте, НАТО та всі ці речі, щоб захистити (європейців - ред.). Я маю на увазі, що ми захищаємо їх. Ми співпрацюємо з ними щодо України. Ми захищаємо [НАТО], ми передаємо зброю Україні, Україна за тисячі кілометрів від нас і відділена океаном. Ми не зобов'язані їм допомагати. Байден це робив, Байдена обдурили, але ми не зобов'язані це робити", - заявив чинний глава Білого дому.

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Трамп також порівняв війну в Україні зі ситуацією в Лівані.

"Вони вже звикли до того, що Ліван бомблять. Люди живуть і в Україні – хоча можна подумати, що там не будуть жити, але вони живуть. Я не знаю, чи став би я так робити, але вони там живуть. І в Лівані теж", - зазначив він.

Крім того, за словами президента США, той факт, що країни НАТО не хочуть забезпечувати безпеку в Ормузькій протоці, є "жахливим".

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Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп стверджував, що його попередник Джо Байден безкоштовно передав Україні американської зброї на сотні мільярдів доларів.

Що відомо про програму PURL?

PURL –– це міжнародна програма (ініціатива), що координує придбання США –– виробленої оборонної техніки для України за кошти партнерів, особливо країн НАТО. Вона пришвидшує постачання важливого озброєння та підтримує українську оборону під час війни.

Програма запрацювала у серпні 2025 року.

За кілька місяців внески країн-партнерів перевищили кілька мільярдів доларів (станом на кінець 2025 року понад $4 млрд, і до проєкту приєднано понад 20 країн).

Українська влада вважає, що на рік програмі потрібно близько $15 млрд доларів для повного покриття потреб.

До ініціативи приєдналися європейські країни й НАТО-партнери — серед них: Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Канада, Естонія, Латвія, Литва, Ісландія, Фінляндія, Бельгія, Люксембург, Іспанія та інші.

Через PURL Україна отримала вже кілька пакетів підтримки, включно з:

ракетами для систем Patriot,

боєприпасами для HIMARS,

іншим важливим американським озброєнням.

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