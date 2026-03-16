Трамп упрекнул "некоторые страны" в отсутствии энтузиазма по поводу защиты Ормузского пролива: "Мы помогали им годами"

Президент США Дональд Трамп вновь призвал страны помочь в разблокировании Ормузского пролива и заявил, что некоторые из них не заинтересованы в оказании помощи.

Трамп пожаловался на некоторые страны

"Некоторые относятся к этому с большим энтузиазмом, а некоторые — нет. Среди них есть страны, которым мы помогали на протяжении многих-многих лет. Мы защищали их от ужасных внешних угроз, но они не проявили особого энтузиазма. А уровень энтузиазма для меня имеет значение", — заявил глава США.

Он также сказал, что некоторые страны выразили готовность помочь, но не назвал ни одну из этих стран.

Что предшествовало

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что "многие страны" направят военные корабли для защиты судоходства в Ормузском проливе, который частично заблокирован из-за угрозы ударов со стороны Ирана.

Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".

Правительство Германии отклонило требования президента США Дональда Трампа об участии в операции по разблокированию Ормузского пролива.

Нидерланды также пока не планируют участвовать в миссии по Ормузскому проливу.

