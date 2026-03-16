Трамп упрекнул "некоторые страны" в отсутствии энтузиазма по поводу защиты Ормузского пролива: "Мы помогали им годами"
Президент США Дональд Трамп вновь призвал страны помочь в разблокировании Ормузского пролива и заявил, что некоторые из них не заинтересованы в оказании помощи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Reuters, которое цитирует заявление Трампа.
Трамп пожаловался на некоторые страны
"Некоторые относятся к этому с большим энтузиазмом, а некоторые — нет. Среди них есть страны, которым мы помогали на протяжении многих-многих лет. Мы защищали их от ужасных внешних угроз, но они не проявили особого энтузиазма. А уровень энтузиазма для меня имеет значение", — заявил глава США.
Он также сказал, что некоторые страны выразили готовность помочь, но не назвал ни одну из этих стран.
Что предшествовало
- Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что "многие страны" направят военные корабли для защиты судоходства в Ормузском проливе, который частично заблокирован из-за угрозы ударов со стороны Ирана.
- Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".
- Правительство Германии отклонило требования президента США Дональда Трампа об участии в операции по разблокированию Ормузского пролива.
- Нидерланды также пока не планируют участвовать в миссии по Ормузскому проливу.
В першому реченні сказав ми самі сильні, нам ніхто не потрібен. В другому дорікання на відсутність ентузіазму.
не треба було союзникам хамити, донні !
бо як у тій казочці і зайка-Україна в скруті може стати у нагоді.
