Трамп дорікнув "деяким країнам" у відсутності ентузіазму щодо захисту Ормузької протоки: "Ми допомагали їм роками"
Президент США Дональд Трамп повторив свій заклик до країн допомоги у розблокуванні Ормузької протоки та заявив, що деякі з них не зацікавленні у наданні допомоги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на агентство Reuters, яке цитує заяву Трампа.
Трамп поскаржився на деякі країни
"Дехто ставиться до цього з великим ентузіазмом, а дехто – ні. Серед них є країни, яким ми допомагали впродовж багатьох-багатьох років. Ми захищали їх від жахливих зовнішніх загроз, але вони не виявили особливого ентузіазму. А рівень ентузіазму для мене має значення", - заявив очільник США.
Він також сказав, що деякі країни висловили готовність допомогти, але не назвав жодної з цих країн.
Що передувало
- Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що "багато країн" направлять військові кораблі для захисту судноплавства в Ормузькій протоці, яку частково заблоковано через загрозу ударів з боку Ірану.
- Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".
- В уряді Німеччини відхили вимоги президента США Дональда Трампа про участь в операції із розблокування Ормузької протоки.
- Нідерланди також наразі не планують брати участь в місії щодо Ормузької протоки.
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В першому реченні сказав ми самі сильні, нам ніхто не потрібен. В другому дорікання на відсутність ентузіазму. Їдь вже до маскабаду і знімай штани. Через півгодини бідонів для ентузіазму почне не вистачати.