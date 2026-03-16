Трамп дорікнув "деяким країнам" у відсутності ентузіазму щодо захисту Ормузької протоки: "Ми допомагали їм роками"

Президент США Дональд Трамп повторив свій заклик до країн допомоги у розблокуванні Ормузької протоки та заявив, що деякі з них не зацікавленні у наданні допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на агентство Reuters, яке цитує заяву Трампа.

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Трамп поскаржився на деякі країни

"Дехто ставиться до цього з великим ентузіазмом, а дехто – ні. Серед них є країни, яким ми допомагали впродовж багатьох-багатьох років. Ми захищали їх від жахливих зовнішніх загроз, але вони не виявили особливого ентузіазму. А рівень ентузіазму для мене має значення", - заявив очільник США.

Він також сказав, що деякі країни висловили готовність допомогти, але не назвав жодної з цих країн.

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Що передувало

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що "багато країн" направлять військові кораблі для захисту судноплавства в Ормузькій протоці, яку частково заблоковано через загрозу ударів з боку Ірану.

Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".

В уряді Німеччини відхили вимоги президента США Дональда Трампа про участь в операції із розблокування Ормузької протоки.

Нідерланди також наразі не планують брати участь в місії щодо Ормузької протоки.

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