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Новини Закриття Іраном Ормузької протоки
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Трамп дорікнув "деяким країнам" у відсутності ентузіазму щодо захисту Ормузької протоки: "Ми допомагали їм роками"

Трамп обурений відмовою деяких країн допомагати США

Президент США Дональд Трамп повторив свій заклик до країн допомоги у розблокуванні Ормузької протоки та заявив, що деякі з них не зацікавленні у наданні допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на агентство Reuters, яке цитує заяву Трампа.

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Трамп поскаржився на деякі країни

"Дехто ставиться до цього з великим ентузіазмом, а дехто – ні. Серед них є країни, яким ми допомагали впродовж багатьох-багатьох років. Ми захищали їх від жахливих зовнішніх загроз, але вони не виявили особливого ентузіазму. А рівень ентузіазму для мене має значення", - заявив очільник США.

Він також сказав, що деякі країни висловили готовність допомогти, але не назвав жодної з цих країн.

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Що передувало

  • Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що "багато країн" направлять військові кораблі для захисту судноплавства в Ормузькій протоці, яку частково заблоковано через загрозу ударів з боку Ірану.
  • Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".
  • В уряді Німеччини відхили вимоги президента США Дональда Трампа про участь в операції із розблокування Ормузької протоки.
  • Нідерланди також наразі не планують брати участь в місії щодо Ормузької протоки.

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Автор: 

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Топ коментарі
+22
П#дофіл Краснов допомагає тільки своєму куратору п#дофілу Прутіну. Стелить злочинцю якого розшукує Ґааґа червоні доріжки. Наклав на союзників санкції (тарифи). Посягає на території Данії та Канади. Далі буде..
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16.03.2026 19:44 Відповісти
+19
Раздваєніє Тромба.
В першому реченні сказав ми самі сильні, нам ніхто не потрібен. В другому дорікання на відсутність ентузіазму. Їдь вже до маскабаду і знімай штани. Через півгодини бідонів для ентузіазму почне не вистачати.
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16.03.2026 19:41 Відповісти
+17
Ти ж сам сказав сперва англійцям що вже не треба а потім українцям що в останню чергу позовеш а інші в акуї від цього та й не поспішають, а взагалі як в тому анекдоті - просто за@бав усіх
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16.03.2026 19:44 Відповісти

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