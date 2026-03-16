США не отримали підтримки від Лондона щодо допомоги у розблокуванні Ормузької протоки, – Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що Велика Британія відмовилася допомогти США у майбутній операції, пов’язаній із розблокуванням Ормузької протоки. Натомість за його словами, Франція, ймовірно, готова підтримати американські дії в регіоні.
Про це він заявив на пресбрифінгу 16 березня, інформує Цензор.НЕТ.
Трамп висловив здивування позицією Лондона, назвавши Велику Британію одним із найдавніших союзників США. Він також нагадав, що Вашингтон співпрацює з британською стороною у питанні підтримки України.
Трамп розкритикував позицію уряду Стармера
За словами Трампа, американська сторона зверталася до британського уряду із проханням направити до регіону обидва авіаносці Королівських військово-морських сил. Однак прем’єр-міністр Кір Стармер, як стверджує Трамп, погодився на це лише за умови, що конфлікт фактично завершиться.
"Я сказав: "Вони мені не потрібні після закінчення війни і перемоги. Мені це було потрібно до війни"", — заявив Трамп.
- Раніше Дональд Трамп повторив свій заклик до країн допомоги у розблокуванні Ормузької протоки та заявив, що деякі з них не зацікавленні у наданні допомоги.
- Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".
- Водночас в уряді Німеччини відхили вимоги президента США про участь в операції.
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Польща також не планує брати участі у жодній подібній місії.
- Нідерланди також повідомили, що не планують брати участь в розблокуванні водної артерії.
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