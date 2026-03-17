РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10619 посетителей онлайн
Новости Сотрудничество РФ и Ирана
412 10

Остановить Россию - означает остановить много разных войн, - Зеленский

Зеленский объяснил влияние войны в Украине на другие войны в мире

За 4 года полномасштабного вторжения в Украину Россия накопила значительный опыт.

Об этом президент Зеленский заявил в интервью i24NEWS и Jerusalem Post, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

По словам Зеленского, речь идет о знании поля боя, новых технологиях, опыте длительной наземной войны и военно-промышленной базе.

"Я всегда подчеркивал, что это повлияет на другие регионы: Африку, Ближний Восток, Европу и другие регионы. Потому что у России есть интересы на Ближнем Востоке. Она была союзником бывшего сирийского режима и остается союзником нынешнего иранского режима. У них общие интересы с Северной Кореей — они союзники. У них есть интересы в Европе, в частности подрыв единства Европейского Союза.

Теперь мы видим, что, даже находясь под ударами, иранский режим наносит ответные удары. Страны Ближнего Востока не полностью готовы отражать такие массированные атаки. Именно это я пытаюсь донести: остановить Россию означает остановить много разных войн", – пояснил он.

Другие заявления Зеленского

Автор: 

Зеленский Владимир россия война в Украине
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Саме це я намагаюся донести: зупинити Росію означає зупинити багато різних воєн", - пояснив він.Джерело: https://censor.net/ua/n3605639

Поки що успішно доніс лише «двушечку на москву» за допомогою твоїх найкращих друзів!
показать весь комментарий
17.03.2026 10:38 Ответить
+4
Схоже що незабаром почнуть друкувати цитатники Великого Зе та перевіряти їх наявність у перехожих.
показать весь комментарий
17.03.2026 10:46 Ответить
+2
Так ти мразота на вибори йшло з " надо просто перемтать стрелять" ," война выгодна Порошенко,потому она и не заканчивается"," сойтись где то по середине"," если я не смогу закончить войну,я уйду" ,виходить ти брехав свому тупому виборцю?
показать весь комментарий
17.03.2026 10:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
17.03.2026 10:37 Ответить
показать весь комментарий
17.03.2026 10:38 Ответить
Рашисти у своїх ЗМІ самі себе лякають жахаючись "безпрецедентного удару з допомогою ШІ" по москві:
@ "ВСУ готовят беспрецедентный удар с помощью ИИ: названа причина рекордных атак на Москву.
Киев пытается создать электронную карту ПВО РФ: рекордные налеты оказались «пробой пера» ВСУ."
показать весь комментарий
17.03.2026 10:39 Ответить
Примітка:
@ "Четверту добу на болотах триває файне «шоу». З 12 березня ворожа ППО звітує про збиття вже 1325 дронів, розряджаючи дефіцитні БК по фанері та пінопласту.
Насправді, більшість «цілей» - це пусті дерев'яні «пташки» без бойової частини. Дешевий хлам випалює ресурс ППО.".

Джерело: DroneBomber
показать весь комментарий
17.03.2026 10:45 Ответить
Підскажіть президенту,що потрібно займатись обороною України,знищення корупції,мобілізацією і т.інш. і МЕНЬШЕ ПОКАЗУВАТИ ВІДОСИКІВ І ПРОМОВЛЯТИ ТАКІ,на перший погляд правильні речі Тексти іноді патріотичні,а дії влади протилежні Рейтинги дають зроблені справи,а не ПУСТІ СЛОВА.
показать весь комментарий
17.03.2026 10:45 Ответить
показать весь комментарий
17.03.2026 10:46 Ответить
показать весь комментарий
17.03.2026 10:50 Ответить
Воно бреше завжди, коли розтуляє рота.
показать весь комментарий
17.03.2026 11:01 Ответить
Звиздить без зупину наліво і направо, бо тільки це і вміє. А насправді розуміє - кінець війни, це кінець всьому його розкішному життю. Пряма дорога за грати.
показать весь комментарий
17.03.2026 10:59 Ответить
 
 