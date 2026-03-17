Остановить Россию - означает остановить много разных войн, - Зеленский

За 4 года полномасштабного вторжения в Украину Россия накопила значительный опыт.

Об этом президент Зеленский заявил в интервью i24NEWS и Jerusalem Post, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

По словам Зеленского, речь идет о знании поля боя, новых технологиях, опыте длительной наземной войны и военно-промышленной базе.

"Я всегда подчеркивал, что это повлияет на другие регионы: Африку, Ближний Восток, Европу и другие регионы. Потому что у России есть интересы на Ближнем Востоке. Она была союзником бывшего сирийского режима и остается союзником нынешнего иранского режима. У них общие интересы с Северной Кореей — они союзники. У них есть интересы в Европе, в частности подрыв единства Европейского Союза.



Теперь мы видим, что, даже находясь под ударами, иранский режим наносит ответные удары. Страны Ближнего Востока не полностью готовы отражать такие массированные атаки. Именно это я пытаюсь донести: остановить Россию означает остановить много разных войн", – пояснил он.

Другие заявления Зеленского

Ранее президент заявил, что Россия передала Ирану технологии для модернизации беспилотников "шахед", которые теперь представляют угрозу для стран Ближнего Востока.

По словам Зеленского, ВСУ сорвали российское стратегическое наступление, которое враг планировал на этот март

