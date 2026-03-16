ВСУ сорвали российское стратегическое наступление, которое враг планировал на этот март, - Зеленский
Силы обороны Украины сорвали вражескую наступательную операцию, которую Россия намеревалась начать в марте.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
Фронт
Зеленский поблагодарил украинских воинов, которые защищают позиции и уничтожают российского оккупанта.
"Украинские Силы обороны сорвали российскую стратегическую наступательную операцию, которую враг планировал на этот март. И хотя атаки постоянны, штурмы продолжаются, но интенсивность штурмов, масштаб противостояния не тот, который был запланирован россиянами и был обещан их командованием политическому руководству России.
Это важно, потому что наша сила на фронте – это сила абсолютно всех украинских позиций, нашего общения с миром, нашей дипломатии, способности мира быть с нами, какими бы ни были вызовы", – заявил он.
"Я благодарен каждому нашему подразделению на Донецком направлении, всем, кто защищает Украину в Харьковской области, в приграничной зоне Сумщины. Важно – Запорожское направление. Россияне там пытаются укрепить свои позиции, но мы уничтожаем их силы. Я благодарю наши ДШВ, все остальные составляющие Сил обороны Украины: пехоту, все беспилотные подразделения, артиллерию, разведку, спецназовцев, силы Нацгвардии и Национальной полиции, которые тоже задействованы. Я благодарю", — отметил он, добавив, что военные заслуживают наград.
Переговоры с РФ
По словам Зеленского, переговоры при этом не откладываются.
"В дипломатии никто не разочарован. Это вопрос не эмоций, как кто-то где-то может сказать. Это вопрос того, на что готовы партнеры. Россия функционирует очень просто: если они боятся, они готовы держать себя в рамках. Если давление на Россию ослабляют, Россия думает, что ей везет и что она вроде бы может воевать дальше. Именно поэтому давление на агрессора – это ключ к миру, к настоящей дипломатии и к настоящим договоренностям. Сегодня я дал новые поручения Рустему Умерову – он постоянно общается с американской стороной, 24/7. Также на этой неделе мы будем работать с нашими партнерами в Европе, чтобы возможностей защиты у Украины стало больше, больше, а у партнеров – больше готовности поддерживать нас, поддерживать Украину", – резюмировал он.
- Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина знает о планах россиян на 2026-2027 годы, об их целях в оккупации востока страны, однако сил для выполнения поставленных задач у противника нет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чи може це й є тобі НАДзавдання від ХУтлєра ?
уламки якоїсь підарської хєрні на хрещатику, не дадуть збрехати!
Так,ворог лише планував наступ,а його вже зірвали?
Хто йому писав цей текст?
А от про Слов'янський напрямок нічого не каже, де російські війська все ближче й ближче наблизились до захоплення основних висот. Що в перспективі забезпечує їм швидке просування вздовж каналу Сіверський Донець - Донбас аж до самої річки.
Як вбачають обізнані люди, це і є напрямок головного удару рашистів, завданням яких є просування в цьому районі, а також захоплення Лиману і лівого берега річки Сіверський Донець. Щоби можна було якнайшвидше організувати перекачку воду з річки по каналу вверх до Часового Яру і Горлівки, а далі самотоком - в Донецьк й у інші локації.
Саме там потрібно б ЗСУ контратакувати. А то після карколомної й фактично без бою здачі ворогу Сіверська, складається враження, що Зеленський свідомо віддає цю територію вздовж каналу противнику, сподіваючись, що після подачі води в Донецьк на цьому ******* апетити врешті задовільняться і можна буде вже до кінця цього року підписати з ним "мирову" по поточній ЛБЗ.