ВСУ сорвали российское стратегическое наступление, которое враг планировал на этот март, - Зеленский

Силы обороны Украины сорвали вражескую наступательную операцию, которую Россия намеревалась начать в марте.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Фронт

Зеленский поблагодарил украинских воинов, которые защищают позиции и уничтожают российского оккупанта.

"Украинские Силы обороны сорвали российскую стратегическую наступательную операцию, которую враг планировал на этот март. И хотя атаки постоянны, штурмы продолжаются, но интенсивность штурмов, масштаб противостояния не тот, который был запланирован россиянами и был обещан их командованием политическому руководству России.

Это важно, потому что наша сила на фронте – это сила абсолютно всех украинских позиций, нашего общения с миром, нашей дипломатии, способности мира быть с нами, какими бы ни были вызовы", – заявил он.

"Я благодарен каждому нашему подразделению на Донецком направлении, всем, кто защищает Украину в Харьковской области, в приграничной зоне Сумщины. Важно – Запорожское направление. Россияне там пытаются укрепить свои позиции, но мы уничтожаем их силы. Я благодарю наши ДШВ, все остальные составляющие Сил обороны Украины: пехоту, все беспилотные подразделения, артиллерию, разведку, спецназовцев, силы Нацгвардии и Национальной полиции, которые тоже задействованы. Я благодарю", — отметил он, добавив, что военные заслуживают наград.

Переговоры с РФ

По словам Зеленского, переговоры при этом не откладываются.

"В дипломатии никто не разочарован. Это вопрос не эмоций, как кто-то где-то может сказать. Это вопрос того, на что готовы партнеры. Россия функционирует очень просто: если они боятся, они готовы держать себя в рамках. Если давление на Россию ослабляют, Россия думает, что ей везет и что она вроде бы может воевать дальше. Именно поэтому давление на агрессора – это ключ к миру, к настоящей дипломатии и к настоящим договоренностям. Сегодня я дал новые поручения Рустему Умерову – он постоянно общается с американской стороной, 24/7. Также на этой неделе мы будем работать с нашими партнерами в Европе, чтобы возможностей защиты у Украины стало больше, больше, а у партнеров – больше готовности поддерживать нас, поддерживать Украину", – резюмировал он.

