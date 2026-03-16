67 атак врага с начала суток: 21 из них на Константиновском направлении, - Генштаб
С начала суток количество атак агрессора уже достигло 67.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 15 марта, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Продолжаются обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты: Будки, Искрисковщина, Коренок, Козачье, Рыживка, Рогизное, Уланово, Толстодубово, Барановка. Хреновка и Семеновка – в Черниговской области.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 44 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых – с применением РСЗО. Силы обороны имеют определенные тактические успехи на этом направлении.
Ситуация в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении враг один раз атаковал в районе Старицы.
На Купянском направлении противник шесть раз пытался улучшить свое положение в районе Петропавловки, Куриловки, Глушковки и Новоосинового.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отразили пять попыток захватчиков продвинуться в сторону Боровой, Петропавловки, Дробишево и Лимана.
На Славянском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Платоновки, Ямполя и Резниковки. Одна штурмовая операция продолжается.
На Краматорском направлении враг один раз атаковал в районе Миньковки.
На Константиновском направлении захватчики совершили 21 атаку вблизи Константиновки, Плещеевки, Иванополья, Ильиновки, Степановки, Русина Яра, Софиевки, Новопавловки. Два боя продолжаются.
Боевые действия на юге
- На Гуляйпольском направлении произошло девять атак в районе Зализничного, Мирного, Зеленого и Чаривного. Враг нанес авиаудары в районах Воздвижковки, Гуляйпольского, Долинки, Лесного, Копаней и Чаривного. Одно боестолкновение продолжается.
- На Ореховском направлении враг не проводил наступательных действий.
- На Приднепровском направлении вражеские штурмы не фиксировались, зато Приднепровское, Томина Балка и Львово подверглись авиаударам.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются.
Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль