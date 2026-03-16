67 атак врага с начала суток: 21 из них на Константиновском направлении, - Генштаб

С начала суток количество атак агрессора уже достигло 67.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 15 марта, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Удары РФ по Украине

Продолжаются обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты: Будки, Искрисковщина, Коренок, Козачье, Рыживка, Рогизное, Уланово, Толстодубово, Барановка. Хреновка и Семеновка – в Черниговской области.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 44 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых – с применением РСЗО. Силы обороны имеют определенные тактические успехи на этом направлении.

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении враг один раз атаковал в районе Старицы.



На Купянском направлении противник шесть раз пытался улучшить свое положение в районе Петропавловки, Куриловки, Глушковки и Новоосинового.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили пять попыток захватчиков продвинуться в сторону Боровой, Петропавловки, Дробишево и Лимана.



На Славянском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Платоновки, Ямполя и Резниковки. Одна штурмовая операция продолжается.



На Краматорском направлении враг один раз атаковал в районе Миньковки.



На Константиновском направлении захватчики совершили 21 атаку вблизи Константиновки, Плещеевки, Иванополья, Ильиновки, Степановки, Русина Яра, Софиевки, Новопавловки. Два боя продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 18 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Новоалександровка, Мирноград, Шевченко, Гришино, Удачное, Котлино, Филия. Две вражеские атаки продолжаются.



На Александровском направлении враг трижды наступал в сторону Даниловки и Злагоды.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении произошло девять атак в районе Зализничного, Мирного, Зеленого и Чаривного. Враг нанес авиаудары в районах Воздвижковки, Гуляйпольского, Долинки, Лесного, Копаней и Чаривного. Одно боестолкновение продолжается.

На Ореховском направлении враг не проводил наступательных действий.

На Приднепровском направлении вражеские штурмы не фиксировались, зато Приднепровское, Томина Балка и Львово подверглись авиаударам.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются.



Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу.