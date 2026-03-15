Воины 116-й бригады уничтожили "Ланцет" и 5 квадроциклов оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО
Украинские операторы дронов 116-й отдельной механизированной бригады уничтожили вражескую технику в воздухе и на земле на Купянском направлении.
Об этом сообщает Группировка объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
Среди уничтоженной техники:
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1 БПЛА "Ланцет";
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5 квадроциклов;
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1 автомобиль.
Кадры боевой работы украинских военных опубликованы в сети.
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