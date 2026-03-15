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Новости Видео Уничтожение российской техники Бои на Купянском направлении Операторы дронов
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Воины 116-й бригады уничтожили "Ланцет" и 5 квадроциклов оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО

Украинские операторы дронов 116-й отдельной механизированной бригады уничтожили вражескую технику в воздухе и на земле на Купянском направлении.

Об этом сообщает Группировка объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

Среди уничтоженной техники:

  • 1 БПЛА "Ланцет";

  • 5 квадроциклов;

  • 1 автомобиль.

Кадры боевой работы украинских военных опубликованы в сети.

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Автор: 

армия РФ (23105) уничтожение (10067) ВСУ (7859) дроны (7413) Харьковская область (2812) Купянский район (755) Купянск (997)
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