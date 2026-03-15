Воїни 116-ї бригади знищили "Ланцет" та 5 квадроциклів окупантів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Українські дронарі 116-ї окремої механізованої бригади знищили ворожу техніку в небі та на землі на Куп’янському напрямку.

Про це повідомляє Угруповання об’єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Серед знищеної техніки:

1 БпЛА "Ланцет";

5 квадроциклів;

1 автівка.

Кадри бойової роботи українських військових оприлюднені у мережі.

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