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Воїни 116-ї бригади знищили "Ланцет" та 5 квадроциклів окупантів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Українські дронарі 116-ї окремої механізованої бригади знищили ворожу техніку в небі та на землі на Куп’янському напрямку.

Про це повідомляє Угруповання об’єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Серед знищеної техніки:

  • 1 БпЛА "Ланцет";

  • 5 квадроциклів;

  • 1 автівка.

Кадри бойової роботи українських військових оприлюднені у мережі.

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Автор: 

армія рф (21325) знищення (10386) ЗСУ (8866) дрони (8491) Харківська область (2871) Куп’янський район (754) Куп’янськ (1121)
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