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Ударний БпЛА 33-го штурмового полку ліквідував п’яного окупанта, який блукав у полі. ВIДЕО
У мережі оприлюднили відео, на якому зафіксовано російського військового, що у стані алкогольного сп’яніння блукає серед українського поля.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, противника виявили бійці 3-го штурмового батальйону 33-го окремого штурмового полку у смузі своєї відповідальності.
Після спроби окупанта збити безпілотник ударний дрон завдав точного удару, внаслідок чого російський військовий був ліквідований.
Топ коментарі
+14 Luk Viktor
показати весь коментар15.03.2026 15:12 Відповісти Посилання
+11 Sсhool Bus
показати весь коментар15.03.2026 15:11 Відповісти Посилання
+9 Luka Lukich #363772
показати весь коментар15.03.2026 15:12 Відповісти Посилання
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