Ударний БпЛА 33-го штурмового полку ліквідував п’яного окупанта, який блукав у полі. ВIДЕО

У мережі оприлюднили відео, на якому зафіксовано російського військового, що у стані алкогольного сп’яніння блукає серед українського поля.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, противника виявили бійці 3-го штурмового батальйону 33-го окремого штурмового полку у смузі своєї відповідальності.

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Після спроби окупанта збити безпілотник ударний дрон завдав точного удару, внаслідок чого російський військовий був ліквідований.

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