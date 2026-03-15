УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8406 відвідувачів онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів Оператори дронів
5 369 13

Ударний БпЛА 33-го штурмового полку ліквідував п’яного окупанта, який блукав у полі. ВIДЕО

У мережі оприлюднили відео, на якому зафіксовано російського військового, що у стані алкогольного сп’яніння блукає серед українського поля.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, противника виявили бійці 3-го штурмового батальйону 33-го окремого штурмового полку у смузі своєї відповідальності.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Після спроби окупанта збити безпілотник ударний дрон завдав точного удару, внаслідок чого російський військовий був ліквідований.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники "Сталевого кордону" знищили міномет, склади БК і техніку окупантів. ВIДЕО

Дивіться також: Мобільна група ГУР знищила "Шахед" над Дніпром під час атаки на Київ. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21325) знищення (10386) ЗСУ (8866) дрони (8491)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Зато завтра в нього зранку голова не буде боліти...
показати весь коментар
15.03.2026 15:12 Відповісти
+11
Алкоголь таки шкодить здоров'ю.
показати весь коментар
15.03.2026 15:11 Відповісти
+9
Спілка тверезості України попереджає - алкоголь смертельно небезпечний для вашого здоров'я.
показати весь коментар
15.03.2026 15:12 Відповісти

Завантаження...

 
 