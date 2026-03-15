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Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов Операторы дронов
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Ударный БПЛА 33-го штурмового полка ликвидировал пьяного оккупанта, бродившего по полю. ВИДЕО

В сети появилось видео, на котором запечатлен российский военнослужащий, блуждающий в состоянии алкогольного опьянения по украинскому полю.

Как сообщает Цензор.НЕТ, противника обнаружили бойцы 3-го штурмового батальона 33-го отдельного штурмового полка в зоне своей ответственности.

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После попытки оккупанта сбить беспилотник ударный дрон нанес точный удар, в результате чего российский военный был ликвидирован.

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армия РФ (23105) уничтожение (10067) ВСУ (7859) дроны (7413)
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Топ комментарии
+14
Зато завтра в нього зранку голова не буде боліти...
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15.03.2026 15:12 Ответить
+11
Алкоголь таки шкодить здоров'ю.
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15.03.2026 15:11 Ответить
+9
Спілка тверезості України попереджає - алкоголь смертельно небезпечний для вашого здоров'я.
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15.03.2026 15:12 Ответить

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