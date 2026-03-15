РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11735 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники Операторы дронов
1 629 1

Пограничники "Стальной границы" уничтожили миномет, склады боеприпасов и технику оккупантов. ВИДЕО

Пограничники бригады "Стальная граница" нанесли удары по логистике и артиллерии российских войск на Северо-Слобожанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские бойцы также обнаружили и поразили точку взлета российских FPV-дронов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В частности, уничтожено:

  • 2 транспортных средства;

  • 2 полевых склада боеприпасов;

  • 1 миномет;

  • 2 вражеских укрытия.

Видео боевых действий украинские защитники обнародовали в соцсетях.

Смотрите также: Дроны ВМС Украины уничтожили российский патрульный катер "Раптор". ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дрон 155-й бригады поразил рашиста, после чего тот выстрелил себе в голову. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23105) Госпогранслужба (7175) пограничники (1718) уничтожение (10067) дроны (7413)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 