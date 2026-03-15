Пограничники "Стальной границы" уничтожили миномет, склады боеприпасов и технику оккупантов. ВИДЕО
Пограничники бригады "Стальная граница" нанесли удары по логистике и артиллерии российских войск на Северо-Слобожанском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские бойцы также обнаружили и поразили точку взлета российских FPV-дронов.
В частности, уничтожено:
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2 транспортных средства;
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2 полевых склада боеприпасов;
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1 миномет;
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2 вражеских укрытия.
Видео боевых действий украинские защитники обнародовали в соцсетях.
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