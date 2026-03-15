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Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов Оккупанты-самоубийцы Боевые действия на Покровском направлении Самоубийство оккупантов на поле боя Операторы дронов
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Дрон 155-й бригады поразил рашиста, после чего тот выстрелил себе в голову. ВИДЕО

Операторы дронов 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской поразили российский штурмовик к северу от Покровска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский беспилотник попал оккупанту в спину во время боя.

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В результате взрыва российский военный упал на землю, после чего сразу выстрелил себе в висок.

Снятые кадры украинские бойцы обнародовали в своем официальном Telegram-канале.

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Автор: 

армия РФ (23105) уничтожение (10067) Донецкая область (12479) дроны (7413) Покровск (1315) Покровский район (1772) 155 отдельная механизированная бригада Анна Киевская (72)
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Топ комментарии
+7
А міг би і далі проживати своє сране життя щоб мав хоч трішки розуму
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15.03.2026 11:33 Ответить
+7
маладец..гарний рюский став одразу)
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15.03.2026 11:40 Ответить
+7
Нема ні російської нації ні російського етносу. Є російськомовне населення. Про це вже й у самій росіі говорять.
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15.03.2026 11:42 Ответить

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