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Дрон 155-й бригады поразил рашиста, после чего тот выстрелил себе в голову. ВИДЕО
Операторы дронов 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской поразили российский штурмовик к северу от Покровска.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский беспилотник попал оккупанту в спину во время боя.
В результате взрыва российский военный упал на землю, после чего сразу выстрелил себе в висок.
Снятые кадры украинские бойцы обнародовали в своем официальном Telegram-канале.
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