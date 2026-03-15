Дрон 155-й бригады поразил рашиста, после чего тот выстрелил себе в голову. ВИДЕО

Операторы дронов 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской поразили российский штурмовик к северу от Покровска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский беспилотник попал оккупанту в спину во время боя.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В результате взрыва российский военный упал на землю, после чего сразу выстрелил себе в висок.

Снятые кадры украинские бойцы обнародовали в своем официальном Telegram-канале.

Смотрите также: Оккупант снял на камеру GoPro подрыв своего соратника Коли на мине. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Минус замаскированный танк: дроны батальона SIGNUM нанесли 4 удара по укрытию вражеской техники. ВИДЕО