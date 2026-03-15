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Дрон 155-ї бригади уразив рашиста, після чого той вистрелив собі у голову. ВIДЕО
Оператори дронів 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської уразили російського штурмовика на півночі від Покровська.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, український безпілотник влучив окупанту у спину під час бою.
Унаслідок вибуху російський військовий упав на землю, після чого одразу вистрелив собі у скроню.
Зафільмовані кадри українські бійці оприлюднили у своєму офіційному телеграм-каналі.
Топ коментарі
+7 Юрій Заданюк
показати весь коментар15.03.2026 11:33 Відповісти Посилання
+7 Ирина Александра
показати весь коментар15.03.2026 11:40 Відповісти Посилання
+7 віктор федорович #394174
показати весь коментар15.03.2026 11:42 Відповісти Посилання
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