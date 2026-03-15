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Дрон 155-ї бригади уразив рашиста, після чого той вистрелив собі у голову. ВIДЕО

Оператори дронів 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської уразили російського штурмовика на півночі від Покровська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, український безпілотник влучив окупанту у спину під час бою.

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Унаслідок вибуху російський військовий упав на землю, після чого одразу вистрелив собі у скроню.

Зафільмовані кадри українські бійці оприлюднили у своєму офіційному телеграм-каналі.

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Автор: 

армія рф (21325) знищення (10386) Донецька область (11361) дрони (8491) Покровськ (1350) Покровський район (1788) 155 окрема механізована бригада Анна Київська (73)
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Топ коментарі
+7
А міг би і далі проживати своє сране життя щоб мав хоч трішки розуму
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15.03.2026 11:33 Відповісти
+7
маладец..гарний рюский став одразу)
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15.03.2026 11:40 Відповісти
+7
Нема ні російської нації ні російського етносу. Є російськомовне населення. Про це вже й у самій росіі говорять.
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15.03.2026 11:42 Відповісти

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