Дрон 155-ї бригади уразив рашиста, після чого той вистрелив собі у голову. ВIДЕО

Оператори дронів 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської уразили російського штурмовика на півночі від Покровська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, український безпілотник влучив окупанту у спину під час бою.

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Унаслідок вибуху російський військовий упав на землю, після чого одразу вистрелив собі у скроню.

Зафільмовані кадри українські бійці оприлюднили у своєму офіційному телеграм-каналі.

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