Мінус замаскований танк: дрони батальйону SIGNUM завдали 4 ударів по схованці ворожої техніки. ВIДЕО

Оператори дронів батальйону SIGNUM 53-ї окремої механізованої бригади знищили танк російських окупантів у смузі своєї відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські військові намагалися замаскувати техніку деревами та маскувальними сітками, однак українські безпілотники швидко виявили ворожу схованку.

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Спочатку бійці знищили маскування, після чого три ударні дрони один за одним завдали точних ударів по танку.

Кадрами бойової роботи захисники поділилися у телеграм-каналі батальйону.

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