Мінус замаскований танк: дрони батальйону SIGNUM завдали 4 ударів по схованці ворожої техніки. ВIДЕО
Оператори дронів батальйону SIGNUM 53-ї окремої механізованої бригади знищили танк російських окупантів у смузі своєї відповідальності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські військові намагалися замаскувати техніку деревами та маскувальними сітками, однак українські безпілотники швидко виявили ворожу схованку.
Спочатку бійці знищили маскування, після чого три ударні дрони один за одним завдали точних ударів по танку.
Кадрами бойової роботи захисники поділилися у телеграм-каналі батальйону.
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