Підрозділ SIGNUM за добу знищив 20 російських безпілотників. ВIДЕО
Підрозділ аеророзвідки та протидії БпЛА SIGNUM продовжує ефективно нищити повітряні очі російської армії. Як повідомляє Цензор.НЕТ, за крайню добу воїни підрозділу приземлили 20 безпілотників ворога, які намагалися вести розвідку над позиціями Сил оборони.
Улов підрозділу SIGNUM
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Орлан - 7 одиниць;
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ZALA - 4 одиниці;
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КВО ("Князь Вєщій Олєг") - 4 одиниці;
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Supercam - 4 одиниць;
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Молнія-2 - 1 одиниця.
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